Microsoft Xbox One X için kaçırılmayacak fırsat: 700 TL indirim!

Teknoloji Editörü
E3 2017 fuarında tanıtılıp 7 Kasım itibariyle 2699 TL'den ülkemizde satışa çıkan Xbox One X, resmi satış fiyatından tamı tamına 700 TL indirimle Vatan Bilgisayar'da satışa sunulmuş durumda. 1999 TL'lik fiyatıyla yurt dışı fiyatının da bir hayli altında olan cihazı, 6 aya varan taksit imkanlarıyla kredi kartı seçeneğiyle alabilmek de mümkün.
Xbox One X'i 1999 TL'den satın almak için bu linke tıklayabilirsiniz.
https://forum.donanimhaber.com/microsoft-xbox-one-x-1tb-1999-tl--132413581 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Microsoft neyi doğru yapıyor ki bunu yapsın.