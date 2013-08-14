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Microsoft, farklı yapısıyla dikkatleri üzerine çeken yeni klavye ve fare modelini duyurdu

5 yıl
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Çevre Birimleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Microsoft, farklı yapısıyla dikkatleri üzerine çeken yeni klavye ve fare modelini duyurdu
Yazılım dünyasının büyük ismi Microsoft, uzun yıllardır yer aldığı donanım sektöründe yeni ve farklı ürünleri ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Firma bu doğrultuda üst seviye ergonomi isteyen kullanıcılar için kablosuz yapıda geliştirdiği Sculpt Ergonomic Desktop isimli klavye ve Sculpt Ergonomic Mouse isimli fare modellerini resmi olarak duyurdu.
Sayısal tuş takımı bağımsız olarak kullanılabilen, ana yazma bölümünü çok daha doğal ve ergonomik bir kullanım için alışılmadık şekilde ayrı olarak tasarlanan ve "Microsoft Healthy Computing (Microsoft Sağlıklı Bilgisayar)" araştırma merkezinin araştırmaları sonucunda üretilen Sculpt Ergonomic Desktop, geniş bilek dayama bölümüyle de uzun kullanımlar sonucunda bile olumsuz durumlara neden olmuyor. Klavye ile benzer olarak ergonomik açıdan özel olarak hazırlanan Sculpt Ergonomic Mouse fare modeli ise, üzerinde yer alan mavi Windows tuşu ile Windows 8 işletim sisteminin başlangıç ekranına hızlı geçiş imkanı sağlayabiliyor ve farklı tasarım yapıyla dikkat çekiyor.
Önümüzdeki ay resmi olarak satılması beklenen modellerden Sculpt Ergonomic Desktop 129,95$,  Sculpt Ergonomic Mouse fare modeli ise 59,95$ fiyat etiketine sahip olacak.
 
Microsoft, farklı yapısıyla dikkatleri üzerine çeken yeni klavye ve fare modelini duyurdu
Microsoft, farklı yapısıyla dikkatleri üzerine çeken yeni klavye ve fare modelini duyurdu


http://blogs.windows.com/windows/b/windowsexperience/archive/2013/08/13/announcing-the-sculpt-ergonomic-desktop.aspx Yorum Yaz
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onur01651 5 yıl en beğenilen




Videoyu da koysaydınız...
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DH Misafiri 5 yıl
"Ergonomi açısından hoşuma gitmedi. Dışa doğru kıvrılmak yerine içe doğru kıvrılsaydı 10 parmak için daha ideal olabilirdi."
Bileklerin doğal duruşu, tuş takımının alt kısmının dışa kavisli olmasını gerektiriyor. Kollarınızı vücudunuza birleştirerek yazmaya çalıştığınızda bile kollarınızın ve dolayısı ile bileklerinizin açısı dışa doğru, bu yüzden zaten bilekleriniz rahatsızlanıyor. Düz klavyede bileklerinizi bükmekten.
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okan_cehapelioglu 5 yıl
sürekli klavye başında yazı yazanlar vs oluyor onlar için ideal avuç içini dayamak icin daha büyük alanın olması cok güzel düşünülmüş
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Murat.92 5 yıl
O değil de resimlerdeki gibi avuca oturacak mouse nerde bulabilirim
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netstat 5 yıl
microsoft 8 in üstüne bu kadar düşüyo ama masaüstü bilgisayarlarda son çıkan op bence win7 dir. win8 i dokunmatik olmayan bir arayüzde kullanmak gerçekten saçmalık. klavyenin kaplayacağı alanda maşallah çok küçükmüş.
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CodeMachine 5 yıl
İşletim sistemini dokunmatik ekranlar için özelleştirip, opsiyonelde olsa metro arayüzü iptal etme şansı vermeyip, klavye fare üretip bide bu set tanıtımında windows 8 gösteren firmaya microsoft denir.
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Turkforce 5 yıl
Microsoft kablolu ürünlerde gayet başarılıyken, kablosuzlarda ne yazıkki en uydurma markalardan bile kötü durumda. Logitech kablosuz ürünlerde çok daha sorunsuz çözümler sunabiliyor.
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JoeyBane 5 yıl
Ergonomi açısından hoşuma gitmedi. Dışa doğru kıvrılmak yerine içe doğru kıvrılsaydı 10 parmak için daha ideal olabilirdi.
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janparey 5 yıl
hilasa
klavyeyi kim kırdı ? :(

fışkiyeyi kim kırdıııı! :D
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Efe S. 5 yıl
Farklılıklar her zaman iyidir. Fakat işin ucunda Microsoft varsa bunca güzelliğin yanında mutlaka bir hata vardır.
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Simple Man 5 yıl
windows 8 kullanımı için uygun bir tek, ama klavyeyi beğendim
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okanner48 5 yıl
İki ay önce iki adet Microsoft mice aldım. Mavi lazer teknolojisine sahip kablolu farenin ergonomik açıdan bir sorunu yoktu ancak elinizde bir taş parçası tutuyormuş hissi veriyordu. Daha önce bu kadar ağır bir fare kullanmamıştım. Sonuç itibariyle elimdeki tüm Microsoft ürünlerini sağa sola hediye ederek Logitech'e geçtim. Yukarıda tanıtılan farenin lazer teknolojisi mavi lazer ise ve üstüne iki adet pil de eklenince ne olur bilemiyorum. Test etmeyince almamak gerekir.
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