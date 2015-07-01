Microsoft, masaüstü için mobil platformundan vazgeçebilir

Windows 10 ile birlikte Microsoft'un mobil kanadı büyük bir çıkış yakalamayı umut etse de son gelen bilgiler ekosistemde satışların beklentilerin çok altında kaldığı ve Microsoft'un Nokia için ödediği toplamda 9.4 milyar doları tamamen zarar olarak gösterebileceği yönünde.





Bu gidişat bazı iddiaların da gündeme gelmesine neden oldu. Kaynaklar farklı görüşler belirtse de temel anlamda Microsoft'un Windows Phone ekosistemini tamamen rafa kaldıracağı ve bunun yerine Android cihazlara Microsoft uygulamaları geliştirmeye odaklanacağı iddia ediliyor.





Microsoft'un bunun yanında Windows 10 platformu için daha kaliteli YouTube, haritalar ve arama özelliği için Google ile yakın ilişki içerisinde olduğu da gelen bilgiler arasında.





Aslında Windows Phone ekosisteminin büyük bir gelir getirmediği ve geleceğinin soru işaretleriyle dolu olduğu uzun süredir dile getiriliyor. Ayrıca Microsoft bazı patentler nedeniyle Android üreticilerinin neredeyse tamamından telif ücreti alıyor ve bunun yıllık 2-3 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor. Microsoft'un WP ekosisteminden elde ettiği gelir ise 500 milyon doları geçmiyor.





Bu açıdan bakıldığında WP ekosisteminin aslında Microsoft'a yük olmaya başladığı söylenebilir. Son dönemde Windows 10 platformuna ağırlık verildiği için WP ekosisteminde neredeyse yaprak kımıldamıyor.





Google'ın Nexus programını bir kenara koyarsak milyarlık Android ekosisteminden nasıl gelir elde ettiği herkesin malumu. Microsoft da benzer bir yöntem izlemek istese de WP ekosisteminin yeterince büyümemesi buna engel oldu. Önceki yıllarda Nokia ile yapılan işbirliği ve sonrasında tamamen satın alınması da buna bir çözüm olmadı.





Microsoft anlaşılan devasa Android ekosisteminden telif ücreti ve kendi uygulamaları ile faydalanmayı istiyor. Zaten Satya Nadella ile birlikte Microsoft rakip platformlara önemli uygulamalar geliştirmeye başlamıştı. Bu geçişin ilk adımı olabilir.





Diğer bir iddia ise Microsoft'un Bing haritalar hizmetini Uber firmasına, reklam yayıncılık servisini de AOL firmasına devretmeye hazırlandığı. Bu devir sonrasında yaklaşık 1200 kişinin kapı önüne konacağı ifade ediliyor.

http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-06-29/microsoft-said-to-exit-display-ad-business-cut-1-200-jobs