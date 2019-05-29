Microsoft IntelliMouse oyuncular için geri döndü

Microsoft’un en popüler farelerinden birisi olan IntelliMouse oyuncular için elden geçirilerek yeniden piyasaya sürüldü. Bir süredir Çin’de satışta olan Pro IntelliMouse kablolu oyuncu faresi artık global pazarda da bulunabiliyor.

Microsoft Pro IntelliMouse özellikleri ve fiyatı

Microsoft Pro IntelliMouse oyuncu faresinde 16000DPI hassasiyet değerine sahip bir sensör yer alıyor ve 12000FPS tazeleme oranı sunuyor. Orijinal modeldeki 3200DPI değerine göre oldukça önemli bir iyileşme sayılabilir.

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Farenin 5 tuşundan üçü programlanabiliyor. Özellikle espor oyunlarında işe yarayacak. Dış görünüm ise orijinalden çok farklı değil. Biraz daha desenli detaylara yer verilmiş. Bununla birlikte en dikkat çeken kısım çok renkli bir aydınlatmanın arka kısma entegre edilmesi olmuş. Zira son dönemde RGB aydınlatmalı oyuncu fareleri büyük ilgi görmeye başlamıştı. Microsoft Pro IntelliMouse kablolu oyuncu faresi 60$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu.