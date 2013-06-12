Microsoft, Windows işletim sistemi için yeni Camera Codec Pack güncellemesini yayınladı

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Dünyanın en büyük yazılım devlerinden Microsoft, "Camera Codec Pack" güncellemesinin yenisi yayınladı.
Windows işletim sistemi altında dijital fotoğraf makinelerinin RAW formatındaki fotoğraf dosyalarının açılmasına ve görüntülenmesine izin veren Camera Codec Pack güncellemesi, yeni sürümüyle 22 adet yeni fotoğraf makinesine destek vermeye başladı;
- Canon: EOS 650D, EOS1100D, EOS 6D, EOS Kiss X5, EOS Kiss X6i, EOS Rebel T4i, PowerShot SX50 HS
- Fujifilm: X10
- Nikon: 1 V2, D600, D5200
- Olympus: E-600, PEN E-PL1s, PEN-P3
- Panasonic: Lumix DMX-FZ40, Lumix DMX-G2, Lumix DMX-GX1
- Pentax: K-01
- Samsung: EX2F
- Sony: Alpha NEX-F3, Alpha SLT-A37, Cyber-shot DSC-RX100
Yeni güncellemeye Windows 8 kullanıcıları direkt olarak sistem içerisinden, Windows Vista ve Windows 7 kullanıcıları ise Microsoft Download Center üzerinden ulaşabilirler.
http://www.dpreview.com/news/2013/06/12/Microsoft-adds-raw-support-for-22-cameras-in-windows-vista-7-8-RT Yorum Yaz Paylaş Tweetle