Microsoft, WP8 uyumlu Bing Spor uygulamasını güncellendi

Microsoft'un spor takibi amacıyla Windows Phone 8 cihazlar için hazırladığı Bing Spor uygulaması güncellendi.





İlgilenilen tüm spor dallarıyla ve takımlarla ilgili bilgilere ulaşılmasını kolaylaştıran Bing Spor uygulaması, gündemdeki haberler, karşılaşma sonuçları, fikstürler, puan durumları, istatistikler ve tüm ana spor dallarından ayrıntılar sunabiliyor. Uygulama son güncellemesiyle ise aşağıda yer alan yeniliklere kavuşuyor;





Aşağıdaki ligler için ayrıntılı karşılaşma deneyimi:

NFL

NBA

EPL, Bundesliga, Serie A, La Liga, UEFA Şampiyonlar Ligi, Ligue 1, MLS, Brasileirao Serie A ve daha birçok futbol ligi

Favori takımlarınız ve spor dallarınız için kişiselleştirilebilir haberler

Favori takımlarınızın gelecekteki, şu andaki ve geçmişteki karşılaşmalarını görüntüleyen kişiselleştirilebilir canlı kutular

Popüler sporculardan tweet'leri, haberleri ve daha fazlasını takip edebilme özelliği





Ücretsiz olarak sunulan Bing Spor uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.





http://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/bing-spor/0f4c8c7e-7114-4e1e-a84c-50664db13b17