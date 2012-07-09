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Microsoft, şimdiye kadar 630 milyon Windows 7 kopyası sattı

6 yıl
15,3b
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21
İşletim Sistemleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Microsoft, bugün Toronto'da düzenlenen dünya geneli iş ortağı konferansında Windows işletim sisteminin şuanki durumu ve gelecek planlarıyla alakalı açıklamalarda bulundu. Firmanın Windows bölümü Pazarlama ve Mali müdürü olan Tami Reller, şimdiye kadar 630 milyon Windows 7 kopyası satıldığını bildirdi.
Ocak ayında 525 milyona ulaşan piyasadaki en güncel Windows sürümünün satışlarının, 600 milyon barajını aştığı Haziran başındaki Computex fuarında duyurulmuştu. Yaklaşık bir aylık zaman diliminde 30 milyon Windows 7 satılmış. Microsoft'un tarihindeki en büyük duyuru olarak nitelendirilen Windows 8'in sonbaharda geleceği herkes tarafından bilinse de, bu durum önceki yazılımın satışlarını pek etkilememiş.
Kurumsal masaüstü bilgisayarların yarısından fazlasında Windwos 7 yüklü olduğunu ekleyen Reller, birçoğunun Windows XP sürümünden yükseldiğini itiraf etti.  

http://windowsteamblog.com/windows/b/bloggingwindows/archive/2012/07/09/upcoming-windows-milestones-shared-with-partners-at-wpc.aspx Yorum Yaz
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memoseler 6 yıl en beğenilen
Bu sayının 2 katı kadar da korsan sattı
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nurettinaz 6 yıl
Bir de bu sayinin yarisi kadar lisanssiz kullanim oldugu gozonune alinirsa windows baya saglam durumda kimse yaygaracilik yapmasin apple geliyor diye. Adamlar hala lider hala bence en iyiler. Linux mint ile birlikteligimi bugun sona erdirip eski windowsuma geri dondum hardiskleri mahvettigi icin linux dagilimlarina bir daha donecegimi dusunmuyorum strater da olsa kararli ve sadece bilgisayarin kendine zarari var usb disklerimi mahvetmiyor.
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istemsizhareket 6 yıl nurettinaz
nurettinaz

Bir de bu sayinin yarisi kadar lisanssiz kullanim oldugu gozonune alinirsa windows baya saglam durumda kimse yaygaracilik yapmasin apple geliyor diye. Adamlar hala lider hala bence en iyiler. Linux mint ile birlikteligimi bugun sona erdirip eski windowsuma geri dondum hardiskleri mahvettigi icin linux dagilimlarina bir daha donecegimi dusunmuyorum strater da olsa kararli ve sadece bilgisayarin kendine zarari var usb disklerimi mahvetmiyor.

bana linux deme hocam
linuxçulardaki romantizmi ve bağlılığı da bir türlü anlamadım...sen git işlemciye hard diske anakarta ekran kartına para ver, sonra kalk micro$oft şöyle mico$oft böyle...parasız özgür yazılım, eee o zaman inteldi nvidia idi kalkıp bütün kaynak kodlarını açık etsin...bu devire bedava şey mi var ki işletim sistemim bedava olsun diye tuttur, ha IT uzmanıdır geliştiricidir şudur budur amenna...linuxu tepe tepe paşa paşa kullan...ama masa üstünde son kullancı için..ı ıhhh...
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CodeMachine 6 yıl
istemsizhareket
iyi güzel sattı da nasıl sattı? 630 milyon tane kutulu windows 7 DVDsi mi sattı yoksa bu rakama pre-installed laptoplar desktoplar dahil mi? benim emrka ettiğim kaç tane kutulu DVD sattılar yani millet bir bilgisayar mağazasına gidip bakkaldan ekmek alır gibi abi windows 7 var mı? kaç lira? bir tane istiyorum? dedi mi? mesela bugün kurtulayım şu korsan windowstan dedim (niyeyse halbüsem hard disk ağına kadar korsan müzik ve filmle dolu) neymiş efem...tek başına CD satmıyorlarmış, en az 3 tane PC parçasıyla satılırmışmış...yeni bir sistemle satılırmışmış...ne yani windows alıp masaüstüme kurmak için illa bir işlemci bir anakart bir ram alıp sıfırdan sistem mi toplamam gerekiyor, şeytan diyor, indir bir eli yüzü düzgün linux ISOsu , bas formatı PCye...

