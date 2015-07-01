Microsoft, masaüstü için mobil platformundan vazgeçebilir

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Windows 10 ile birlikte Microsoft'un mobil kanadı büyük bir çıkış yakalamayı umut etse de son gelen bilgiler ekosistemde satışların beklentilerin çok altında kaldığı ve Microsoft'un Nokia için ödediği toplamda 9.4 milyar doları tamamen zarar olarak gösterebileceği yönünde.
Bu gidişat bazı iddiaların da gündeme gelmesine neden oldu. Kaynaklar farklı görüşler belirtse de temel anlamda Microsoft'un Windows Phone ekosistemini tamamen rafa kaldıracağı ve bunun yerine Android cihazlara Microsoft uygulamaları geliştirmeye odaklanacağı iddia ediliyor.
Microsoft'un bunun yanında Windows 10 platformu için daha kaliteli YouTube, haritalar ve arama özelliği için Google ile yakın ilişki içerisinde olduğu da gelen bilgiler arasında.
Aslında Windows Phone ekosisteminin büyük bir gelir getirmediği ve geleceğinin soru işaretleriyle dolu olduğu uzun süredir dile getiriliyor. Ayrıca Microsoft bazı patentler nedeniyle Android üreticilerinin neredeyse tamamından telif ücreti alıyor ve bunun yıllık 2-3 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor. Microsoft'un WP ekosisteminden elde ettiği gelir ise 500 milyon doları geçmiyor.
Bu açıdan bakıldığında WP ekosisteminin aslında Microsoft'a yük olmaya başladığı söylenebilir. Son dönemde Windows 10 platformuna ağırlık verildiği için WP ekosisteminde neredeyse yaprak kımıldamıyor.
Google'ın Nexus programını bir kenara koyarsak milyarlık Android ekosisteminden nasıl gelir elde ettiği herkesin malumu. Microsoft da benzer bir yöntem izlemek istese de WP ekosisteminin yeterince büyümemesi buna engel oldu. Önceki yıllarda Nokia ile yapılan işbirliği ve sonrasında tamamen satın alınması da buna bir çözüm olmadı.
Microsoft anlaşılan devasa Android ekosisteminden telif ücreti ve kendi uygulamaları ile faydalanmayı istiyor. Zaten Satya Nadella ile birlikte Microsoft rakip platformlara önemli uygulamalar geliştirmeye başlamıştı. Bu geçişin ilk adımı olabilir.
Diğer bir iddia ise Microsoft'un Bing haritalar hizmetini Uber firmasına, reklam yayıncılık servisini de AOL firmasına devretmeye hazırlandığı. Bu devir sonrasında yaklaşık 1200 kişinin kapı önüne konacağı ifade ediliyor.
http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-06-29/microsoft-said-to-exit-display-ad-business-cut-1-200-jobs Yorum Yaz Paylaş Tweetle
1. Microsoft, Lumia ile alt segmentte çok fazla model çıkarılmasından rahatsız ve diğer oemler için windows phone ekosisteminde pek fazla yer yok. İşte MS, diğer üreticilere yer açmak için daha az model çıkararak, sadece orta ve üst segmente odaklanmak istiyor. Lumia 640 XL'in Lumia 1330 olarak tanıtılmamasının da sebebi buydu. Çok fazla numaralandırma müşterilerin kafasını karıştırıyor.
2. Microsot, Wİndows Phone'un; şimdiye kadar çok yavaş ilerlemesinden rahatsız. Özellikle ABD ve dünya pazarında ki payının artmasını istiyorlar. Aksi takdirde, hiç ilerlemeyen birşeyde ısrar etmek anlamsız.
3. Windows Phone evet gerçekten öldü. Çünkü, Windows 10 Mobile ortaya çıktı. Bütün wp8 cihazlar Windows 10 Mobile güncellemesini alacaklar. W10M şu an beta aşamasında ve giderek daha da gelişiyor.
4. Windows 10 Mobile, şirketin mobil işletim sistemi pazarındaki son denemesi olacak. 1 yıl içerisinde iyi sonuç alırlarsa arkasında duracaklar, aksi takdirde sıkıntı olabilir.
5. An itibariyle, Microsoft tüm dikkatini, Windows 10 ve Windows 10 Mobile'a vermiş durumda. Ayrıca Lumia 940 ve 940 XL olarak 2 tane Amiral Gemisi model üzerinde çalışıyorlar ve üretimin son aşamasındalar.