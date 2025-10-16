Giriş
    Xiaomi 18 serisinde arka ekran kullanılmaya devam edecek

    Xiaomi, 17 Pro ve 17 Pro Max modellerine eklediği arka ekranı, sonraki amiral gemisi modellerinde kullanmaya devam edeceğini açıkladı.                          

    Xiaomi 18 serisinde arka ekran kullanılmaya devam edecek Tam Boyutta Gör
    Xiaomi, 17 Pro ve 17 Pro Max modellerinde kamera modülüne ikinci bir ekran ekleyerek dikkatleri üzerine çekti. Şirket, gelecek modellerinde de bu ekranı kullanmaya devam edeceğini açıkladı.

    Xiaomi Başkanı doğruladı

    Yakın zamanda yapılan bir canlı yayında Xiaomi Başkanı Lu Weibing, şirketin gelecek nesil telefonlarında da arka ekran tasarımını kullanmaya devam edeceklerini doğruladı. Ayrıca Xiaomi’nin önümüzdeki yıllarda Ar-Ge yatırımlarını artırmayı planladığı da bildiriliyor.

    Lu’nun açıklamasına göre, Xiaomi bu teknolojiyi geliştirmek için 1 milyar yuan’dan fazla (140 milyon dolar) harcama yaptı. 2.1 inçlik bu AMOLED panel, ana ekran kadar kaliteli. 120Hz LTPO yenileme hızına, Dragon Crystal cam korumaya, HDR standardı desteğine sahip ve 3500 nit’e kadar parlaklığa ulaşabiliyor.

    Xiaomi 17 serisinin satışları şirketin yüzünü güldürüyor

    Xiaomi, bu yatırımın karşılığı fazlasıyla alınmış gibi görünüyor. Xiaomi 17 serisi, Çin’de tüm fiyat segmentlerinde en hızlı satılan telefon serisi olarak rekor kırdı. Pro Max modeli ise yerli akıllı telefonlar arasında tek günlük satış rekorunu kırdı. Genel satışlar önceki nesle göre %20 artarken, Pro serisinin satışları üç katına çıktı.

    Xiaomi 17 Pro’daki arka ekran sadece görsel olarak havalı değil, aynı zamanda birçok işlev sunuyor. Bildirimleri gösterebiliyor, çağrıları yanıtlayabiliyor, fotoğraf çekimlerinde gerçek zamanlı önizleme sunabiliyor ve hatta özel kılıfı sayesinde oyun dahi oynanabiliyor. Ayrıca, yemek sipariş kodlarını, biletleri ve seyahat planı hatırlatıcılarını görüntülemek gibi günlük işler için de kullanışlı.

    Lu, Ekim ayı sonuna kadar arka ekran için gerçek zamanlı çeviri özelliğinin ekleneceğini ve her ay yeni özellik güncellemeleri yayınlanacağını da duyurdu.

