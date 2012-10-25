Microsoft, Windows Store'u küresel çapta 231 pazarda kullanıma açıyor

Windows 8'in tanıtımını gerçekleştiren Microsoft, Windows 8 tabanlı PC, Laptop ve tabletlerin uygulama ihtiyacını karşılayacak olan Windows Store'u dünya çapında kullanıma sunuyor.





Windows Store'un küresel çapta hizmet vereceğini açıklayan Microsoft, uygulama geliştiricilerinin 231 pazarda ve 109 farklı dilde uygulamalarını satışa sunabileceğini belirtti. Geliştiriciler Windows Store üzerinden uygulamalarını ücretsiz olarak sunabilecekleri gibi en az 1.49 dolarlık bir fiyatlandırma ile uygulamalarını satışa çıkartabilecekler. Geliştiricilerin ilgisini Windows Store'a çekmek için çabalayan Microsoft, uygulamasından 25 bin dolardan fazla kazanan geliştiricilerin kazançlarını arttırmak adına satıştaki payını %80'e çıkartacağını da belirtmekte fayda var.





Küresel çapta şu an için 231 pazarda ve 109 farklı dilde hizmet verecek olan Windows Store'un bu rakamları ilerleyen dönemlerde arttırması bekleniyor.

http://www.slashgear.com/microsoft-windows-store-opens-today-in-231-markets-25254020/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+slashgear+%28SlashGear%29