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Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft Xbox One X için kaçırılmayacak fırsat: 700 TL indirim!

Xbox One X almak istiyor ancak bütçeniz bunun için uygun değilse size güzel bir haberimiz var. 700 TL indirime tabi tutulan konsolu, Vatan Bilgisayar'dan 1999 TL ödeyerek satın alabilirsiniz.
1 yıl
12,8b
3
144
Oyun Konsolları
Anıl Burak Karadede
Teknoloji Editörü
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E3 2017 fuarında tanıtılıp 7 Kasım itibariyle 2699 TL'den ülkemizde satışa çıkan Xbox One X, resmi satış fiyatından tamı tamına 700 TL indirimle Vatan Bilgisayar'da satışa sunulmuş durumda. 1999 TL'lik fiyatıyla yurt dışı fiyatının da bir hayli altında olan cihazı, 6 aya varan taksit imkanlarıyla kredi kartı seçeneğiyle alabilmek de mümkün. 
Xbox One X'i 1999 TL'den satın almak için bu linke tıklayabilirsiniz.  
 
 

https://forum.donanimhaber.com/microsoft-xbox-one-x-1tb-1999-tl--132413581 Yorum Yaz
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Sliskelion 1 yıl en beğenilen
Kimse almayınca.
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tanreall 1 yıl
Bu firmaları anlamak mümkün değil. Çıkış fiyatı bu olsaydı eğer bir sürü kişi alabilirdi, donanımı çok iyi. Yüksek fiyattan ürün çıkartıp daha sonra düşürme stratejisinin bu çağda işe yarayacağını düşünmek tam anlamıyla vizyonsuzluktur. God of War'un çıkışından önce pozisyon alarak insanların PS4 satın almasını engelleyebileceklerini düşünüyorlar fakat bu taktikler çok eskide kaldı. Yerelleşmeye ağırlık vereceklerine ne işlerle uğraşıyorlar. Oyunlara Türkçe dil desteği ver, sonra konsol nasıl satılır gör. Şu güzelim konsola yazık ettiler.
Microsoft neyi doğru yapıyor ki bunu yapsın.
Bu firmaları anlamak mümkün değil. Çıkış fiyatı bu olsaydı eğer bir sürü kişi alabilirdi, donanımı çok iyi. Yüksek fiyattan ürün çıkartıp daha sonra düşürme st...
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1 Yanıt Yanıtla +82
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1982-utkan 1 yıl speed001
2013 Te Her iki konsol Çıktığında Ps4 Ve xbox O Zaman siz ve sizin gibi düşünenler Oyun Değil 1080p 900p yarışına girmiştiniz.İlk çıkışında Gayet güzel çıkan oyun kütüphanesiyle xbox tu.Ama donanım zayıftı.Şimdi donanım değil oyun önemli oldu. Donanım her zaman donanımdır
2013 Te Her iki konsol Çıktığında Ps4 Ve xbox O Zaman siz ve sizin gibi düşünenler Oyun Değil 1080p 900p yarışına girmiştiniz.İlk çıkışında Gayet güzel çıkan ...
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2 Yanıt Yanıtla +25
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Reasontr 11 ay
Ürün şuan Teknosanın Gittigidiyor mağazasında 1859 TL + 75 TL Word puan kazanabiliyorsunuz.
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mertismail1 11 ay
1799 tlye teknosadan aldım. Harika bir ürün. Tek sorun oyunların devasa boyutu.
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hozes 11 ay mertismail1
bu fiyata nasıl aldın hocam
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DH Misafiri 1 yıl
God of War xbox'ı diri diri gömdü. 2019'da PS5 gelecek bu saatten sonra xbox alınmaz. Alanlar Kinect gibi pişman olur elde patlar
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Fujiwara 1 yıl DH Misafiri
God of war güzel oyun eyvallah fakat oynanıp bitiyor sonuçta. Diri diri gömme ne alaka çözemedim adamlar pro diye 4k oynatamayan konsol cıkarttı hemen ardından ps5'i mi kakalayacaklar
.Ps5'in 2020 den önce cıkacağını düşünmüyorum.Ayrıca 1 Ay sonra e3 var kimin ne tanıtacağı belli değil . Kinect de bir aparat sonuç olarak konsol ile kıyaslamak çok saçma olur
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sfiber 1 yıl
ps4 pro kullanıcısıyım ve makineden oldukça memnunum.Oyunları dönem dönem oldukça düşük rakamlara alıp kolaylıkla elden çıkarabiliyoruz.Eğer bu tarz bir ucuza alım satım şekli xboxda da varsa hiç düşünmez xbox satın alırdım.Exc oyunlar gerçekten başarılı ama bir süre sonra iş her platformda oynayabileceğiniz oyunlara geliyor.Ve xbox one x de oldukça başarılı bir konsol,xboxda beni cezbeden her zaman gamepad stilidir.Sony fiyat konusunda haklı olabilir ama xboxda çok güçlü ve ömürlük bir cihaz.Bu fiyat umarım aklıma girmez:))
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bilgennyk 1 yıl
Bunu alanlara tavsiyedir

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Wally Gator 1 yıl
vay arkadaş bir god of war çılgınlığıdır almış başını gidiyor. bana da aldıracaksınız zorla

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JaReD22 1 yıl
Daha cookk indirim yapacaksiniz
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berq219 1 yıl
Acaba şu an en uyguna nasil getirebiliriz?
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MambaVino 1 yıl berq219
D&R'da DR50 kodunu girerek 50 TL indirim kazanarak 1950 TL' e ürünü satın alabilirsiniz .
dr.com.tr/...
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Mete Can Karahasan 1 yıl
Şunu söylemeden pas geçmeyelim, televizyoncular "1080p-FullHD" oynamaya devam etsin. 4K için monitör almanız şart, aksi takdirde arayüz aktarım gecikmesi ile uğraşır durursunuz. Televizyonlar bu hızlara hazır değil, displayport-HDMI standartları yetersiz kalıyor.
Bu arada Xbox 1X, standart "1" ve "1S'den" iki kat güçlü olmasıyla 4xSSAA açabiliyor. Yalnız, bu 4xSSAA 'rgssaa' biçiminde, yani sadece (4xAF, 4xAA) eşdeğeri değil, 4xAF'nin yanında "8xAA" eşdeğeri taşıyor.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Önceki sürümlerine göre geliştirilen eserler icâbı AMD Radeon özelliklerinden EQAA da eklendiğinden, elinizde oldukça iyi filtrelenmiş görseller oluyor eğer 1080p'de değerlendirirseniz diyebilirim.
Çok sayıda eseri denemek isteyenleri de tenkit ediyorum. Adamlar sana konsolu ucuza veriyor, sevdiğin sayılı eseri dene-oyna.
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rommy6719 1 yıl
Mediamarkt ta maximum kart kullanılırsa 1800 TL ye düşüyor.
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