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Microsoft, Windows Store'u küresel çapta 231 pazarda kullanıma açıyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Windows 8'in tanıtımını gerçekleştiren Microsoft, Windows 8 tabanlı PC, Laptop ve tabletlerin uygulama ihtiyacını karşılayacak olan Windows Store'u dünya çapında kullanıma sunuyor.

Windows Store'un küresel çapta hizmet vereceğini açıklayan Microsoft, uygulama geliştiricilerinin 231 pazarda ve 109 farklı dilde uygulamalarını satışa sunabileceğini belirtti. Geliştiriciler Windows Store üzerinden uygulamalarını ücretsiz olarak sunabilecekleri gibi en az 1.49 dolarlık bir fiyatlandırma ile uygulamalarını satışa çıkartabilecekler. Geliştiricilerin ilgisini Windows Store'a çekmek için çabalayan Microsoft, uygulamasından 25 bin dolardan fazla kazanan geliştiricilerin kazançlarını arttırmak adına satıştaki payını %80'e çıkartacağını da belirtmekte fayda var. 

Küresel çapta şu an için 231 pazarda ve 109 farklı dilde hizmet verecek olan Windows Store'un bu rakamları ilerleyen dönemlerde arttırması bekleniyor.

http://www.slashgear.com/microsoft-windows-store-opens-today-in-231-markets-25254020/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+slashgear+%28SlashGear%29 Yorum Yaz
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SiNaPSiS 6 yıl en beğenilen
$1.49 bence $0.99 kadar etkili bir psikolojik sınır değil.
$0.99 bence daha iyi olurdu.
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demo11 6 yıl
Bende windows vista zamanında çıkan tüm oyunlar var ve windows 7 kullandım ve çoğu oyun çalışmadı ama şu an vista yüklü ve oyunların hepsini çalıştırıyor benim anlamadığım geriye dönük bir uyumlulukmu bu yani eski işletim sistemin çalıştırdığı oyunları çalıştırmamak yenilikmi oluyormuş çıksın windows 8 bakalım windows 7 gibi vista zamanında çıkan oyunları oynatmayacakmı yoksa hem vista hemde 7 zamanında çıkan oyunların hiç birinimi oynatmayacamı eğer oynatmayacaksa boş çünkü insanlar işletim sistemini çoğunlukla oyun için yükseltiyor bu anlamda eğer 8 fos çıkarsa microsoft ta çok gülerim gerçi daha önce de gülmüştüm ama olsun yine zevkle gülerim!
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Farwynd 6 yıl
CoreXXX
bu kadar pazar payına sahip bir firmaının daha önce yapmaması düşündürücü. korsan yazılımdan olabilirmi acaba her ne kadar ios platformundada korsan olsada pc için olduğundan çok az

Korsan olayı Windows'larda yine olacaktır fakat bu kullanıcıılara biraz daha rahat erişim sunuyor. Mesela CCleaner'ın pro sürümünü almak için onların sitesine değil de daha güvenilir bir kaynağa kredi kartı vermiş olacağız, veya bedava içerikleri daha güvenli kaynaktan indirmiş olacağız.
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SiNaPSiS 6 yıl
$1.49 bence $0.99 kadar etkili bir psikolojik sınır değil.
$0.99 bence daha iyi olurdu.
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brksnr 6 yıl
Keske App Store ve Play Store gibi minumum fiyat 0,99 olsaydi,daha iyi olurdu gibime geliyor...
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MURATSPLAT 6 yıl
Atı alan üsküdar'ı geçti.
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CoreXXX 6 yıl
bu kadar pazar payına sahip bir firmaının daha önce yapmaması düşündürücü. korsan yazılımdan olabilirmi acaba her ne kadar ios platformundada korsan olsada pc için olduğundan çok az
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