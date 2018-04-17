Microsoft Xbox One X için kaçırılmayacak fırsat: 700 TL indirim!

Xbox One X almak istiyor ancak bütçeniz bunun için uygun değilse size güzel bir haberimiz var. 700 TL indirime tabi tutulan konsolu, Vatan Bilgisayar'dan 1999 TL ödeyerek satın alabilirsiniz.