OEM ve BOX olmak üzere iki çeşittir. OEM olanlar daha ucuzdur fakat dediğin bigi anakart, işlemci ve ram ile birlikte alınması gerekir ve sadece o aldığın parçalarla oluşturulmuş PC de kullanırsın. BOX ise tek başına satılır ve aynı anda tek pc olma şartıyla istediğin pc ye kurabilirsin. Windows pahalı, kazıkçı diyenler. Bir ps3 oyunu 150 TL üzeriyse kusura bakmasınlar windows sudan ucuz. Zaten micrsoft ev kullanıcılarına bi yaptırımı yok. Mac Os gibi illa fahiş fiyata komple pc almanada gerek yok. Daha ne istiyor millet. Üstüne para mı versin napsın.
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ama=neden 6 yıl
Tabi ki bu sayıya bilgisayarlarda onyuklu gelenlerde dahil. Hatta buyuk cogunlugunu onlar oluşturuyor. Ama cok buyuk bir başarı bu.
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raptor2009 6 yıl
istemsizhareket
iyi güzel sattı da nasıl sattı? 630 milyon tane kutulu windows 7 DVDsi mi sattı yoksa bu rakama pre-installed laptoplar desktoplar dahil mi? benim emrka ettiğim kaç tane kutulu DVD sattılar yani millet bir bilgisayar mağazasına gidip bakkaldan ekmek alır gibi abi windows 7 var mı? kaç lira? bir tane istiyorum? dedi mi? mesela bugün kurtulayım şu korsan windowstan dedim (niyeyse halbüsem hard disk ağına kadar korsan müzik ve filmle dolu) neymiş efem...tek başına CD satmıyorlarmış, en az 3 tane PC parçasıyla satılırmışmış...yeni bir sistemle satılırmışmış...ne yani windows alıp masaüstüme kurmak için illa bir işlemci bir anakart bir ram alıp sıfırdan sistem mi toplamam gerekiyor, şeytan diyor, indir bir eli yüzü düzgün linux ISOsu , bas formatı PCye...

Bir sürü elektronik mağazasında,ismini vermediğim bir sürü online alışveriş sitesinde Windows 7 kutulu orjinal ürün satılıyor hocam kimse parça falan da al demiyor bir yanlışınız var sanırım.Ha bende inanmıyorum 600 milyon tane kutulu Windows sattığına bunun içinde laptoplarla gelen Windowslarda dahildir ama dediğiniz gibi de değil.
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istemsizhareket 6 yıl raptor2009
****

istemsizhareket

iyi güzel sattı da nasıl sattı? 630 milyon tane kutulu windows 7 DVDsi mi sattı yoksa bu rakama pre-installed laptoplar desktoplar dahil mi? benim emrka ettiğim kaç tane kutulu DVD sattılar yani millet bir bilgisayar mağazasına gidip bakkaldan ekmek alır gibi abi windows 7 var mı? kaç lira? bir tane istiyorum? dedi mi? mesela bugün kurtulayım şu korsan windowstan dedim (niyeyse halbüsem hard disk ağına kadar korsan müzik ve filmle dolu) neymiş efem...tek başına CD satmıyorlarmış, en az 3 tane PC parçasıyla satılırmışmış...yeni bir sistemle satılırmışmış...ne yani windows alıp masaüstüme kurmak için illa bir işlemci bir anakart bir ram alıp sıfırdan sistem mi toplamam gerekiyor, şeytan diyor, indir bir eli yüzü düzgün linux ISOsu , bas formatı PCye...


