Microsoft, Windows Marketplace'ın adını ''Windows Phone Store'' olarak değiştirdiğini açıkladı

Microsoft, Windows Phone işletim sistemini kullanan cihazların uygulama ihtiyacını karşılayan Windows Phone Marketplace'ın adını Windows Phone Store olarak değiştirdiğini açıkladı.





Uygulamanın mağazasının adının değişmesiyle birlikte verimliliği arttıran bir takım güncellemelerde yapıldı. Bu güncellemeler ile birlikte Windows Phone Store üzerinden yapılan aramalarda uygulamaların daha kolay bulunmasını sağlayacak arama listesi ve akıllı uygulama listeleri de geliyor. Akıllı arama listesiyle birlikte bazı gereksiz içerikler ayıklanarak daha yararlı içeriklerin üst sıralarda yer alması sağlanacak.





Önümüzdeki haftalar içerisinden uygulamaya geçmesi planlanan bu yenilikler, ilk olarak Avustralya ve Yeni Zelanda gibi bazı pilot ülkelerde faaliyete geçecek. Windows Phone işletim sistemine sahip cihazların yasal olarak ülkemize girmesiyle de marketin bölgemizde de faaliyete geçeceği ve bu yeniliklerden Türkiye'deki kullanıcılarında faydalanabileceğini söylemek yanlış olmayacaktır.

http://windowsteamblog.com/windows_phone/b/windowsphone/archive/2012/09/12/coming-soon-a-new-website-and-online-app-store.aspx