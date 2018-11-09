Samsung, akıllı telefonlarında Microsoft teknolojilerine daha çok yer verecek

Samsung Electronics Başkan Yardımcısı Lee Jae-yong, Seul'de Microsoft CEO'su Satya Nadella ile bir araya geldi ve ABD'li şirket ile yapay zeka ve bulut bilişimde işbirliğini arttırmaya konusunda anlaşmaya vardı.

İşbirlikleri artacak

Dört hafta içinde ilk kez Seul'ü ziyaret eden Nadella, Çarşamba günü Microsoft Kore'nin "Future Now" yapay zeka (AI) konferansında bir konuşma yaptı. Samsung ile konferanstan önceki sabah buluştuklarını ve yapay zekâ, bulut bilişim ve büyük veri ortaklığı yapmayı kabul ettiklerini açıkladı. Microsoft şu anda bulut sunucularının alt yapısında Samsung teknolojilerini kullanıyor.

https://mspoweruser.com/samsung-to-embed-more-microsoft-technology-in-their-smart-devices/

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Samsung isegibi verileri toplamak için Microsoft'unkullanıyor. İki şirketin bu işbirliklerine ek olarak Samsung'un yeni akıllı telefonlarına daha fazla Microsoft hizmetleriniifade edildi.