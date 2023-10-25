Xbox indirimlerinde öne çıkan oyunlar: RDR 2, Diablo IV, Hogwarts Legacy ve dahası

Xbox indirimleri (Ekim 2023)
Xbox indirimleri kapsamında çoğu popüler oyunda yüzde 50 ila yüzde 90 arasında indirimler söz konusu. Örneğin Red Dead Redemption 2, yüzde 67 indirime girerek 154 TL seviyesine düşmüş durumda. Buna ek olarak Battlefield 2042, 167 TL, Far Cry 6, 200 TL olmuş durumda. İşte öne çıkan Xbox indirimleri:
- Resident Evil 4: 568 TL
- ELDEN RING: 702 TL
- Diablo IV: 1064 TL
- Red Dead Redemption 2: 154 TL
- Far Cry 6: 200 TL
- Dead Space Digital Deluxe Edition: 960 TL
- Atomic Heart - Premium Edition: 1.235 TL
- Back 4 Blood: 119 TL
- Far Cry Anthology (3-4-5 ve 6. Oyun): 400 TL
- Battlefield 2042: 167 TL
- Batman: Arkham Collection: 61 TL
- Darksiders Genesis: 40 TL
- Dragon Age: Origins: 9.80 TL
- BioWare Paketi (Mass Effect Andromeda + Dragon Age Inquisition ve paketleri): 68 TL
- Hogwarts Legacy: 769 TL
- Injustice 2: 21 TL
- Mafia: Trilogy (Mafia III +DLC, Mafia: DE ve Mafia II: DE): 149 TL
- Middle-earth: Gölge Paketi (1 ve 2) 119 TL
- MONSTER HUNTER: WORLD: 301 TL
- Need for Speed Heat: 46 TL
- Need for Speed Rivals: 26 TL
- Need for Speed Unbound: 419 TL
- Rainbow Six Siege Operatör Sürümü: 320 TL
- Rise of the Tomb Raider: 27 TL
- Shadow of the Tomb Raider: 65 TL
- XCOM 2 Collection: 31 TL
İndirimde bulunan tüm fırsatlara buradaki veya aşağıdaki bağlantılardan ulaşabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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