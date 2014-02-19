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Microsoft, WP8 uyumlu Bing Spor uygulamasını güncellendi

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
3,7b
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Microsoft, WP8 uyumlu Bing Spor uygulamasını güncellendi
Microsoft'un spor takibi amacıyla Windows Phone 8 cihazlar için hazırladığı Bing Spor uygulaması güncellendi.

İlgilenilen tüm spor dallarıyla ve takımlarla ilgili bilgilere ulaşılmasını kolaylaştıran Bing Spor uygulaması, gündemdeki haberler, karşılaşma sonuçları, fikstürler, puan durumları, istatistikler ve tüm ana spor dallarından ayrıntılar sunabiliyor. Uygulama son güncellemesiyle ise aşağıda yer alan yeniliklere kavuşuyor;

  • Aşağıdaki ligler için ayrıntılı karşılaşma deneyimi:
  • NFL
  • NBA
  • EPL, Bundesliga, Serie A, La Liga, UEFA Şampiyonlar Ligi, Ligue 1, MLS, Brasileirao Serie A ve daha birçok futbol ligi
  • Favori takımlarınız ve spor dallarınız için kişiselleştirilebilir haberler
  • Favori takımlarınızın gelecekteki, şu andaki ve geçmişteki karşılaşmalarını görüntüleyen kişiselleştirilebilir canlı kutular
  • Popüler sporculardan tweet'leri, haberleri ve daha fazlasını takip edebilme özelliği

Ücretsiz olarak sunulan Bing Spor uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.


http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/bing-spor/0f4c8c7e-7114-4e1e-a84c-50664db13b17 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Persistent Stability 5 yıl
Biriktiriyorum biriktiriyorum az kaldı alacağım
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qmerzM 5 yıl
"uygulamsını"
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