Bir sürü elektronik mağazasında,ismini vermediğim bir sürü online alışveriş sitesinde Windows 7 kutulu orjinal ürün satılıyor hocam kimse parça falan da al demiyor bir yanlışınız var sanırım.Ha bende inanmıyorum 600 milyon tane kutulu Windows sattığına bunun içinde laptoplarla gelen Windowslarda dahildir ama dediğiniz gibi de değil.



vatan bilgisayar uyarısı, internet sitesi üzerinden: Oem Yazılımlarının Tek başına Satışı Yapılamamaktadır.
Bu Ürünlerin Ancak, Oem Pc ve Parçaları (En az 3 parça) ile Birlikte Satışı Yapılabilmektedir. bir çok online satış yapan güvenilir site de bu uyarı var, home basic 200 TL, tek başına satılan bir yer olsa alacağım ama yok ki...ya da ben bulamadım
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Pardus Linux 6 yıl
Notebook ve hazır masaüstü sistemler ile zorla sattıklarını çıkarınca geriye ne kalıyor merak adiyorum. O fiyatlardan biraz zor aslında yarı fiyatına satsa satışlar iki katına çıkar ve aynı parayı kazanırlar ama Microsoft illa kazıklayacak. Neyse zaten Vista dışında orijinal lisansım hiç olmadı o da zorla PC ile birlikte gelmişti zaten, uygun olsa Windows 8 almak isterim.
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umut_baris 6 yıl Pardus Linux
Pardus Linux

Notebook ve hazır masaüstü sistemler ile zorla sattıklarını çıkarınca geriye ne kalıyor merak adiyorum. O fiyatlardan biraz zor aslında yarı fiyatına satsa satışlar iki katına çıkar ve aynı parayı kazanırlar ama Microsoft illa kazıklayacak. Neyse zaten Vista dışında orijinal lisansım hiç olmadı o da zorla PC ile birlikte gelmişti zaten, uygun olsa Windows 8 almak isterim.

hocam pahalı olanlar kutulu sürüm gerçi oemler de ucuz değil ama.

firmaların kurduğu oem sürümdür. sadece o donanıma özgüdür.

en fazla home premium kurulu geliyor zaten ya starter ya da home basic fazla satılmıştır bence.
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umutarslan.com 6 yıl
istemsizhareket
iyi güzel sattı da nasıl sattı? 630 milyon tane kutulu windows 7 DVDsi mi sattı yoksa bu rakama pre-installed laptoplar desktoplar dahil mi? benim emrka ettiğim kaç tane kutulu DVD sattılar yani millet bir bilgisayar mağazasına gidip bakkaldan ekmek alır gibi abi windows 7 var mı? kaç lira? bir tane istiyorum? dedi mi? mesela bugün kurtulayım şu korsan windowstan dedim (niyeyse halbüsem hard disk ağına kadar korsan müzik ve filmle dolu) neymiş efem...tek başına CD satmıyorlarmış, en az 3 tane PC parçasıyla satılırmışmış...yeni bir sistemle satılırmışmış...ne yani windows alıp masaüstüme kurmak için illa bir işlemci bir anakart bir ram alıp sıfırdan sistem mi toplamam gerekiyor, şeytan diyor, indir bir eli yüzü düzgün linux ISOsu , bas formatı PCye...

