Microsoft, Windows 10'da yaşanan aktivasyon problemini çözdü

Microsoft, sistemleri Windows 10 Pro'dan, Home sürümüne geçiren bu ilginç sorunun kaynağının sunucu taraflı olduğunu ve problemi en kısa sürede çözeceğini açıklamıştı. Bugün şirket blog sayfasında yayınlanan bir gönderide problemin çözüldüğü belirtilerek Windows 10 işletim sistemlerinin eski haline geleceğini açıkladı.

Microsoft sorunu kısa sürede düzeltti

Yayınlanan resmi bildiride Microsoft mühendislerinin konu üzerinde çalışmalarını tamamladığı ve Windows 10 işletim sistemi etkilenen kullanıcıların önümüzdeki 24 saat içinde eski lisans durumuna geçecekleri ve aktivasyon filigranının kaybolacağı belirtiliyor.

https://answers.microsoft.com/en-us/windows/forum/all/windows-10-suddenly-deactivated/fe9a4ecf-2e2a-491d-a43e-b010c316d1c4

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