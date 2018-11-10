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Microsoft, Windows 10'da yaşanan aktivasyon problemini çözdü

Yazılım devi Microsot, yayınlanan bir güncelleme sonrasında Windows 10 Pro kullanıcılarının lisanslarının Windows 10 Home sürümüne düşmesiyle ilgili hatayı düzelttiğini açıkladı.
6 ay
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İşletim Sistemleri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Microsoft, sistemleri Windows 10 Pro'dan, Home sürümüne geçiren bu ilginç sorunun kaynağının sunucu taraflı olduğunu ve problemi en kısa sürede çözeceğini açıklamıştı. Bugün şirket blog sayfasında yayınlanan bir gönderide problemin çözüldüğü belirtilerek Windows  10 işletim sistemlerinin eski haline geleceğini açıkladı.

Microsoft sorunu kısa sürede düzeltti

Yayınlanan resmi bildiride Microsoft mühendislerinin konu üzerinde çalışmalarını tamamladığı ve Windows 10 işletim sistemi etkilenen kullanıcıların önümüzdeki 24 saat içinde eski lisans durumuna geçecekleri ve aktivasyon filigranının kaybolacağı belirtiliyor.
Eğer sorunu hemen çözmek ve beklemek istemiyorsanız Ayarlar > Güncelleme ve güvenlik > Aktivasyon kısayolunu izleyerek  Aktivasyon Sorun Giderici'yi çalıştırın. Eğer işletim sisteminiz tekrar etkinleştirilmişse bu seçenek görünmeyecektir.

https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/windows-10-suddenly-deactivated/fe9a4ecf-2e2a-491d-a43e-b010c316d1c4 Yorum Yaz
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Yilsev 6 ay
Aynı problem yine oldu..!!
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Yilsev 6 ay
Bende 2 gün önce aktivasyon uyarı mesajını görünce "noluyo lan" dedim. MS'in Win7'den 10 a ücretsiz kampanyasından lisans sahibiydim ben de. Bir baktım ki versiyon Windows 10 Remote Server gözüküyor. Ulan "Remote Server" diye versiyon da yok. O değil product id de değişmişti. Registry falan kastım versiyonu düzelttim ama aktivasyonu beceremedim bir türlü. O da dünkü update ile düzeldi.
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WaxKitten 6 ay
Win 8'den Win 10'a ücretsiz geçiş aşamasında kürekli Win 8'i Win 10'a geçirerek bedava lisans sahibi olmuştum bu hata sonrasında yakalandığımı sandım üzülerek, arasında normal kullanıcı için hiçbir fark olmadığını öğrendiğim home sürümüne geri düşürdüm. Kafayı yiyecem programlara, tarayıcı eklentilerine ayar yapmaktan
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maxmania 6 ay
home' a çevir telemetry' i aktif et sonra geri pro yap. pro kullanıcıları telemetry ayarlarını tekrar kontrol etsin. ms' den herşey beklenir.
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Y-ZiyA 6 ay
N11 ya da ebay de 10 15 TL ye satılan lisanslarda bir problem mi var. Yoksa verin alın arkadaşlar bir çay kahve parası.
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WmGMD 6 ay Y-ZiyA
Ben n11 den 10 tl ye almıştım bu sorun ilk çıktığında aldığım mağazaya mail attım . Hemen döndüler . Çok fazla dönüş var beklemenizi rica ediyoruz, bizden kaynaklı olması durumunda iade yada değişim işlemini istediğiniz şekilde yaparız dediler . Bugün yine mail atmışlar sorununuz çözülmüş olmalı olmadı ise değişim yapalım diye yani key ler de bir sorun yok bence . Zaten olayın ışletim sistemi kaynaklı olduğu doğrulandı ve çözüldü .
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