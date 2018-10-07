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Microsoft, Windows 10 Ekim 2018 güncellemesini hatalar nedeniyle geri çekti

Yazılım devi Microsoft, Windows 10 Ekim 2018 güncellemesini kullanıcıların dosyalarının silinmesi ve birkaç kritik hata nedeniyle geri çektiğini duyurdu. Önemli detaylar haberimizde.
7 ay
18,5b
1
50
İşletim Sistemleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Birçok kullanıcı, Windows 10 Ekim 2018 güncellemesinin (sürüm 1809) yükseltme işlemi sonrasında belge ve resimler gibi dosyaların beklenmedik şekilde ortadan kaybolmasına neden olan kritik bir hatayı keşfettiler. Giderek artan şikayetler sonucunda ise Microsoft olaya el koymak zorunda kaldı.

Microsoft hatanın nedenini soruşturuyor

Kullanıcıların Ekim 2018 Güncelleştirmesi'ni Windows Update'ten indirmelerine artık izin verilmiyor ve Microsoft, soruşturma sona erene kadar güncellemelerin askıya alındığını açıkladı. Şirketten yapılan açıklama ise şu şekilde: "Güncellemeden sonra bazı dosyaları eksik olan kullanıcıların raporlarını araştırırken tüm kullanıcılar için Windows 10 Ekim 2018 Güncelleştirmesi'nin (sürüm 1809) kullanıma sunulmasını durdurduk."
Dosya silme sorunu için bir çözüm sağlanmadı, ancak Microsoft, kullanıcılara önceden indirilen Ekim 2018 Güncelleştirmesi'ni yüklememelerini öneriyor. "Windows 10 Ekim 2018 Güncelleştirme dosyalarını manuel olarak yüklediyseniz, lütfen yeni bir güncelleme gelene kadar sisteminizi güncellemeyin." şeklinde bir duyuru yapan şirketin sorunu ne zaman çözeceği ise şimdilik meçhul.

https://support.microsoft.com/en-us/help/4464619/windows-10-update-history Yorum Yaz
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idris 7 ay en beğenilen
Ben hep 50 GB yedek aldığım için güncelleme beni etkilemedi. :D
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pUnduli 7 ay
Klasik tayfa :
- Ben ( buraya bir Linux distrosu gelecek ) kullanıyorum kafam rahat.
- Microsoft pişmanlıktır ( ama para vermeden kullanıyoruz işte )
- Windows 10 şöyle kötü / 8 böyle dandik en iyisi 7 ama hiçbiri XP değil tabii ki
Klasik tayfa :- Ben ( buraya bir Linux distrosu gelecek ) kullanıyorum kafam rahat.- Microsoft pişmanlıktır ( ama para vermeden kullanıyoruz işte )
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2 Yanıt Yanıtla +14
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FRAPS_TR 7 ay
Bir windows 7 olamadı. Yamalı bohçaya döndü.
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murat8361 1 hf.
Arkadşlar güncellemeleri kalıcı olarak durdurmanın yolu varmı win 10 da
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DH Misafiri 7 ay
Güncellemeyi yaptıktan sonra "ses aygıt çıkışı yok" uyarısı aldım bir kaç yöntem denedim olmadı sonra bilgisayarı sıfırlamak istedim ama yanım 2 kişi vardı sıfırlarken "dosyalarım saklasın dosyalar üzerinde değişiklik yapma!" Seçeneğini seçtiğinizden o kadar eminiz ki ama bilgisayar sifirlamayi bitirdiğinde bütün diskleri sıfırlamış anadan büryan bir hâlde buldum bilgisayarımı bir saat dona kaldım böyle bir saçmalık olmaz. Bir dahaki seçimim kesinlikle Windows olmayacak şu dosyalarımi kurtarabilsem önce bi.
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BigBr@tHer 7 ay DH Misafiri
format yaparken herzaman diskleri çıkartırım, son pişmanlık fayda vermiyor, istediğin kadar tecrübeli ol.
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erhan2323 7 ay
i.hizliresim.com/...
i.hizliresim.com/...
Bende bu sürüm yüklü ve şu an sorunsuz kullanıyorum. Update kapattım çünkü böyle dengesiz güncellemeler verdiğini bildiğim için macera aramıyorum. Birşeyden memnunsanız eliniz ayağınız rahat dursun ve kullanın. Güncellik,yenilik istiyorsanız windows'un kahrını çekeceksiniz.
(Bu arada şu siyah-koyu modu çok beğendim.)
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Witcher3 7 ay
Bana güncelleme gelmişti yükledim herhangi bir sorun yok. Sırf dosya için koyu tema bile benim için yeterli yıllardır bunu bekliyordum.
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DH Misafiri 7 ay
GÜNCELLEMEDEN SONRA EKRAN PARLAKLIĞI SÜREKLİ %50 DE AÇILIYOR AYARLARINA GİRDİĞİMDE İSE PARLAKLIĞI AÇIP KAPAMA SEÇENEKLERİ KAYBOLMUŞ :(
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elektrontan 7 ay
Her güncellemede bi hata var. Güncellemeye zorlayacaklarına hataları düzeltsinler!
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BlueDay_86 7 ay
Gayet başarılı win 10 zaten oldukça kullanışlı güncelleme konusunda 10 üzeri 10
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EmuMaster 7 ay
Microsoft çalışanlarıda damlamış. Bunca adam yalan söylüyor sanki.

1809 şuana kadar çıkmış en problemli. Sürüm.
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programmer_onur 7 ay
Yamasız yeri kalmadı. Muhtemelen bu en büyük epic fail'i oldu MS'in. Tadında bırakmalarını dilerim.
Şu yazıda adam sağlam döktürmüş ve haklı olduğu yığınla yer var:
itvision.altervista.org/...
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55musa16 7 ay
Ben güncellemeyi otomatik geldi ve yapmıştım. İşin kötü tarafı windows old dosyalarını falanda temizlemiştim. Geri dönüş yok yani. Gerçi herhangi bir sıkıntı yaşamadım ama inş. bir sıkıntı yaşamam.
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