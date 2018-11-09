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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung, akıllı telefonlarında Microsoft teknolojilerine daha çok yer verecek

Microsoft ve Samsung, yeni alanlardaki işbirliklerini genişletiyor. Güney Koreli şirket, ürünlerinin büyük bir kısmına Microsoft'un bulut hizmetlerini sunmaya başlıyor.
6 ay
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Samsung Electronics Başkan Yardımcısı Lee Jae-yong, Seul'de Microsoft CEO'su Satya Nadella ile bir araya geldi ve ABD'li şirket ile yapay zeka ve bulut bilişimde işbirliğini arttırmaya konusunda anlaşmaya vardı.

İşbirlikleri artacak

Dört hafta içinde ilk kez Seul'ü ziyaret eden Nadella, Çarşamba günü Microsoft Kore'nin "Future Now" yapay zeka (AI) konferansında bir konuşma yaptı. Samsung ile konferanstan önceki sabah buluştuklarını ve yapay zekâ, bulut bilişim ve büyük veri ortaklığı yapmayı kabul ettiklerini açıkladı. Microsoft şu anda bulut sunucularının alt yapısında Samsung teknolojilerini kullanıyor.
Samsung ise sıcaklık ve nem gibi verileri toplamak için Microsoft'un Azure bulut platformunu kullanıyor. İki şirketin bu işbirliklerine ek olarak Samsung'un yeni akıllı telefonlarına daha fazla Microsoft hizmetlerini entegre edeceği ifade edildi.

https://mspoweruser.com/samsung-to-embed-more-microsoft-technology-in-their-smart-devices/ Yorum Yaz
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EyeCoral 6 ay
Samsung batışını hızlandırmak istiyor herhalde
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