sadece bu ay 2 firmaya 75 adet civarında kutulu biz sattık.microsoft korsan yazılım kullanan şirketlere uyarı yapıyor.bir bilgisayardan trilyonlar kazanan şirketlerede 150-200 dolar çok gelmiyor.En kıytırık dos üzerinden çalışan muhasebe programları bile bin lira civarındayken böyle boş boş microsofta laf atanları anlamıyorum.Beleşçilik kafaya vurmuş..Sözde müslüman ülkeyiz ama korsanın kralıyız(bknz: kul hakkı)
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istemsizhareket 6 yıl umutarslan.com
umutarslan.com

istemsizhareket

iyi güzel sattı da nasıl sattı? 630 milyon tane kutulu windows 7 DVDsi mi sattı yoksa bu rakama pre-installed laptoplar desktoplar dahil mi? benim emrka ettiğim kaç tane kutulu DVD sattılar yani millet bir bilgisayar mağazasına gidip bakkaldan ekmek alır gibi abi windows 7 var mı? kaç lira? bir tane istiyorum? dedi mi? mesela bugün kurtulayım şu korsan windowstan dedim (niyeyse halbüsem hard disk ağına kadar korsan müzik ve filmle dolu) neymiş efem...tek başına CD satmıyorlarmış, en az 3 tane PC parçasıyla satılırmışmış...yeni bir sistemle satılırmışmış...ne yani windows alıp masaüstüme kurmak için illa bir işlemci bir anakart bir ram alıp sıfırdan sistem mi toplamam gerekiyor, şeytan diyor, indir bir eli yüzü düzgün linux ISOsu , bas formatı PCye...


sadece bu ay 2 firmaya 75 adet civarında kutulu biz sattık.microsoft korsan yazılım kullanan şirketlere uyarı yapıyor.bir bilgisayardan trilyonlar kazanan şirketlerede 150-200 dolar çok gelmiyor.En kıytırık dos üzerinden çalışan muhasebe programları bile bin lira civarındayken böyle boş boş microsofta laf atanları anlamıyorum.Beleşçilik kafaya vurmuş..Sözde müslüman ülkeyiz ama korsanın kralıyız(bknz: kul hakkı)

elbette haklısın, milyon dolarlık cirosu olan şirkette korsan windows kullanmak da resmen aymazlık olurdu sanırım, öyle şirketim olsa kullanırdım orijinal windows, ben microsofta laf atmıyorum, adamlar yapmış işletim sistemini, satıyorlar, ama tek başına alamıyorsun, hepsiburada.com vatan ve gold internet sitelerinde windows DVDlerinin altında mutlaka yenib ir ra anakart falan filanla alındığında yasal olmaktadır gibi bir ibare var, ben onu anlayamadım...hepsiburada.com da windows7 pro versiyonunun altında yazmakta, fiyatı da 386 lira, (amazon.com da mac os x snow leopard DVD 50 dolares, onu edinsek sisteme kurabilir miyiz ki yasal olaraktan, intel işlemcili sisteme? bir bilginiz var mı? korsanın kralı olduğumuz konusunda yerden göğe kadar haklısınızo yüzden microsoft oyun konsollarını Türkiye pazarına çok geç soktu, haa ama benim indirdiğim filmler dandik Amerikan vurdulu kırdılı filmler, o yüzden çok fazla acımıyorum millete, tamam torrentten flac diskografi indiriyorum ama indirdiğim yerde yükleyen kişi yazmış: kendi özel arşivimden ripleyip upload ettim diye, bir nevi ödünç almışım gibi CDleri, hem indirdiğim müzikler üzerinden kendim maddi bir çıkar sağlamıyorum, tekrardan çoğaltıp satmak gibi, sadece kişisel olarak dinliyorum, yani arkadaştan CD ödünç almaktan bir farkı yok gibime geliyor (her ne kadar yaptığımı mazur göstermeye yetmez tabi bu bahaneler)
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cagataykoroglu 6 yıl
memoseler
Bu sayının 2 katı kadar da korsan sattı

Artık satılmıyor. Herkes indirip kuruyor.
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thal1on 6 yıl cagataykoroglu
cagataykoroglu
memoseler
Bu sayının 2 katı kadar da korsan sattı

Artık satılmıyor. Herkes indirip kuruyor.

Arkadaş da öyle söylemek istemiş.
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memoseler 6 yıl en beğenilen
Bu sayının 2 katı kadar da korsan sattı
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