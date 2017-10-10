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Microsoft dijital asistanı Cortana'yı Skype'a entegre etti

Yazılım devi Microsoft, Cortana'yı Skype kullanıcılarının emrine sundu. Artık sanal asistanla Skype üzerinden iletişime geçerek sunduğu yeteneklerinden faydalanmak mümkün.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft dijital asistanı Cortana'yı giderek daha fazla hizmete entegre etmeye başladı. Yazılım devi kısa süre önce Cortana'nın Skype'ta kullanıma sunulduğunu açıkladı. Skype'taki Cortana, kullanıcıların aradıkları bilgiye kolayca ulaşmasını ve görüşmeden ayrılmak zorunda kalmadan arama yapabilmelerini sağlayacak. Şirket kullanıcılara günlük görüşmelerinde yardımcı olması için Cortana'yı Skype'a getirdiğini söylüyor.
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Dijital asistan  film incelemeleri ve restoran önerileri gibi sohbete dayalı faydalı bilgiler önerebilecek. Ayrıca akıllı cevaplar önererek kullanıcıların mesaj yazmasına gerek kalmadan hızlı bir şekilde mesaj atabilmelerini de sağlayacak.
Cortana, kullanıcıların planlamayı düşündüğü etkinlikleri algılama yeteneğine sahip. Dijital asistan hafta sonu planı veya önemli bir iş randevusuyla ilgili konuşulduğunu anladığında, Cortana'nın etkin olduğu tüm cihazlarla senkronize edilecek bir hatırlatıcı ayarlanmasını önerebiliyor.
Microsoft'un sanal asistanının Skype'ta normal bir kişi olarak listelendiğini belirtelim. Kullanıcılar, Cortana ile birebir görüşmeler yaparak ondan uçuş durumunu kontrol etmesini, hava tahminleri almasını, restorant önermesini, trafik durumuna bakmasını ve daha pek çok şey yapmasını isteyebilecekler.
Bu özelliğin öncelikle ABD'deki iOS ve Android kullanıcılarına sunulacağını belirtelim. Daha sonrasında ise dünya genelindeki diğer ülkelere yayılacak.

https://blogs.skype.com/news/2017/10/09/introducing-cortana-skype-microsofts-intelligent-assistant-comes-chat-window/?eu=true Yorum Yaz
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forgot 1 yıl
hotmail bütün desteğini skype'ye vermeye başladı.Mail sistemi bile bozuldu.
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DH Misafiri 1 yıl
Cortana’nın artık Türkçe’yi desteklemesi gerekiyor.
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Paroksetin 1 yıl
Yenilik iyidir. Hep ayni seyleri mi sayiklasinlar? Ne oldu iletisiminiz mi koptu?
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Guest-9E354C1A9 1 yıl
Apple'ın en başından beri yaptığı en iyi iş şu entegrasyondur. Mac, iPhone, iPad, TV, Watch, iPod, iTunes... Hepsi birbirleriyle sorunsuz iletişim kurabilen, birbirlerini tamamlayan ürünler. Bunun yanında Apple bir ürün çıkardığında, kendi ürünlerine dokunabiliyorsa hemen bütünleştiriyor. Mesela iMessage ürünü, biraz geç de olsa bir şekilde AppStore ile birleştirildi, Siri ile birleştirildi ve bu tüm platformlarında benzer şekilde çalışıyor. Yabancılık çekmiyorsunuz. Skype ise sanki Microsoft ürünü değil gibiydi... Microsoft hesabı ile oturum açabilmenin ve Windows 10 içinde yerleşik gelmesi dışında Microsoft ürünleri ile çok iç içe geçmedi. Şimdi galiba Office Online üzerinde sohbet imkanı da Skype üzerinden sağlanıyor. Belki de Skype yöneticileri böyle bir entagrasyon istememiş olabilir...
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cosica 1 yıl
microsoft'un elindeki fırsatı kullanamadığı bir gerçek. bir zamanlar burada sürekli windows muhabbeti dönerdi, windows etrafında konular açılır sorular sorulur cevaplar bukunurdu ama malesef windows bunu mobil platforma taşıyamadı. Lumia 620 almıştım sevinerek ama malesef watsapp bile düzgün çalışmayınca hemen çıkardım elimden. şu an android telefon kullanmama rağmen e-mail olarak hala hotmail kullanıyorum. kişilerimi hala hotmailde senkronize ediyorum hatta ev bilgisayarımdaki tarayıcım bile windows, chrome falan kurmadım. buna rağmen alıp gönül rahatlığıyla kullanabileceğim bir windows telefon çıkmadı, çıksaydı seve seve kullanırdım. destek yok. microsoft türkiye ülkemizde insanların kullandıkları uygulamaları inceleyip sürekli bunlara destek vermeliydi. bankalar bile uygulama yapmıyor düşün.çok önemli bir uygulama bankacılık uygulamaları oysa. ıvır zıvır uygulamalar olmasa da olur ama bankacılık uygulaması gibi ciddi uygulamalar da olmazsa kusura bakmasınlar artık, alınmaz. skype android'de de çalışıyor kullanmak isteyene. kaldı ki watsapp varken ona da gerek yok çoğu kişi için.
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KiriN 1 yıl
Arkadaş kapatın dükkanı gidin, mobile destek bitti. Skype büyüsün diye Hotmail yutuldu yine tercih edilmedi. İş sektöründe de kullanılmasa kullanıcısı kalmaz.
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