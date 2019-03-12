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ABD, Almanya'yı Huawei teknlojilerini kullanmaması konusunda tehdit etti

Trump yönetimi, Alman hükümetinin 5G altyapısının inşa edilmesinde Huawei teknolojilerinin kullanılması durumunda, Alman güvenlik kurumlarıyla paylaştığı istihbaratı sınırlayacağını açıkladı.
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Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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ABD'nin Almanya Büyükelçisi Richard A. Grenell, Cuma günün The Wall Street Journal'a yazdığı bir mektupta, Almanya'nın 5G altyapısı inşa etmek için Huawei ile çalışması durumunda ABD'nin Almanya'ya istihbarat ve diğer bilgi paylaşımını sürdüremeyeceğini belirtti. ABD yönetimi Huawei'nin yanında, diğer Çinli şirketlerin de altyapı oluşturmalarını istemiyor.

ABD Çinli şirketlerle çalışılmasını istemiyor

Trump yönetiminin, Çinli teknoloji şirketlerine ve özellikle Huawei'ye karşı müttefik ülkelerini uyardığını daha önceki haberlerimizde sizlere duyurmuştuk. Zira Avurpa'daki güvenlik kuruluşları, terörle mücadelede ABD istihbaratına büyük ölçüde güveniyorlar ve istihbarat akışına herhangi bir sınırlama getirilmesi durumunda büyük güvenlik zaafiyetleri yaşama ihtimalleri var.
Öte yandan Alman hükümeti ise, 5G altyapısında Huawei ekipmanlarını kullanmanın herhangi bir casusluk veya güvenlik sorununa yol açacağını düşünmediklerini ve bunun için ortada somut bir kanıt olmadığını ifade ediyorlar. Huawei için son derece hayati olan bu durum, şirketi diğer Çinli şirketlerle beraber büyük bir pazarın dışına itebilir.

https://www.engadget.com/2019/03/11/us-threatens-germany-over-huawei-use/ Yorum Yaz
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sniper23 2 ay en beğenilen
ABD, kendisine gelmesi gereken bilgilerin Çin'lilere gitmesini istemiyor.
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Portraitclub 2 ay
Suyunu çıkardı bu ABD bütün ülkeler birleşse şu ABD güzel bir ders verse. 5,10 yıl kendine gelemese ne güzel olur
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porsoro 2 ay
Abd küresel ekonomik imparatorluğunun sürmesi için çırpınıyor ama her devletin bir sonu vardır.
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hamza5806 2 ay
haklı
tüm ülkeler çine karşı birleşmeli aksi halde yeryüzü han ırkının işgaline uğrayacak
almanyanın kendi telefon markasını çıkarmaması ayrı bir saçmalık tabi ne güzel piyasaya kaliteli bir ürün girmiş olurdu
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gavanator 1 hf. yeni yorumcu hamza5806
almanyanın kendi markası yok diyorsun ya...
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interwap 1 hf. hamza5806
Siemens M50 vardı. Umduğun gibi kaliteli de değildi. Kozmetik olarak çok çabuk deforme oluyordu.
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surfcasting 2 ay
Amerika her bakımdan çin'in önünü kesmeye çalışsa da bunu başarabileceğini pek sanmıyorum. çin şu an dünya devi olma yolunda iddialı.
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Mihrali Bey 2 ay
Trump Rusların adamı olduğunu bir kez daha kanıtladı. ABD'nin tüm müttefiklerini kaybederek yalnızlaşması için elinden geleni yapıyor.
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The Hollow 2 ay Mihrali Bey
Trump'ın Ruslara çalıştığı söylentisi tamamen demokratların ucuz siyaseti ve saçmalıklarından ibaret. Tarihi boyunca Amerika'nın en ezeli düşmanı Rusya ve Almanya'dır. Bu aralar Çin'de gruba katıldı. Yani bunlar hiçbir zaman Amerika'nın müttefikleri değildi. Sadece Amerika'nın bu zamanlarda biraz daha fazla sesini çıkartması gerekti.
NSA, Angela Merkel'in telefonlarını dinlemişti. CIA, Almanya'da gizli operasyonlar gerçekleştirmişti. Bunların hepsi gün yüzüne çıktı. Almanya ne yapabildi? Amerika'nın müttefiği diyebileceğimiz ülkeler İsrail, Kanada ve İngiltere'dir. Gerçi hiç birine de ihtiyaç duymaz.
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arekamint 2 ay
çıkarlarına gelmiyor tabii
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x_click 2 ay
Huawei zaten android kullanmıyor mu?
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cabriyo 2 ay
"skoda türkiyeye gelmekten vazgeçti" diye haber yapıyorsunuz. nedeni kriz falan değil. küresel güçlerin baskısı.
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CoreXXX 2 ay
trump şöyle diyor. çalınacak bir bilgi varsa biz çalarız çinlilere çaldırtmayın
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ramis78 2 ay
nasılda korkuyorlar ama :)
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SEO-Uzmanı 2 ay
bu arada çin yuan'ı iyi fırladı !
şu an hala daha çin yuan'ı alabilmek için zaman var !
bu arada çin yuan'ı nasıl ve nereden alınır sorusuna;
benim bildiğim ; ziraat bankası üzerinden çin yuanı hesabı açtırıp
fiziksel olmasa da ; banka hesabı şeklinde çin yuan'ı alabiliyorsunuz !
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SEO-Uzmanı 2 ay
birden içimden (param olsa) Huawei alasım geldi !
ne yalan söyleyeyim :)
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HABERİN ETİKETLERİ
huawei, ABD ve
5 etiket daha almanya casusluk Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
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