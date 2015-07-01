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Microsoft, masaüstü için mobil platformundan vazgeçebilir

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
2,7b
1
60
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft, masaüstü için mobil platformundan vazgeçebilir

Windows 10 ile birlikte Microsoft'un mobil kanadı büyük bir çıkış yakalamayı umut etse de son gelen bilgiler ekosistemde satışların beklentilerin çok altında kaldığı ve Microsoft'un Nokia için ödediği toplamda 9.4 milyar doları tamamen zarar olarak gösterebileceği yönünde. 

Bu gidişat bazı iddiaların da gündeme gelmesine neden oldu. Kaynaklar farklı görüşler belirtse de temel anlamda Microsoft'un Windows Phone ekosistemini tamamen rafa kaldıracağı ve bunun yerine Android cihazlara Microsoft uygulamaları geliştirmeye odaklanacağı iddia ediliyor. 

Microsoft'un bunun yanında Windows 10 platformu için daha kaliteli YouTube, haritalar ve arama özelliği için Google ile yakın ilişki içerisinde olduğu da gelen bilgiler arasında. 

Aslında Windows Phone ekosisteminin büyük bir gelir getirmediği ve geleceğinin soru işaretleriyle dolu olduğu uzun süredir dile getiriliyor. Ayrıca Microsoft bazı patentler nedeniyle Android üreticilerinin neredeyse tamamından telif ücreti alıyor ve bunun yıllık 2-3 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor. Microsoft'un WP ekosisteminden elde ettiği gelir ise 500 milyon doları geçmiyor. 

Bu açıdan bakıldığında WP ekosisteminin aslında Microsoft'a yük olmaya başladığı söylenebilir. Son dönemde Windows 10 platformuna ağırlık verildiği için WP ekosisteminde neredeyse yaprak kımıldamıyor. 

Google'ın Nexus programını bir kenara koyarsak milyarlık Android ekosisteminden nasıl gelir elde ettiği herkesin malumu. Microsoft da benzer bir yöntem izlemek istese de WP ekosisteminin yeterince büyümemesi buna engel oldu. Önceki yıllarda Nokia ile yapılan işbirliği ve sonrasında tamamen satın alınması da buna bir çözüm olmadı. 

Microsoft anlaşılan devasa Android ekosisteminden telif ücreti ve kendi uygulamaları ile faydalanmayı istiyor. Zaten Satya Nadella ile birlikte Microsoft rakip platformlara önemli uygulamalar geliştirmeye başlamıştı. Bu geçişin ilk adımı olabilir. 

Diğer bir iddia ise Microsoft'un Bing haritalar hizmetini Uber firmasına, reklam yayıncılık servisini de AOL firmasına devretmeye hazırlandığı. Bu devir sonrasında yaklaşık 1200 kişinin kapı önüne konacağı ifade ediliyor.  

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-06-29/microsoft-said-to-exit-display-ad-business-cut-1-200-jobs Yorum Yaz
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Windows10 4 yıl en beğenilen
Gerçeği açıklıyorum arkadaşlar.

1. Microsoft, Lumia ile alt segmentte çok fazla model çıkarılmasından rahatsız ve diğer oemler için windows phone ekosisteminde pek fazla yer yok. İşte MS, diğer üreticilere yer açmak için daha az model çıkararak, sadece orta ve üst segmente odaklanmak istiyor. Lumia 640 XL'in Lumia 1330 olarak tanıtılmamasının da sebebi buydu. Çok fazla numaralandırma müşterilerin kafasını karıştırıyor.

2. Microsot, Wİndows Phone'un; şimdiye kadar çok yavaş ilerlemesinden rahatsız. Özellikle ABD ve dünya pazarında ki payının artmasını istiyorlar. Aksi takdirde, hiç ilerlemeyen birşeyde ısrar etmek anlamsız.

3. Windows Phone evet gerçekten öldü. Çünkü, Windows 10 Mobile ortaya çıktı. Bütün wp8 cihazlar Windows 10 Mobile güncellemesini alacaklar. W10M şu an beta aşamasında ve giderek daha da gelişiyor.

4. Windows 10 Mobile, şirketin mobil işletim sistemi pazarındaki son denemesi olacak. 1 yıl içerisinde iyi sonuç alırlarsa arkasında duracaklar, aksi takdirde sıkıntı olabilir.

