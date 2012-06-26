Microsoft kendi markasını taşıyan telefonlar üretmeyecek





Microsoft'un kendi tableti Surface'i duyurmasının ardından akıllara ilk gelen soru firmanın kendi telefonunu üretip üretmeyeceği olmuştu.





Information Week'e konuşan Windows Phone'un baş pazarlama müdürü Greg Sullivan, şirketin kendi markasıyla cep telefon üretme niyetinde olmadığını dile getirdi. Sullivan, çalışmaktan memnun oldukları çok güçlü bir partner ekosistemine sahip olduklarını da belirtti. Microsoft'un Nokia, Samsung, HTC ve Huawei gibi telefon üreticileriyle olan ilişkileri göz önüne alındığında firmanın kendi telefonlarını üretmeme kararı oldukça yerinde görünüyor. Ayrıca, Microsoft'un Windows Phone için ilişki kurmada sarfettiği çaba göz önüne alındığında şirketin ortaklıklarına verdiği önem ve bu karar daha da anlaşılır hale geliyor. Fakat, Surface'in tanıtımı sırasında Microsoft ekibinin, geliştirdikleri yazılımların sınırlarının zorlanmasının gerektiğini, ancak bu durumun ortakları tarafından her zaman anlaşılmadığını dile getirdiğini belirtmekte fayda var.





Yazılım devinin akıllı telefon arenasında şu an için varlık göstermeyeceği belirtilse de bu durumun sürekliliğinin şirketin ortakları ile olan ilişkilerine de bağlı olduğu görünüyor.

http://www.informationweek.com/news/windows/microsoft_news/240002635