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Microsoft, Windows işletim sistemi için yeni Camera Codec Pack güncellemesini yayınladı

5 yıl
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Fotoğraf Makineleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Microsoft, Windows işletim sistemi için yeni Camera Codec Pack güncellemesini yayınladı
Dünyanın en büyük yazılım devlerinden Microsoft, "Camera Codec Pack" güncellemesinin yenisi yayınladı. 
Windows işletim sistemi altında dijital fotoğraf makinelerinin RAW formatındaki fotoğraf dosyalarının açılmasına ve görüntülenmesine izin veren Camera Codec Pack güncellemesi, yeni sürümüyle 22 adet yeni fotoğraf makinesine destek vermeye başladı;
  • Canon: EOS 650D, EOS1100D, EOS 6D, EOS Kiss X5, EOS Kiss X6i, EOS Rebel T4i, PowerShot SX50 HS
  • Fujifilm: X10
  • Nikon: 1 V2, D600, D5200
  • Olympus: E-600, PEN E-PL1s, PEN-P3
  • Panasonic: Lumix DMX-FZ40, Lumix DMX-G2, Lumix DMX-GX1
  • Pentax: K-01
  • Samsung: EX2F
  • Sony: Alpha NEX-F3, Alpha SLT-A37, Cyber-shot DSC-RX100 
Yeni güncellemeye Windows 8 kullanıcıları direkt olarak sistem içerisinden, Windows Vista ve Windows 7 kullanıcıları ise Microsoft Download Center üzerinden ulaşabilirler.

http://www.dpreview.com/news/2013/06/12/Microsoft-adds-raw-support-for-22-cameras-in-windows-vista-7-8-RT Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
jiddi 5 yıl
Bu kurulurken hata mesajı veriyordu ama o hata mesajına devam et mi yoksa görmezden gel mi ne tıklanarak kurulum yapılıyordu. Yalnız bunu 30 küsür kere falan görmezden gel'i tıklayarak yapıyorsunuz :) Öyle de ilginç bir olaydı. İndirip kuracak olan arkadaşlara bu bilgiyi vereyim dedim... Yılmayın sürekli ignore-görmezden gel(mi artık Türkçes Windows'ta bilmem) tıklayın !..
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Father Torque 5 yıl
Bir önceki sürüm bende de bir türlü kurulmamıştı, umarım bu sorunsuz kurulur. Bu arada Windows 8 x64 sürümü de buradan indirilebilir: http://www.microsoft.com/tr-tr/download/details.aspx?id=39196
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