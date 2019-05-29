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Microsoft IntelliMouse oyuncular için geri döndü

Microsoft Pro IntelliMouse adındaki yeni oyuncu faresi geleneksel tasarımı korurken donanım tarafında sıçrama yapıyor. Microsoft Pro IntelliMouse özellikleri ve fiyatı haberimizde.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
2,7b
1
14
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft’un en popüler farelerinden birisi olan IntelliMouse oyuncular için elden geçirilerek yeniden piyasaya sürüldü. Bir süredir Çin’de satışta olan Pro IntelliMouse kablolu oyuncu faresi artık global pazarda da bulunabiliyor.

Microsoft Pro IntelliMouse özellikleri ve fiyatı

Microsoft Pro IntelliMouse oyuncu faresinde 16000DPI hassasiyet değerine sahip bir sensör yer alıyor ve 12000FPS tazeleme oranı sunuyor. Orijinal modeldeki 3200DPI değerine göre oldukça önemli bir iyileşme sayılabilir.

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Farenin 5 tuşundan üçü programlanabiliyor. Özellikle espor oyunlarında işe yarayacak. Dış görünüm ise orijinalden çok farklı değil. Biraz daha desenli detaylara yer verilmiş. Bununla birlikte en dikkat çeken kısım çok renkli bir aydınlatmanın arka kısma entegre edilmesi olmuş. Zira son dönemde RGB aydınlatmalı oyuncu fareleri büyük ilgi görmeye başlamıştı. Microsoft Pro IntelliMouse kablolu oyuncu faresi 60$ fiyat etiketi ile satışa sunuldu.

 

https://www.engadget.com/2019/05/28/microsoft-intellimouse-pro/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Spinata 1 hf.
Dpi mipiay hikaye, pazarlama stratejisi. As olan mouse sensörünün ne kadar birebir piksel aralığı algılayabildiği. Epey bir araştırdım. Mouselarda fiyat farkı açıldıkça pixele duyarlılıkta arşa çıkıyor.
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CoreXXX 1 hf.
Mouse döndü klavyede dönsün bari. x6 nın gelişmişini çıkarsınlar efsan klavyeydi
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Chagotta 1 hf.
Kuzenim pubg 1100 dpi 60 sensi de oynuyor :S Ben o ayarda loot bile yapamam ama adam oynayabiliyor. Alışma meselesi, cs oynadık yıllarca internet kafe ortamında bende cs 19 sensi oynuyordum.
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SEO-Uzmanı 1 hf.
o üzerinde top olandan yok mu !?
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Sipihrz 1 hf.
3200 dpi dan 16000 dpi a çıkarmak ne gibi bir gelişme acaba ? Bütün e spor oyuncuları 400-800 arasında oynuyor 1600 e kadar çıkaran istisnalarda var fakat 16.000 dpi ne için gerekli ?
1 Yanıt Yanıtla +3
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sheff2x 1 hf.
Sanırsam sensörün kalitesini de belli ediyor biraz. "Bence daha çok pazarlama stratejisi"
1 Yanıt Yanıtla +1
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Piêr Dé Sans 1 hf. Sipihrz
Oynanılan oyuna ve oynama tarzına göre değişebiliyor. 8000 dpi kullanan adam gördüm. Tamamiyle nasıl alıştığına bağlı.
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RaptorFX 1 hf.
A4-Tech WinBest 4D+
fare denilince aklıma bu geliyor. İşte bunun yenisini çıkarsalar da millet fare görse. Hatta bu sıçan olur fare kelimesi hafif kalır.
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Game Capture TV 1 hf. yeni yorumcu
Bu fiyat seviyesindeki birçok fare benzer performans sunuyor. O yüzden ergonomisi ele uygun olan f/p model seçilin alınmalı. 290 liraya Deathadder Elite bulmuştum hiç düşünmeden aldım çok da memnunum. 60$ fiyatı hayal ettim de Türkiye’de 450 TL falan olur heralde.
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