Microsoft açıkladı: Windows Phone 8.1, ilkbahar'da geliyor

Microsoft, İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi için düzenlediği basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Başta Nokia Lumia kullanıcıları olmak üzere Windows Phone tabanlı akıllı cihaz kullanıcılarının merakla beklediği Windows Phone 8.1 güncellemesinin önümüzdeki İlkbahar aylarında yayınlanacağı resmen açıklandı.

Yeni güncelleme ile birlikte Microsoft'un, Windows Phone platformunu adeta baştan ele aldığını söyleyebiliriz. Eksik olan pek çok özelliğin getirildiği yeni güncelleme, hem var olan cihazlar için kullanıma sunulacak hem de yeni cihazlara güç verecek. Microsoft'un yaptığı açıklamaya bakılırsa, yeni güncelleme ile birlikte Windows Phone cihazlarda üç buton zorunluluğu da kalkıyor yani ekranın altındaki butonların yerine ekran üstü tuşlar geliyor.

Windows Phone 8.1 ile birlikte çift SIM kart desteği de geliyor. Bu sayede Nokia'nın uzun süredir kullanıma sunmayı planladığı Lumia 630 ve Lumia 635 gibi çift SIM kart kullanımına olanak tanıyan akıllı telefon modelleri hızla pazara giriş yapacak gibi görünüyor. Microsoft, Windows Phone 8.1 ile birlikte Qualcomm'un Snapdragon 200 ve Snapdragon 400 işlemcilerine de destek getiriyor. Bu destek ile birlikte Microsoft cephesinde daha uygun fiyatlı yeni nesil telefonların önü de açılmış oluyor. Windows Phone 8.1, Internet Explorer 11 ile birlikte internet deneyimini daha da ileri taşırken, uygulamaların SD karta yazılmasını da mümkün kılacak.

Microsoft basın toplantısında dile getirilmese de, işletim sistemine çağ atlatacak yeni güncelleme, Apple'ın Siri'sine benzer kişisel asistan özelliği Cortana'yı da anons edecek. Tüm bunlara ek olarak donanımsal medya kodlama ve çözümleme, Bluetooth 4.0 desteği ve daha pek çok yeni özellik Windows Phone 8.1 ile birlikte lanse edilmiş olacak. Merak edilen konu ise, Windows Phone 8.1 güncellemesini hangi cihazların alacağı. Microsoft tam tarih vermese de güncelleme muhtemelen Mart-Mayıs arası bir dönemde lanse edilmiş olacak.