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Microsoft, Windows 10 telemetry verilerini üçüncü kişilerle paylaşmayı kabul etti

Microsoft, güvenlik firması FireEye ile gerçekleştirdiği ortaklık anlaşması kapsamında kullanıcı gizliliği adına büyük önem taşıyan Windows 10 telemetry verilerini bu şirketle paylaşmayı kabul etti.
2 yıl
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20
İşletim Sistemleri
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft, kısa süre önce iSIGHT Intelligence yazılımını Windows Defender Gelişmiş Tehdit Koruma uygulamasına entegre etmek için güvenlik firması FireEye ile bir ortaklık imzalamış ve böylece Windows 10 cihazlarındaki mevcut güvenlik özelliklerini geliştirmişti. Ancak bu güvenlik avantajlarına ek olarak, Redmond tabanlı yazılım devinin Windows 10 telemetry verilerini FireEye ile paylaşmayı kabul ettiği ortaya çıkmıştı. Ancak bu konuda çok somut verilere sahip değildik.
Ayrıca Bkz. "Microsoft Solitaire mobil platformlarda"
Avustralyalı web sitesi ARN anlaşma şartlarında, FireEye'in Windows 10'u çalıştıran her cihazdan telemetry servisine erişebileceğinin yazdığını söylüyor. Telemetry verilerini bir üçüncü taraf şirketle paylaşmak kesinlikle kullanıcılar için endişe verici olmakla birlikte, FireEye tarafından bugün yayınlanan resmi basın bülteninde Windows 10 sistemlerden toplanan bilgilere erişim sağlama konusunda hiçbir şey söylenmemesi ve sadece Redmond merkezli yazılım devi tarafından benimsenen güvenlik teknolojisinin övülmesi dikkat çekiyor.
Windows 10'daki telemetry verilerini toplanması, gizlilik açısından her zaman hem Microsoft hem de kullanıcılar için tartışmalı bir konu olmuştur. Ancak Microsoft, kendi sunucularına hiçbir kişisel bilginin aktarılmadığını iddia etmiş ve yaptıkları tek şeyin işletim sisteminin çökme bilgilerini ve diğer kullanım biçimlerini incelem olduğunu söylemişti. Öte yandan, bu verilere üçüncü şahıslara erişim izni vermek, Microsoft'un Windows 10'daki güvenlik araçlarını geliştirmesine yardımcı olabilir ancak çoğu kullanıcının aslında bunun olmamasını tercih edeceği de açıkça ortada.

http://www.arnnet.com.au/article/610583/can-fireeye-change-cyber-security-stakes-through-microsoft-partnership/ Yorum Yaz
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dalavere34 2 yıl en beğenilen
Birşey bedava ise ürün olan sizsinizdir
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Vampir Masquerade 2 yıl
Microsoftun Windows kullanıcılarını (CEIP) müşteri deneyimi geliştirme programı adı altında kullanıcılarının onayı ve rızası olmadan bilgisayarlara uzaktan müdehale edip izinsiz bir şekilde yararlı olacağını söylediği çeşitli yüklemeler yapması ve bir casusluk teknolojisi olan telemetri özelliğiyle mahremiyeti ihlal edip çeşitli amaçlarla kullanıcı verilerini toplaması ve bunları iş ortaklarıyla paylaşması..Tam bir rezalet!
"Sadece yazılım değil donanım üreticileride bu pisliğe bulaştı." sözünede aynen katılıyorum..Sanki ortak hareket ediliyor, ekran kartı üreticisi Nvidia bile son yayınladığı Driverlara' telemetry özelliği ekledi(Geforce Experience eklentisini kurmayın)..
İnsanların kişisel-mahremi alanlarına saygı göstermeyen Microsoft'un ve benzeri yazılım şirketlerinin, ürünlerini ve işletim sistemlerini boykot edip Linux gibi açık kaynak kodlu alternatiflere yönelmemiz elzem..
Tüpütak Kurumu gerçekten MS Windows'a rakip olabilecek milli bir işletim sistemi çıkarsaydı herşey farklı olabilirdi..
(pardus demeniz komik bir espri olur)
Sahi bu tüpütak ne işe yarar?

