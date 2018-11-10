Microsoft, Windows 10'da yaşanan aktivasyon problemini çözdü

Teknoloji Editörü
Microsoft, sistemleri Windows 10 Pro'dan, Home sürümüne geçiren bu ilginç sorunun kaynağının sunucu taraflı olduğunu ve problemi en kısa sürede çözeceğini açıklamıştı. Bugün şirket blog sayfasında yayınlanan bir gönderide problemin çözüldüğü belirtilerek Windows 10 işletim sistemlerinin eski haline geleceğini açıkladı.
Microsoft sorunu kısa sürede düzeltti
Yayınlanan resmi bildiride Microsoft mühendislerinin konu üzerinde çalışmalarını tamamladığı ve Windows 10 işletim sistemi etkilenen kullanıcıların önümüzdeki 24 saat içinde eski lisans durumuna geçecekleri ve aktivasyon filigranının kaybolacağı belirtiliyor.Eğer sorunu hemen çözmek ve beklemek istemiyorsanız Ayarlar > Güncelleme ve güvenlik > Aktivasyon kısayolunu izleyerek Aktivasyon Sorun Giderici'yi çalıştırın. Eğer işletim sisteminiz tekrar etkinleştirilmişse bu seçenek görünmeyecektir.
https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/windows-10-suddenly-deactivated/fe9a4ecf-2e2a-491d-a43e-b010c316d1c4 Yorum Yaz Paylaş Tweetle