5. An itibariyle, Microsoft tüm dikkatini, Windows 10 ve Windows 10 Mobile'a vermiş durumda. Ayrıca Lumia 940 ve 940 XL olarak 2 tane Amiral Gemisi model üzerinde çalışıyorlar ve üretimin son aşamasındalar.
Gerçeği açıklıyorum arkadaşlar.1. Microsoft, Lumia ile alt segmentte çok fazla model çıkarılmasından rahatsız ve diğer oemler için windows phone eko...
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anomaly 4 yıl
EKREM71
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redbloodedman 4 yıl
Ekrem71 yine kendine has berbat haber yazma üslubu ile döktürmüş. İşten çıkarılmayı kapı önüne konulmak diye aktaran bir "editör"den bahsediyoruz. İşçiye verdiği değeri de görmüş olduk. Ayrıca konular birbirinden kopuk ve microsoftun sanki 3 5 milyon dolarlık şirket gibi kararlar alacağı varsayılmış. Adamlar yıllardır ekosistem kurmaya çalışırken niye bir kenara atsınlar bunu. Artık devir ekosistem devri. Bu karar windows işletim sistemine bile darbe vurabilir macos-ios ilişkisini düşündüğümüzde.
Ekrem71 yine kendine has berbat haber yazma üslubu ile döktürmüş. İşten çıkarılmayı kapı önüne konulmak diye aktaran bir "editör"den bahsediyoruz. İşçiye verdiğ...
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TR_001 4 yıl
Bunlar psikolojik hareketler. Milyarlarca Dolarlık mobil Sektördeki oyunlardan sadece biri.. Inanan insanlara Allah akıl fikir versin.
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Cihat_, 4 yıl
3 senedir emek verdikleri şeyleri bir çırpıda silip atamazlar büyük bir emek var ve kararlılıkla devam ettireceklerine inanıyorum
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dhdediff 4 yıl
Bir anda 10 milyar dolar gelir falanmı bekliyorsunuz bu işler uzun vadeli işler microsoft birden biz bırakalım mobili der mi ?
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leventdln 4 yıl
Cep bilgisayarı olarak nitelendirilen ürünlere veda ediyoruz. Demek ki daha gelişmişleri geliyor.
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Whippoorwill 4 yıl
İki tarafta linç etmeye çalışıyor.
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m-99 4 yıl
Bu nasıl bir Türkçe kullanmak ? Haber editörü mü yazmış DH ofisine öylesine uğrayan birine mi yazdırmışlar belli değil . Ayrıca çok taraflı yazıyorsunuz böyle habercilik olmaz .
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limoncu7 4 yıl
Mobilde yapamadık. Kaçıyoruz biz'in kibarcası. Sanırım
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Flag SHİP Killer 4 yıl
ekrem,erdi,mesut hepsi aynı hatta erdi tam taraf tuttuğunu çok belli ediyor
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alierennet 4 yıl
Bu haber sonrası 2 seçeneğim var. Ya Lumia telefonumdan vazgeçeceğim ya da Donanım Haberi terkedeceğim. Sanırım 2. seçenek daha ağır basıyor. Bu kadar yanlı haber yapılır. Tarafsızlığınızı kaybettiğiniz izlenmi veriyorsunuz ve sanırım wp hariç diğer malum platformlarla bazı ilişkileriniz var. Çaktırmadan wp düşmanlığı yapıyorsunuz.
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oktayakgoz 4 yıl alierennet
Daha ne kadar caktiracaklardi.
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Mangal Yürek Darius 4 yıl
Şuan için böyle bir şey mümkün değil.
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Paroksetin 4 yıl
ekrem71
krem71
rem71
em71
m71
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Biyturs_OnSr 4 yıl
Ya yuh yazıklar olsun, yıllarca piyasada olan haber sitesi mi, geçen hafta kurulan blog mu belli değil. Yıllardır şu editör denen elemana kullanıcılar eleştiri yağdırıyor, hala zerre kadar gelişme yok. Bir habere girdiğimde önce başlığa, sonra içeriğe bakıyorum, hemen tahmin edebiliyorum haberi kimin yazdığını. Yalan yanlış haber mi dersin, kopyala yapıştır mı dersin, Türkçe imla hataları mı dersin, hepsinden var..

Microsoft Windows Mobile'den beri piyasada. Android ve iOS çıktığında bile WM6.5, WP7, WP7.5, WP8, WP8.1 diye devam etti, sizce bu kadar ilerlemişken durdururlar mı projeyi ? Sırf insanların kafasını karıştırmak için 8 paragraf yazı yazmış, kaynakta koymamış bide, gülün geçin.
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O.R.A.C.L.E 4 yıl
W10 ile beklenti büyük hiçte batacak gibi değil. Bir kaç saçma yayının windowsu kötülemesi adına çıakrtılmış haberler.

Hele bir W10 son sürümü çıksın. Güncelleme konusunda da android markaları gibi saçma salak bir politika izlemezse. Android bir anda söner size söyliyeyim. İnsanların canını sıkan tek şey android cephesinde GÜNCELLEME. Güncelleme gelsin diye herkes amiral gemisi alıyor. Orta segment telefon ihtiyacını karşılayacakken güncel olsun daha uzun kullanayım diyerek üst model alıyor.

Ama windows akılcı çözümler sunup, sistemleri yormayacak OS tasarlar uzunca süre çıkarttığı bütün telefonlara bu yazılım desteğini sunarsa bir çok kişi windowsa yönelir başta ben geçerim.

Adamların uzun bir planı var durduk yere vazgeçmezler mobil platformdan. Tek işletim sistemi geniş kullanım alanı diye reklam yaptılar aylarca ve süper bir olay. Platform değişikliği olmadan pc de telefonda tablette ultrabook da aynı sistem kullanılacak aynı şeyler yapılabilecek farklı programlar aramaya gerek kalmayacak. Şu anda android telefonu olup farklı iş yapan kim var ki zaten. Önemli olan sürdürebilirlirlik. PC de yaptığım bir işi bir windows tablete aktarıp hiç farklı programlar kullanmadan direk onun üstünde de yapabilmek büyük kolaylık olacak. Android de de var programlar ama ek yazılımlar kurmak gerekiyor, dosya aktarımı için ek yazılımlar lazım vs vs vs.
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