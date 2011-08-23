Microsoft patent ihlali gerekçesiyle Motorola Mobility aleyhine dava açtı

Google'ın Motorola'nın mobil cihaz departmanı Mobility'yi 12.5 milyar dolara satın almasının üzerinden sadece bir hafta geçmişti ki Microsoft cephesinden yeni bir dava haberi geldi.





Bloomberg’in haberine göre Microsoft sahibi olduğu Android ile ilgili 7 adet patenti ihlal ettiğini iddia ettiği Motorola’nın 7 modelinin ABD’de ithalatına yasaklama getirilmesi talebiyle dava açtı.





Google, rakip firmaların patent davalarıyla Android platformunun gelişmesinin önüne geçme niyetlerini engellemek için 18 tane anahtar Android patentine sahip Motorola Mobility’yi satın aldığını belirtmişti. Bunun yanında Microsoft’un da Motorola Mobility’yi satın almak için teklif verdiği ortaya çıkmıştı. Ancak bu satın alma da patent davası açılmasına engel olamadı.





Microsoft, Motorola'nın Android işletim sistemi yüklü Droid 2, Droid X, Cliq XT, Devour, Backflip ve Charm modellerinin eposta senkronizasyonu ve batarya şarj seviyesinin gösterilmesi ile ilgili patentleri ihlal ettiğini iddia ediyor ve bu cihazların ithalatının yasaklanmasını istiyor.





Microsoft'un avukatlarından David Howard fikri hakları savunmak için mücadele etmenin bir sorumluluk olduğunu ve firma olarak bu sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirmek istediklerini açıkladı.





Motorola ise Mobility departmanının patentlerinin geniş çapta ihlali suçlamasıyla Microsoft aleyhine karşı dava açtıklarını duyurdu.





Prosedür gereği dava başvurusu yapılan komisyon 3-4 haftalık bir inceleme sürecinden sonra dava açılması gerektiğine karar veriyor. Bu süre içerisinde de patent davasının içeriği daha net bir şekilde ortaya çıkacak.