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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft kendi markasını taşıyan telefonlar üretmeyecek

6 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Microsoft'un kendi tableti Surface'i duyurmasının ardından akıllara ilk gelen soru firmanın kendi telefonunu üretip üretmeyeceği olmuştu. 

Information Week'e konuşan Windows Phone'un baş pazarlama müdürü Greg Sullivan, şirketin kendi markasıyla cep telefon üretme niyetinde olmadığını dile getirdi. Sullivan, çalışmaktan memnun oldukları çok güçlü bir partner ekosistemine sahip olduklarını da belirtti. Microsoft'un Nokia, Samsung, HTC ve Huawei gibi telefon üreticileriyle olan ilişkileri göz önüne alındığında firmanın kendi telefonlarını üretmeme kararı oldukça yerinde görünüyor. Ayrıca, Microsoft'un Windows Phone için ilişki kurmada sarfettiği çaba göz önüne alındığında şirketin ortaklıklarına verdiği önem ve bu karar daha da anlaşılır hale geliyor. Fakat, Surface'in tanıtımı sırasında Microsoft ekibinin, geliştirdikleri yazılımların sınırlarının zorlanmasının gerektiğini, ancak bu durumun ortakları tarafından her zaman anlaşılmadığını dile getirdiğini belirtmekte fayda var.

Yazılım devinin akıllı telefon arenasında şu an için varlık göstermeyeceği belirtilse de bu durumun sürekliliğinin şirketin ortakları ile olan ilişkilerine de bağlı olduğu görünüyor.  

http://www.informationweek.com/news/windows/microsoft_news/240002635 Yorum Yaz
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aceleciburak 6 yıl en beğenilen
gün içinde çıkan haberlerde Nokia 16 yılın en düşük hisse değerlerinde diye geçiyordu. Microsoft'un aç kurt gibi Nokia'nın değerinin iyice düşmesini bekliyorken ve Stephen Elop gibi Microsoft yancısını Nokia Başına koymuşken ayrıca Microsoft Zune ve Kin Gibi bir başarısızlık yaşamışken kendi başına girmez telefon pazarına artık. olsa olsa Nokia'yi en düşük fiyattan satın alıp o şekilde piyasaya etkili giriş yapabilir...
gün içinde çıkan haberlerde Nokia 16 yılın en düşük hisse değerlerinde diye geçiyordu. Microsoft'un aç kurt gibi Nokia'nın değerinin iyice düşmesini bekliyorke...
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1 Yanıt Yanıtla +13
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THESTER 6 yıl
Microsoft Acer'ın tavsiyesine uymuş gibi görünüyor.
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JohnRambo55 6 yıl
Nokia'ya Windows Phonu kakalayıp kendi ürettikleri telefona Android koyarlar. :)
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Elmeti 6 yıl
aceleciburak
gün içinde çıkan haberlerde Nokia 16 yılın en düşük hisse değerlerinde diye geçiyordu. Microsoftun aç kurt gibi Nokianın değerinin iyice düşmesini bekliyorken ve Stephen Elop gibi Microsoft yancısını Nokia Başına koymuşken ayrıca Microsoft Zune ve Kin Gibi bir başarısızlık yaşamışken kendi başına girmez telefon pazarına artık. olsa olsa Nokiayi en düşük fiyattan satın alıp o şekilde piyasaya etkili giriş yapabilir...

Herşey tamam ama Zune konusunda haksızsın. Zune zamanında başarılı olmuş bir cihazdır fakat Microsoft'un saçma politikaları yüzünden reklamı az yapılmış ve devam ettirilmemiştir.
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Pardus Linux 6 yıl
Tablette başarılı olursa WP'yi de lisanlamaz sadece kendisi üretimi cihazlarında kullanır ama geçmişten bu yana başarısız ve satış yapamayan bir platforma zaten neden yatırım yapsın zarar edecekse ortakları zarar eder etmezse kendi girer...
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ec38 6 yıl
size ne oluyor anlamış değilim.. sizle hiiiiç alakası olmayan bir firmanın batacak olması neden zevk veriyor size.. bizim insanımız çok garip yaa :D..
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-mehmet- 6 yıl
Üretse de kar yapamaz bence üretmesin nokia yı batırsın iyice iyi böyle...
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SystemApps 6 yıl
Üretmeyecek olması şaşırtmadı.Daha önceki haberde belirtmiştim :P
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sertacarslan 6 yıl
Nokia'ya zilyon dolar bayılıp satın aldıktan sonra neden markayı öldürsünler ki?
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Dark Shade 6 yıl
nokia onların gibi zaten... niye ayrıca telefon üretsinler ki...
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barsonxaw 6 yıl
olsa olsa Nokia'yi en düşük fiyattan satın alıp o şekilde piyasaya etkili giriş yapabilir...
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