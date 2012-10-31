Microsoft, Windows 8 uygulamalarının sayısını arttırmaya devam ediyor

Haber Editörü
Microsoft, dün Seattle'de başlayan geliştirici konferansı Build'de Windows 8'i önümüzdeki aylarda ne gibi uygulamaların beklediğini gösterdi.
Şirketin Windows 8 için vermiş olduğu uygulama listesinde Dropbox, Paypal, Netflix, Wikipedia, Expedia, OWN ve Huffington Post gibi popüler uygulamalarda dikkat çekici uygulamar yer aldı. Paypal uygulamasının üzerinde durulurken PayPal'ın sadece bir uygulama olarak kalmayacağı, geliştiricilere sunulacak API'ler ile birlikte PayPal çözümlerinde de yer edineceği belirtildi.
Microsoft'un ilerleyen dönemlerde yeni Windows 8 uygulamalarını listesine katarak, bu listeyi etkinlikteki uygulamalar ile sınırlı bırakmayacağını söylemek yanlış olmayacaktır.
http://www.slashgear.com/microsoft-confirms-dropbox-paypal-apps-and-more-coming-soon-to-windows-8-30254824/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bence xpden 7ye veya 8e geçmenin zamanı gelmiş.Tavsiye ederim