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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft açıkladı: Windows Phone 8.1, ilkbahar'da geliyor

5 yıl
9,7b
1
111
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft açıkladı: Windows Phone 8.1, ilkbahar'da geliyor
Microsoft, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi için düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başta Nokia Lumia kullanıcıları olmak üzere Windows Phone tabanlı akıllı cihaz kullanıcılarının merakla beklediği Windows Phone 8.1 güncellemesinin önümüzdeki İlkbahar aylarında yayınlanacağı resmen açıklandı.
Yeni güncelleme ile birlikte Microsoft'un, Windows Phone platformunu adeta baştan ele aldığını söyleyebiliriz. Eksik olan pek çok özelliğin getirildiği yeni güncelleme, hem var olan cihazlar için kullanıma sunulacak hem de yeni cihazlara güç verecek. Microsoft'un yaptığı açıklamaya bakılırsa, yeni güncelleme ile birlikte Windows Phone cihazlarda üç buton zorunluluğu da kalkıyor yani ekranın altındaki butonların yerine ekran üstü tuşlar geliyor. 
Windows Phone 8.1 ile birlikte çift SIM kart desteği de geliyor. Bu sayede Nokia'nın uzun süredir kullanıma sunmayı planladığı Lumia 630 ve Lumia 635 gibi çift SIM kart kullanımına olanak tanıyan akıllı telefon modelleri hızla pazara giriş yapacak gibi görünüyor. Microsoft, Windows Phone 8.1 ile birlikte Qualcomm'un Snapdragon 200 ve Snapdragon 400 işlemcilerine de destek getiriyor. Bu destek ile birlikte Microsoft cephesinde daha uygun fiyatlı yeni nesil telefonların önü de açılmış oluyor. Windows Phone 8.1, Internet Explorer 11 ile birlikte internet deneyimini daha da ileri taşırken, uygulamaların SD karta yazılmasını da mümkün kılacak.
Microsoft basın toplantısında dile getirilmese de, işletim sistemine çağ atlatacak yeni güncelleme, Apple'ın Siri'sine benzer kişisel asistan özelliği Cortana'yı da anons edecek. Tüm bunlara ek olarak donanımsal medya kodlama ve çözümleme, Bluetooth 4.0 desteği ve daha pek çok yeni özellik Windows Phone 8.1 ile birlikte lanse edilmiş olacak. Merak edilen konu ise, Windows Phone 8.1 güncellemesini hangi cihazların alacağı. Microsoft tam tarih vermese de güncelleme muhtemelen Mart-Mayıs arası bir dönemde lanse edilmiş olacak. 

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zulu123 5 yıl en beğenilen
hala buralarda birileri facebook, whatsapp, facebook çalışmıyor diye dolanıyor ya :D... birileri bu vatandaşlara bunların çalıştığını izah etsin bir zahmet. şu anda çalışmayan veya olmayan hiçbir sosyal ağ uygulaması yoktur millet.
hala buralarda birileri facebook, whatsapp, facebook çalışmıyor diye dolanıyor ya :D... birileri bu vatandaşlara bunların çalıştığını izah etsin bir zahmet. şu ...
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4 Yanıt Yanıtla +15
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İronik Adam 5 yıl
Ağustos haberlerini alınca korkmuştum. Şimdi yüreğime su serpildi.
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assasin34 5 yıl olağan_şüpheli
olağan_şüpheli

assasin34

mesut bey acaba hala windowsphone almam,aldirmam diyecekmi bakalim:-)

adam almayın demedi. en az 1 sene bekleyin dedi. doğru dedi.

valla bende basta onyargiliydim ama 1 haftadir lumia 1020 kullaniyorum.oyle beklenip kullanilacak bir sistem gibi gelmedi bana.mesut bey daha once yesil muza benzetmisti windowphone'u..alip sararmasinmi beklicem diye.bende diyorumki gelecek vaadeden bu sistemin gelisimine sahit olmak hergun guncellemeler almak cok guzel.ha eksiklikleri yokmu tabiki var ama nisan mayis gibi bunlarda tarih olacak.sirf 8.1 guncellemesini almak icin bile windowsphone'lu cihaz alinir:-)
olağan_şüpheliassasin34mesut bey acaba hala windowsphone almam,aldirmam diyecekmi bakalim:-)
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1 Yanıt Yanıtla +9
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LadyLola 5 yıl
O değilde şu güncelleme telefona geldikten sonra yine bu stabilite olacak mı onu çok merak ediyorum
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okan_cehapelioglu 5 yıl
çok ağırdan alıyor microsoft
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Utku 5 yıl
Bugun butun bildirimler sorunsuz çalıştı. Hiç sekmedi. Şöyle kötü, böyle gelmiyor diyenler abartıyor.

Hatta "sahadan" bildirimleri bile.

Ayrıca beni biri aradığında telefonun çalmadığı hiç olmadı. Bu sorunu ilk defa üstteki arkadaştan duyuyorum.
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Nymphadora 5 yıl
geliyor gelmesine ama bi sekteye uğradımı neredeyse bir güne yakın sürüyor ve bu da adamı çıldırtıyor, dediğim gibi bundan önce ne zaman oldu tam hatırlamıyorum ama yine olunca yine tepem attı! aramadan kastım line viber aramaları gsm aramaları değil.
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electROck35 5 yıl
Dünyanın en popüler ve en çok kullanılan uygulamalarının %90'ı var Windows Phone'da. Neden birçok kişi henüz hiçbir uygulama yokmuş gibi davranıyor anlamıyorum? Gerçekleri görmek isteyenler bilgisayar üzerinden Windows Phone Store'a girip hangi uygulamalar var görebilirler...
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Onur Göksu 5 yıl
A'dan z'ye tüm lumialara gelecek dimi, s3 miniler gibi terkedilmeyecek dimi :)
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mawoix 5 yıl
İlerde çıkardıkları telefonlarda fiziksel dokunmatik tuş koymazlarsa nasıl kapatıcaz ki :/ isteğe göre olursa çok güzel ama koymazlarsa ilerde beni üzerler.
@insunwetrust @LadyLola
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mawoix 5 yıl
Lanet olası sanal tuşları çoğu kullanıcı istemezken nedir bu ısrar? Ha aşağıdan çerçeveyi çok ince yaparlarsa anlarım ama sony gibi yapacaklarsa hiç yapmasınlar.
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LadyLola 5 yıl mawoix
mawoix
Lanet olası sanal tuşları çoğu kullanıcı istemezken nedir bu ısrar? Ha aşağıdan çerçeveyi çok ince yaparlarsa anlarım ama sony gibi yapacaklarsa hiç yapmasınlar.

Sanal tuşları isteğe göre açıp kapatabiliyoruz sanırım yada ben mi yanlış biliyorum ? :)
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insunwetrust 5 yıl mawoix
Sanal tuşsuz dolu telefon var. Sanal tuş isteyen biri çıkabilir elbet. Olmasının bir zararı yok.
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LadyLola 5 yıl
Mart-Mayıs arası bir dönemde gelirse bu 8.1 gerçekten muhteşem olur inşallah sarkmaz
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jumuu 5 yıl
Biri şu fx'e söylesin. Bütün lumialar güncellemeyi alacak, hangileri alacak diye kafa karıştırmanın gereği yok. 2.si ilk baharda geliyor diye açıklandığına göre elbette mart-mayıs döneminde olacak. İlk bahara ay eklendi de bizim mi haberimiz yok?
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saakirt 5 yıl
Su windows phone android arayuzunu alsa olmadi ios arayuzunu alsa ulan tum sulaleme aldiricamda yok arayuzunu bir turlu sevemedim
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