Microsoftun Windows kullanıcılarını (CEIP) müşteri deneyimi geliştirme programı adı altında kullanıcılarının onayı ve rızası olmadan bilgisayarlara uzaktan müde...
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XPerience 2 yıl
Korkmayın. Donunuza kadar herkes herşeyi biliyor artık. Sağlık verileri mi dersin kimlik verileri mi dersin sosyal bilgiler mi dersin her şey hem de. İpin ucu baştan kaçtı.
Korkmayın. Donunuza kadar herkes herşeyi biliyor artık. Sağlık verileri mi dersin kimlik verileri mi dersin sosyal bilgiler mi dersin her şey hem de. İpin ucu b...
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1 Avatar
edirneli86 2 gün
Sam amca nin firmaları yapınca sonuçsuz çin li firma yapınca ajan...
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1shot1kill 2 gün
2 ay nce w10 u bıraktım fedoraya geçmiştim bu nane yüzünden o da tatmin etmedi hiçbişey yapamaz oldum doğru dürüst program bulamadım yine windowsa geçtim bu haberi gördüm iyice dellendim yine
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programmer_onur 3 hf.
Adamlar kullanıcılarını kurbanlık koyun gibi görüyorlar. Etiniz, sütünüz, postunuz para ediyor. Her hareket takip ve 3. kesimlere satış altında. İşletim sisteminin kendisi spyware. Daha ne söylenebilir.
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exterminant 2 yıl
windows 10 la beraber mertlik bozuldu, iyice saçmaladılar
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djcool 2 yıl
2015 Ağustos'ta bunu yazdığımda çoğu kişi önemli değil demişti. Çökme bilgilerini gönderiyormuş sadece falan. Hatta Android google tüm verileri alıyor, o zaman cep telefonu da kullanmayalım demişti. Telemetry kapalı ben de, 27 dklık bir video da anlatılanları uyguluyorum ama içim hiç rahat değil yine de. 8.1'e geri dönsem daha iyi mi olur diye düşünmekteyim. Daha önce 1 yıl kadar linux kullandım ama çok zorluk çektim.
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istemsizhareket 2 yıl
Antika Windows 7ye bile 70 80 mb güncellemeler ve her ay tek parça halinde gelmesi beni Kıllandırmıştı zaten. Önceden tek tek olsa belli spyware tarzı güncellenmeleri kurmuyorduk. Kurulmuş olanları kaldırıyorduk. Artık o da gitti. Her ay yüz mb.ye yakın tek güncelleme. İçinde ne olduğunu da bilmiyoruz.. Geçtim Fedoraya kafam rahat.
1 Yanıt Yanıtla
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dalavere34 2 yıl istemsizhareket
istemsizhareket
Antika Windows 7ye bile 70 80 mb güncellemeler ve her ay tek parça halinde gelmesi beni Kıllandırmıştı zaten. Önceden tek tek olsa belli spyware tarzı güncellenmeleri kurmuyorduk. Kurulmuş olanları kaldırıyorduk. Artık o da gitti. Her ay yüz mb.ye yakın tek güncelleme. İçinde ne olduğunu da bilmiyoruz.. Geçtim Fedoraya kafam rahat.

Saddece sp1 kurulması gerekiyor windows 7 de , sp1 den sonra güncellemeleri kapatıyorum.
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X-FI 2 yıl
Eski bir Microsoft çalışanı, bu adamı uzun süredir takip ediyorum.
youtube.com/...
Bundan önce bir videosu daha var, bahsediyor zaten bunda da. Ben söylediği şeyleri yapmıştım ilk W10 kurulumundan sonra, telemetry falan komple kalkıyor.
Bu yeni video'da da Anniversary Update sonrası yeni gelen şeyleri ve buna nasıl engel olunur anlatıyor.
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Vampir Masquerade 2 yıl
Microsoftun Windows kullanıcılarını (CEIP) müşteri deneyimi geliştirme programı adı altında kullanıcılarının onayı ve rızası olmadan bilgisayarlara uzaktan müdehale edip izinsiz bir şekilde yararlı olacağını söylediği çeşitli yüklemeler yapması ve bir casusluk teknolojisi olan telemetri özelliğiyle mahremiyeti ihlal edip çeşitli amaçlarla kullanıcı verilerini toplaması ve bunları iş ortaklarıyla paylaşması..Tam bir rezalet!
"Sadece yazılım değil donanım üreticileride bu pisliğe bulaştı." sözünede aynen katılıyorum..Sanki ortak hareket ediliyor, ekran kartı üreticisi Nvidia bile son yayınladığı Driverlara' telemetry özelliği ekledi(Geforce Experience eklentisini kurmayın)..
İnsanların kişisel-mahremi alanlarına saygı göstermeyen Microsoft'un ve benzeri yazılım şirketlerinin, ürünlerini ve işletim sistemlerini boykot edip Linux gibi açık kaynak kodlu alternatiflere yönelmemiz elzem..
Tüpütak Kurumu gerçekten MS Windows'a rakip olabilecek milli bir işletim sistemi çıkarsaydı herşey farklı olabilirdi..
(pardus demeniz komik bir espri olur)
Sahi bu tüpütak ne işe yarar?

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Turkforce 2 yıl
Sadece yazılım değil donanım üreticileride bu pisliğe bulaştı.
Canon - HP gibi markaların yazıcıların sürücüsünü kurarken 10 çeşit ayrı kutucukla her bir halta erişim izni istiyorlar.
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idombayci 2 yıl
En güzeli inetrnetsiz bir pc. İnterneti cepten tabletten olmadı eski bir pcdende olur
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