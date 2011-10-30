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Microsoft en iyi global çalışma ortamı listesinde bir numara oldu

7 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Teknoloji üreten çok uluslu dev şirketlerin üretim ve performans analizleri kadar çalışma ortamları hakkında yapılan araştırmalar da oldukça ilgi çekiyor. Çalışılacak En İyi Yerler Enstitüsü (Great Places to Work Institute) tarafından Cuma günü yapılan Dünyanın En İyi Çok Uluslu Çalışma Ortamları oylamasında Microsoft 25 firma arasından birinci seçildi. 
Çalışanlarına güven, gurur ve arkadaşlık ortamı yaratma konusunda gerçek anlamda ciddi bir sorumluluk içinde olan şirketleri karşılaştıran araştırmaya, 45 ülkeden 5.500 'den fazla şirket katıldı. 

Microsoft ABD kaynaklı bir firma ve 4 kıtada toplam 90819 çalışanı bulunuyor. Yaş ortalaması 38.5 ve toplam geliri 70 milyar dolar. Microsoft zaman serbestliği ve iş paylaşımı konularında en iyisi ve oylamanın da birincisi. Çalışanlar yılda 40 ücretli saatini sosyal sorumluluk projelerine ayırabiliyor. Çalışanların en mutlu olduğu bölüm ise Microsoft Kanada.

İkinci sırada iş analitiği ve iş zekası yazılımları firması SAS geliyor. 4 kıtada 12.226 çalışanı ile iş paylaşımı, ofis içi çocuk bakımı ve zaman serbestliği kategorilerinde yüksek oylarla ikinci olan firma çalışanları bahçıvanlık gibi sosyal sorumluluk projelerinde farklı işler yapabiliyor.

Üçüncü sırada ağ çözümleri firması NetApp geliyor. 4 kıtada 11.736 çalışana sahip firma zaman serbestliği ve iş paylaşımı konusunda yüksek oylar almış. Firmanın başkan yardımcısı her hafta 30 çalışanı ile 3-4 dakikalık teşekkür konuşması yapmasıyla tanınıyor.

Dördüncü sırada ise Google bulunuyor. Yine 4 kıtada 28.876 çalışanı olan firma zaman serbestliği ve ofis içi çocuk bakımı kategorilerinde yüksek oylar almış. Firma kendi içindeki programlarla çalışanların birbirlerini daha iyi tanımalarını ve bilgi paylaşımında bulunmalarını sağlamaya çok önem veriyor.

Listenin sırayla diğer firmaları ise ;

FedEx, Cisco, Mariott, McDonalds, Kimberly Clark, Johnson, Diageo, American Express, Medtronic, Intel, HILTI, 3M, Telefonica, National Instruments, Mars, Accenture, Rocha, Novo nordisk, Coca Cola, Atento ve Quintiles.
'Dünyanın En İyi Çokuluslu Şirketi Listesi'nde yer alabilmek için firmaların en az beş defa "Ulusal En Büyük Şirket" listesinde yer alması gerekiyor. Dikkat edilen diğer kriterler arasında dünya çapında en az 5 bin çalışanı istihdam etmek ve bunların yüzde 40'ının firmanın genel merkezinin bulunduğu ülke dışında çalışması gibi ayrıntılar da yer alıyor.

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zafercap 7 yıl
Bizim işverenlerimizde Çin'i örnek gösterip halinize şükredin der !
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2K 7 yıl
Google'da daha resimlerde olmayan neler var koşu bandı gibi aynı yerde yüzüp durduğunuz havuzlar görmüştüm bir ara.Ama bunlar sırf en üst düzey çalışanlar içindir büyük ihtimalle araştırma yapan kurumda genel olarak bakıyorsa Microsoft'un birinci çıkmasın normal.
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* KıL 7 yıl
en iyisi google

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Ruoja 7 yıl
Microsoft
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Jinnet 7 yıl * KıL
* KıL

en iyisi google

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