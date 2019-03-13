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Microsoft, Windows 7 ve Office desteğinin sonlanacağını kullanıcılara bildirimlerle duyuracak

Yazılım devi Microsoft, başta Windows 7 ve Office olmak üzere birçok yazılımın desteğini 2020 yılında sonlandıracağını açıklamıştı. Şirket bu durumu kullanıcılara bildirimlerle duyurmaya başlıyor.
2 ay
5,3b
1
27
Windows
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Microsoft, 14 Ocak 2020'de Windows 7 desteğinin sona ereceğini çoktan onaylamıştı . Şirket şimdi, işletim sisteminin bu sürümünü çalıştıran kullanıcılara, yaklaşmakta olan desteğin sona ermesi hakkında bilgi vermek için bildirimler göndermeyi planlıyor. Gelecek aydan itibaren kullanıcılara kesin tarihler ve ne yapmaları gerektiği konularında bildirimler gönderilecek.

Bildirimler kullanıcıları rahatsız etmeyecek

Microsoft'un artık bu yazılımlara destek sunmaması, Windows 7 ve Office için artık güvenlik güncellemeleri yayınlamayacağı anlamına geliyor. Kullanıcıların bu yazılımlar yerine Windows 10 ve Office 365'e yükseltme yapmaları öneriliyor. Zira yazılımlarını güncellemeyen kullanıcıların güvenlik zaafiyetleriyle karşılaşabilecekleri de belirtilmiş.
Microsoft'un önümüzdeki ay göndermeye başlayacağı bildirimler, özellikle Windows 10'dan bahsetmiyor. Şirket desteği sona erecek yazılımlarla ilgili bilgilerin yer aldığı web sitesine bir bağlantı ekleyecek. Şirket yetkilisi Matt Barlow kullanıcıların bu bildirimleri bir daha görmeme gibi bir seçeneklerinin olacağını da açıkladı. Zira birçok kullanıcı Windows 10 yükseltme döneminde sürekli bildirim almaktan şikayetçi bir duruma gelmişlerdi.

https://www.microsoft.com/en-us/windows/windows-7-end-of-life-support-information Yorum Yaz
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YesimCirakli 2 ay en beğenilen
Windows 10'dan memnun olmayan bir tek benim sanırım. Tonla sorun çıkartıyor. En basit jpeg fotoğrafları bile doğru renklerle gösteremiyor. Ekran kalibrasyonu yapıyorsun kafasına göre kendi kendine günde 10 kere varsayılan ayarlara dönüyor. Profesyonel kullanım için hazır değil bence. Windows 7 ile gidebildiğim kadar gideceğim.
Windows 10'dan memnun olmayan bir tek benim sanırım. Tonla sorun çıkartıyor. En basit jpeg fotoğrafları bile doğru renklerle gösteremiyor. Ekran kalibrasyonu ya...
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3 Yanıt Yanıtla +14
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ymhaslaman 2 ay
Yazık oldu şu W7'ye. Oysa MacOs X gibi W7.7.12.02 diye devam ettirselerdi keşke. Hiç değilse kararlı bir OS olurdu.
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Daniel Kuso 1 ay
Sonuna kadar Windows 7
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csh 2 ay
Ben de macOS ve Linux kullaniyordum, tam da Windows 7 olsa da kullansak diyordum, tum isletim sistemlerini silip yerine burnumda buram buram tuter Windows 7'yi yuklemenin hayallerini kuruyordum, haberi okuyunca vazcaydim.
Saka yaw, ustune para verseler kullanmam
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pUnduli 2 ay
Windows 10 , 3.1 den bu yana kullandığım en iyi Windows versiyonu ama sağını solunu biraz kırpmak gerekiyor ( Telemetry, Defender, Güncelleme, App ler vs )
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metehanturt 2 ay yeni yorumcu
Son nefesine. Kadar Win 7 😁
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_köle_ 2 ay
gittiği yere kadar Windows 3.1 kullanıcam D
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740turbowagon 2 ay
Windows 7 cok iyi, XP daha da iyiydi.
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csh 2 ay 740turbowagon
Windows 98 daha da iyiydi, Windows 95 ondan da iyiydi. En guzeli de Windows 3.1'di. Ne guzel eski DOS gunleri. Bu Microsoft da her gecen gun siviyor iyice
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Dürüstİnsan 2 ay
Windows 10'dan gayet memnunum. Güncellemelerde bile sıkıntı çıkmadı. Sıradan ev kullanıcıları için hangi işletim sisteminin kullanıldığının bir önemi yok.
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kuzgun_ 2 ay
tamda win7'ye döneceğim dediğim hafta okuduğumuz habere bak..
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tokatli6061 2 ay
win 7 pro lisansımı win 10 pro ya yükselttim kurdum ve sadece 3 gün tahammül edebildim win 7 64 bit ile gittiği kadar gider gitmediği yerde umarım win 7 gibi düzgün çalışan bir işletim sistemi yapmayı becermiş olurlar
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tokatli6061 2 ay tokatli6061
eski bi kaç oyun için kullanmaya devam ettiğim 939 x2 4200 sistemde xp kullanıyorum ne zaman açsam işte sistem budur dedirtiyo. şu gün bir güncelleme yapıp 64 bit sürümü yenilense türkçe desteği vs. hemen geri kurup kullanırım
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alpalp84 2 ay
xp den 7 ye geçmemek için direnebildiğim kadar direndim, sonra 7 den 8 e geçmemek için uzun uzun bekledim. şimdide 10'u yüklemiyorum. bakalım ne kadar dayanacağım.
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