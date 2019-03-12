ABD, Almanya'yı Huawei teknlojilerini kullanmaması konusunda tehdit etti

Teknoloji Editörü
ABD'nin Almanya Büyükelçisi Richard A. Grenell, Cuma günün The Wall Street Journal'a yazdığı bir mektupta, Almanya'nın 5G altyapısı inşa etmek için Huawei ile çalışması durumunda ABD'nin Almanya'ya istihbarat ve diğer bilgi paylaşımını sürdüremeyeceğini belirtti. ABD yönetimi Huawei'nin yanında, diğer Çinli şirketlerin de altyapı oluşturmalarını istemiyor.
ABD Çinli şirketlerle çalışılmasını istemiyor
Trump yönetiminin, Çinli teknoloji şirketlerine ve özellikle Huawei'ye karşı müttefik ülkelerini uyardığını daha önceki haberlerimizde sizlere duyurmuştuk. Zira Avurpa'daki güvenlik kuruluşları, terörle mücadelede ABD istihbaratına büyük ölçüde güveniyorlar ve istihbarat akışına herhangi bir sınırlama getirilmesi durumunda büyük güvenlik zaafiyetleri yaşama ihtimalleri var.Öte yandan Alman hükümeti ise, 5G altyapısında Huawei ekipmanlarını kullanmanın herhangi bir casusluk veya güvenlik sorununa yol açacağını düşünmediklerini ve bunun için ortada somut bir kanıt olmadığını ifade ediyorlar. Huawei için son derece hayati olan bu durum, şirketi diğer Çinli şirketlerle beraber büyük bir pazarın dışına itebilir.
https://www.engadget.com/2019/03/11/us-threatens-germany-over-huawei-use/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
tüm ülkeler çine karşı birleşmeli aksi halde yeryüzü han ırkının işgaline uğrayacak
almanyanın kendi telefon markasını çıkarmaması ayrı bir saçmalık tabi ne güzel piyasaya kaliteli bir ürün girmiş olurdu
NSA, Angela Merkel'in telefonlarını dinlemişti. CIA, Almanya'da gizli operasyonlar gerçekleştirmişti. Bunların hepsi gün yüzüne çıktı. Almanya ne yapabildi? Amerika'nın müttefiği diyebileceğimiz ülkeler İsrail, Kanada ve İngiltere'dir. Gerçi hiç birine de ihtiyaç duymaz.
şu an hala daha çin yuan'ı alabilmek için zaman var !
bu arada çin yuan'ı nasıl ve nereden alınır sorusuna;
benim bildiğim ; ziraat bankası üzerinden çin yuanı hesabı açtırıp
fiziksel olmasa da ; banka hesabı şeklinde çin yuan'ı alabiliyorsunuz !
ne yalan söyleyeyim :)
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