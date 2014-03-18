Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft, iOS için Remote Desktop uygulamasını güncelledi

5 yıl
3,9b
1
4
iPhone
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft, iOS için Remote Desktop uygulamasını güncelledi
Microsoft, yakın zamanda kullanıma sunduğu uygulamalarından olan Remote Desktop’ı güncelledi.

iOS kullanıcılarına Windows bilgisayarlarını uzaktan kontrol edebilme imkanı sunan uygulama, son güncelleme ile birlikte daha gelişmiş ses aktarımı yapabilmeye başlarken; çeşitli hata gidermeleri de son güncellemede ele alınmış.  

Windows 8.1’in yayınlanmasından sonra App Store’daki yerini alan Microsoft Remote Desktop uygulaması; Remote Desktop Gateway üzerinden erişimin sağlandığı uygulama, Remote Desktop Protokolü ve RemoteFX desteği sayesinde çoklu dokunmatik parmak hareketleriyle bilgisayar kontrolüne imkan sunarken; erişim esnasındaki veri transferini NLA teknolojisi sayesinde en güvenli şekilde koruma altına alıyor.

Microsoft Remote Desktop’un App Store’daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:

Microsoft Remote Desktop - Microsoft Corporation
Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Trecc11 5 yıl
Nasıl bağlıcaz hiç bilgim yok, yardımcı olabilecek arkadaş varmı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
balcis 5 yıl
valla kullanan var mı bilmiyorum ama mükemmel bir uygulama. ipad'i resmen evdeki windows 8'le surface pro gibi kullanıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
qqyyxx 5 yıl
kesinlikle kullanışlı bir uygulama.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Huawei'nin Android lisansını
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim