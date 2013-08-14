Microsoft, farklı yapısıyla dikkatleri üzerine çeken yeni klavye ve fare modelini duyurdu

Yazılım dünyasının büyük ismi Microsoft, uzun yıllardır yer aldığı donanım sektöründe yeni ve farklı ürünleri ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Firma bu doğrultuda üst seviye ergonomi isteyen kullanıcılar için kablosuz yapıda geliştirdiği Sculpt Ergonomic Desktop isimli klavye ve Sculpt Ergonomic Mouse isimli fare modellerini resmi olarak duyurdu.

Sayısal tuş takımı bağımsız olarak kullanılabilen, ana yazma bölümünü çok daha doğal ve ergonomik bir kullanım için alışılmadık şekilde ayrı olarak tasarlanan ve "Microsoft Healthy Computing (Microsoft Sağlıklı Bilgisayar)" araştırma merkezinin araştırmaları sonucunda üretilen Sculpt Ergonomic Desktop, geniş bilek dayama bölümüyle de uzun kullanımlar sonucunda bile olumsuz durumlara neden olmuyor. Klavye ile benzer olarak ergonomik açıdan özel olarak hazırlanan Sculpt Ergonomic Mouse fare modeli ise, üzerinde yer alan mavi Windows tuşu ile Windows 8 işletim sisteminin başlangıç ekranına hızlı geçiş imkanı sağlayabiliyor ve farklı tasarım yapıyla dikkat çekiyor.

Önümüzdeki ay resmi olarak satılması beklenen modellerden Sculpt Ergonomic Desktop 129,95$, Sculpt Ergonomic Mouse fare modeli ise 59,95$ fiyat etiketine sahip olacak.





http://blogs.windows.com/windows/b/windowsexperience/archive/2013/08/13/announcing-the-sculpt-ergonomic-desktop.aspx