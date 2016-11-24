Microsoft, Windows 10 telemetry verilerini üçüncü kişilerle paylaşmayı kabul etti

Microsoft, kısa süre önce iSIGHT Intelligence yazılımını Windows Defender Gelişmiş Tehdit Koruma uygulamasına entegre etmek için güvenlik firması FireEye ile bir ortaklık imzalamış ve böylece Windows 10 cihazlarındaki mevcut güvenlik özelliklerini geliştirmişti. Ancak bu güvenlik avantajlarına ek olarak, Redmond tabanlı yazılım devinin Windows 10 telemetry verilerini FireEye ile paylaşmayı kabul ettiği ortaya çıkmıştı. Ancak bu konuda çok somut verilere sahip değildik.

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Avustralyalı web sitesi ARN anlaşma şartlarında, FireEye'in Windows 10'u çalıştıran her cihazdan telemetry servisine erişebileceğinin yazdığını söylüyor. Telemetry verilerini bir üçüncü taraf şirketle paylaşmak kesinlikle kullanıcılar için endişe verici olmakla birlikte, FireEye tarafından bugün yayınlanan resmi basın bülteninde Windows 10 sistemlerden toplanan bilgilere erişim sağlama konusunda hiçbir şey söylenmemesi ve sadece Redmond merkezli yazılım devi tarafından benimsenen güvenlik teknolojisinin övülmesi dikkat çekiyor.

Windows 10'daki telemetry verilerini toplanması, gizlilik açısından her zaman hem Microsoft hem de kullanıcılar için tartışmalı bir konu olmuştur. Ancak Microsoft, kendi sunucularına hiçbir kişisel bilginin aktarılmadığını iddia etmiş ve yaptıkları tek şeyin işletim sisteminin çökme bilgilerini ve diğer kullanım biçimlerini incelem olduğunu söylemişti. Öte yandan, bu verilere üçüncü şahıslara erişim izni vermek, Microsoft'un Windows 10'daki güvenlik araçlarını geliştirmesine yardımcı olabilir ancak çoğu kullanıcının aslında bunun olmamasını tercih edeceği de açıkça ortada.

http://www.arnnet.com.au/article/610583/can-fireeye-change-cyber-security-stakes-through-microsoft-partnership/