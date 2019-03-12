ABD, Almanya'yı Huawei teknlojilerini kullanmaması konusunda tehdit etti

ABD'nin Almanya Büyükelçisi Richard A. Grenell, Cuma günün The Wall Street Journal'a yazdığı bir mektupta, Almanya'nın 5G altyapısı inşa etmek için Huawei ile çalışması durumunda ABD'nin Almanya'ya istihbarat ve diğer bilgi paylaşımını sürdüremeyeceğini belirtti. ABD yönetimi Huawei'nin yanında, diğer Çinli şirketlerin de altyapı oluşturmalarını istemiyor.

ABD Çinli şirketlerle çalışılmasını istemiyor

Trump yönetiminin, Çinli teknoloji şirketlerine ve özellikle Huawei'ye karşı müttefik ülkelerini uyardığını daha önceki haberlerimizde sizlere duyurmuştuk. Zira Avurpa'daki güvenlik kuruluşları, terörle mücadelede ABD istihbaratına büyük ölçüde güveniyorlar ve istihbarat akışına herhangi bir sınırlama getirilmesi durumunda büyük güvenlik zaafiyetleri yaşama ihtimalleri var.

https://www.engadget.com/2019/03/11/us-threatens-germany-over-huawei-use/

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Öte yandanise, 5G altyapısındaekipmanlarını kullanmanın herhangi bir casusluk veya güvenlik sorununa yol açacağını düşünmediklerini ve bunun için ortada somut birifade ediyorlar.için son derece hayati olan bu durum, şirketi diğer Çinli şirketlerle beraber büyük biritebilir.