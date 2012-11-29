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Microsoft, ilk Avrupa mağazasını açmak için hazırlanıyor

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Microsoft, Avrupa'daki müşterilerinin şirketin ürünlerini ilk elden deneyerek daha kolay karar vermeleri için kendi adını taşıyan fiziksel mağazalarını Avrupa'da açmak için hazırlanıyor.

Gelen son haberlere göre Microsoft, İngiltere'de açacağı ilk Avrupa mağazası için gayrimenkul sahipleriyle görüşmeye başlamış durumda. Konuyla ilgili olarak henüz resmi bir açıklama gelmese de söz konusu görüşmeler hakkında bilgi sahibi olan kişilerin belirttiğine göre, Microsoft'un ilk Avrupa mağazası 2013 yılında İngiltere'de açılacak. Ancak, İngiltere'de açılacak bu mağazanın veya mağazaların tam olarak ne zaman açılacağı konusunda henüz kesin bir bilgi bulunmamakta.

Avrupa'daki kullanıcıların Microsoft ürünlerini ilk elden denemelerini sağlayacak olan mağazalar ile ilgili olarak ne gibi gelişmeler yaşanacağını ilerleyen dönemlerde hep birlikte göreceğiz.
http://www.ft.com/intl/cms/s/0/01bba9b8-3702-11e2-893a-00144feabdc0.html#axzz2Ddtzlx00 Yorum Yaz
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elde kalan surfaceleri satacaklar
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vamp 6 yıl
micro store
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