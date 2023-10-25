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    Xbox indirimlerinde öne çıkan oyunlar: RDR 2, Diablo IV, Hogwarts Legacy ve dahası

    Türkiye’deki oyun fiyatlarının dalgalı bir şekilde hareket etmesi oyuncuları indirim dönemlerine itiyor. Bu bağlamda Xbox indirimlerinde ön plana çıkan bazı oyunları siz için derledik:
    Xbox indirimlerinde öne çıkan oyunlar Tam Boyutta Gör
    Yüksek kur nedeniyle Türkiye’deki oyun dünyası basit bir hobi olmaktan hızla uzaklaşarak pahalı bir zevk haline doğru ilerlemeye başladı. Kısa bir süre önce Steam’in Türk Lirası kullanımını askıya alması ve Türkiye’yi MENA’ya dahil ederek dolar kullanımına geçmesi kararı oyuncuları en basit tabirle derinden üzdü. Bu hamle sonrası Steam’deki tüm oyun, DLC ve diğer ürünlerin fiyatında artış bekleniyor. Öte yandan Xbox tarafındaysa şu sıralarda güzel oyun indirimleri bulunuyor.

    Xbox indirimleri (Ekim 2023)

    Xbox indirimleri kapsamında çoğu popüler oyunda yüzde 50 ila yüzde 90 arasında indirimler söz konusu. Örneğin Red Dead Redemption 2, yüzde 67 indirime girerek 154 TL seviyesine düşmüş durumda. Buna ek olarak Battlefield 2042, 167 TL, Far Cry 6, 200 TL olmuş durumda. İşte öne çıkan Xbox indirimleri:

    İndirimde bulunan tüm fırsatlara buradaki veya aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    SupremeMasterr 2 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    7993 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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    xbox, microsoft ve
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