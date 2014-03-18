Microsoft, iOS için Remote Desktop uygulamasını güncelledi

Haber Editörü
iOS kullanıcılarına Windows bilgisayarlarını uzaktan kontrol edebilme imkanı sunan uygulama, son güncelleme ile birlikte daha gelişmiş ses aktarımı yapabilmeye başlarken; çeşitli hata gidermeleri de son güncellemede ele alınmış.
Windows 8.1’in yayınlanmasından sonra App Store’daki yerini alan Microsoft Remote Desktop uygulaması; Remote Desktop Gateway üzerinden erişimin sağlandığı uygulama, Remote Desktop Protokolü ve RemoteFX desteği sayesinde çoklu dokunmatik parmak hareketleriyle bilgisayar kontrolüne imkan sunarken; erişim esnasındaki veri transferini NLA teknolojisi sayesinde en güvenli şekilde koruma altına alıyor.
Microsoft Remote Desktop’un App Store’daki sayfasına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz:Microsoft Remote Desktop - Microsoft Corporation
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