Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft, geliştiricilerin ilgisini Windows Mağaza'ya çekmek için çalışmalara devam ediyor

6 yıl
885
1
9
Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft, uygulama sayısı bakımından Appstore ve Google Play'in gerisinde kalan Windows Mağaza'nın uygulama sayısını arttırmak için yeni girişimlerde bulunmaya devam ediyor.

Son olarak iOS platformu için yazılım geliştiren bir grup geliştiriciyi Windows uygulamaları geliştirmeye teşvik etmek amacıyla merkezine davet eden şirket, iki gün boyunca geliştiricilere çeşitli bilgiler verdi. Bu bilgiler arasında Windows PC, tablet ve Windows Phone versiyonlarına uygulama geliştirme konusunda bilgiler verildi. 

Geliştiricileri Windows Mağaza'ya yakın tutmak için yapılan bu iki günlük etkiliğin geliştiriciler tarafındaki yansımasına baktığımızda; kimi Microsoft'un bu hamlesini oldukça profesyonel bulurken, kimi ise şirketi eleştirmekten çekinmedi. Microsoft'un PC, tablet telefon ekosistemini tek bir çatı altında toplama çabasını sorgulayan bazı geliştiriciler bunların tümü için uygulama geliştirmenin pek de hoşlarına gitmediklerini dile getirdiler. Ancak, geliştiricilerin genel anlamda Windows Mağaza'ya olumlu baktıklarını da söylemek yanlış olmayacaktır. 

Windows Mağaza'ya yeni uygulamalar katma ve geliştiricileri platformuna çekme konusunda oldukça istekli davranan Microsoft'un bu çabalarının nasıl sonuçlar doğuracağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://www.technologyreview.com/news/508581/in-a-strange-reversal-of-fortunes-microsoft-woos-apple-developers/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
alirezzak 6 yıl en beğenilen
demo22
Aç gözlülüğün sonu pardon yok oluşun başlangıcı keyifle izleyecem batışını daha çok para uğruna daha ne kadar saçmayabilirki acabaa o_O

rüyanın içinde rüya görürsen izlersin belki
demo22Aç gözlülüğün sonu pardon yok oluşun başlangıcı keyifle izleyecem batışını daha çok para uğruna daha ne kadar saçmayabilirki acabaa o_O
Devamını Gör
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Aç gözlülük diyen arkadaşa wp8 kullanıcısı olarak katılıyorum çünkü mağazada işe yarar uygulama yok ve android ile ios un ücretsiz dağıttığı uygulamaları bile parayla satıyor ve diğer platformlardan daha pahalı uygulama satıyor. Microsoft skype yi satın aldı ama androidtekinden daha kötü tr dil desteği bile yok sözde bilgisayarın çalıştırdığı bütün programları çalıştıracaktı ama bir winamp bile yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Prequel 6 yıl
Haberde masaüstü ve mobil uygulamaların aynı olduğu doğruysa yani bilgisayardan bakılan Win 8 market diğerlerinde de öyleyse bunun nesine gelişme diyorsunuz? Kaç ay önce baktım bir tane düzgün oyun yoktu, gene baktım gene bir tane düzgün oyun yok.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
danGerfuLL 6 yıl
Artik yeni sistem cikaran firmalar gelistiricilere seminer tarzi etkinlikler duzenleyerek ve hediyeler vererek kendi sistemleri icin de caba sarf etmelerini istemeleri normal olmaya basladi. Keza BB'de 10 surumlu sistemi icin de ayni yolla hareket ediyor.

Bu da biz kullanicilarin yararina tabi. Umarim WP sistem ve market olarak bir an evvel gelisir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SystemApps 6 yıl
harbiden site allaha emanet duruyor. 2007-2008den beri dhdeyim.o zmanlar bile daha iyiydi.neyse 2013 yılı herkeze hayırlı olması dileği ile.
konuya dönersek market gerçekten hızlı gelişiyor.ama biraz temizlik lazım.demirbaş şirketlerin desteği olmadığı sürece kalitenin yükselmesi mümkün değil gibi.ancak bu aşamada artık bu sene diyebileceğim amd app zone player rt sürümü içinde geleceğinden bu sıkıntı bir nebze düzelecektir.yani en azından öyle tahmin ediyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 6 yıl
site gene mala bağladı. bakımını beceremiyecekseniz oturmuş düzgün ayarlarıyla oynamayın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
brshr 6 yıl
microsoft sadece mobil (tablet ve telefon) tarafta kendine yer edinemiyor o kadar. Masaüstü, dizüstü ve ultrabook tarafında halen daha vazgeçilmez konumda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
alirezzak 6 yıl en beğenilen
demo22
Aç gözlülüğün sonu pardon yok oluşun başlangıcı keyifle izleyecem batışını daha çok para uğruna daha ne kadar saçmayabilirki acabaa o_O

rüyanın içinde rüya görürsen izlersin belki
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
demo22 6 yıl
Aç gözlülüğün sonu pardon yok oluşun başlangıcı keyifle izleyecem batışını daha çok para uğruna daha ne kadar saçmayabilirki acabaa o_O
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
depeche35 6 yıl
Microsoft Windows7 'den sonra Koltuğunda sendelelmeye devam ediyor haliyle
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite: Full HD telefonlar, iPad 5, Asus PadFone 2'ye alternatif, otomobil teknolojisi ve daha fazlası... Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim