Microsoft dijital asistanı Cortana'yı Skype'a entegre etti

Microsoft dijital asistanı Cortana'yı giderek daha fazla hizmete entegre etmeye başladı. Yazılım devi kısa süre önce Cortana'nın Skype'ta kullanıma sunulduğunu açıkladı. Skype'taki Cortana, kullanıcıların aradıkları bilgiye kolayca ulaşmasını ve görüşmeden ayrılmak zorunda kalmadan arama yapabilmelerini sağlayacak. Şirket kullanıcılara günlük görüşmelerinde yardımcı olması için Cortana'yı Skype'a getirdiğini söylüyor.

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Dijital asistan film incelemeleri ve restoran önerileri gibi sohbete dayalı faydalı bilgiler önerebilecek. Ayrıca akıllı cevaplar önererek kullanıcıların mesaj yazmasına gerek kalmadan hızlı bir şekilde mesaj atabilmelerini de sağlayacak.

Cortana, kullanıcıların planlamayı düşündüğü etkinlikleri algılama yeteneğine sahip. Dijital asistan hafta sonu planı veya önemli bir iş randevusuyla ilgili konuşulduğunu anladığında, Cortana'nın etkin olduğu tüm cihazlarla senkronize edilecek bir hatırlatıcı ayarlanmasını önerebiliyor.

Microsoft'un sanal asistanının Skype'ta normal bir kişi olarak listelendiğini belirtelim. Kullanıcılar, Cortana ile birebir görüşmeler yaparak ondan uçuş durumunu kontrol etmesini, hava tahminleri almasını, restorant önermesini, trafik durumuna bakmasını ve daha pek çok şey yapmasını isteyebilecekler.

Bu özelliğin öncelikle ABD'deki iOS ve Android kullanıcılarına sunulacağını belirtelim. Daha sonrasında ise dünya genelindeki diğer ülkelere yayılacak.

https://blogs.skype.com/news/2017/10/09/introducing-cortana-skype-microsofts-intelligent-assistant-comes-chat-window/?eu=true