Microsoft, geliştiricilerin ilgisini Windows Mağaza'ya çekmek için çalışmalara devam ediyor

Microsoft, uygulama sayısı bakımından Appstore ve Google Play'in gerisinde kalan Windows Mağaza'nın uygulama sayısını arttırmak için yeni girişimlerde bulunmaya devam ediyor.





Son olarak iOS platformu için yazılım geliştiren bir grup geliştiriciyi Windows uygulamaları geliştirmeye teşvik etmek amacıyla merkezine davet eden şirket, iki gün boyunca geliştiricilere çeşitli bilgiler verdi. Bu bilgiler arasında Windows PC, tablet ve Windows Phone versiyonlarına uygulama geliştirme konusunda bilgiler verildi.





Geliştiricileri Windows Mağaza'ya yakın tutmak için yapılan bu iki günlük etkiliğin geliştiriciler tarafındaki yansımasına baktığımızda; kimi Microsoft'un bu hamlesini oldukça profesyonel bulurken, kimi ise şirketi eleştirmekten çekinmedi. Microsoft'un PC, tablet telefon ekosistemini tek bir çatı altında toplama çabasını sorgulayan bazı geliştiriciler bunların tümü için uygulama geliştirmenin pek de hoşlarına gitmediklerini dile getirdiler. Ancak, geliştiricilerin genel anlamda Windows Mağaza'ya olumlu baktıklarını da söylemek yanlış olmayacaktır.





Windows Mağaza'ya yeni uygulamalar katma ve geliştiricileri platformuna çekme konusunda oldukça istekli davranan Microsoft'un bu çabalarının nasıl sonuçlar doğuracağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.

http://www.technologyreview.com/news/508581/in-a-strange-reversal-of-fortunes-microsoft-woos-apple-developers/