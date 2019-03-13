Microsoft, Windows 7 ve Office desteğinin sonlanacağını kullanıcılara bildirimlerle duyuracak

Teknoloji Editörü
Microsoft, 14 Ocak 2020'de Windows 7 desteğinin sona ereceğini çoktan onaylamıştı . Şirket şimdi, işletim sisteminin bu sürümünü çalıştıran kullanıcılara, yaklaşmakta olan desteğin sona ermesi hakkında bilgi vermek için bildirimler göndermeyi planlıyor. Gelecek aydan itibaren kullanıcılara kesin tarihler ve ne yapmaları gerektiği konularında bildirimler gönderilecek.
Bildirimler kullanıcıları rahatsız etmeyecek
Microsoft'un artık bu yazılımlara destek sunmaması, Windows 7 ve Office için artık güvenlik güncellemeleri yayınlamayacağı anlamına geliyor. Kullanıcıların bu yazılımlar yerine Windows 10 ve Office 365'e yükseltme yapmaları öneriliyor. Zira yazılımlarını güncellemeyen kullanıcıların güvenlik zaafiyetleriyle karşılaşabilecekleri de belirtilmiş.Microsoft'un önümüzdeki ay göndermeye başlayacağı bildirimler, özellikle Windows 10'dan bahsetmiyor. Şirket desteği sona erecek yazılımlarla ilgili bilgilerin yer aldığı web sitesine bir bağlantı ekleyecek. Şirket yetkilisi Matt Barlow kullanıcıların bu bildirimleri bir daha görmeme gibi bir seçeneklerinin olacağını da açıkladı. Zira birçok kullanıcı Windows 10 yükseltme döneminde sürekli bildirim almaktan şikayetçi bir duruma gelmişlerdi.
https://www.microsoft.com/en-us/windows/windows-7-end-of-life-support-information Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Saka yaw, ustune para verseler kullanmam
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