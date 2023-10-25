Xbox indirimlerinde öne çıkan oyunlar: RDR 2, Diablo IV, Hogwarts Legacy ve dahası

Türkiye’deki oyun fiyatlarının dalgalı bir şekilde hareket etmesi oyuncuları indirim dönemlerine itiyor. Bu bağlamda Xbox indirimlerinde ön plana çıkan bazı oyunları siz için derledik: