Microsoft, şimdiye kadar 630 milyon Windows 7 kopyası sattı





Microsoft, bugün Toronto'da düzenlenen dünya geneli iş ortağı konferansında Windows işletim sisteminin şuanki durumu ve gelecek planlarıyla alakalı açıklamalarda bulundu. Firmanın Windows bölümü Pazarlama ve Mali müdürü olan Tami Reller, şimdiye kadar 630 milyon Windows 7 kopyası satıldığını bildirdi.

Ocak ayında 525 milyona ulaşan piyasadaki en güncel Windows sürümünün satışlarının, 600 milyon barajını aştığı Haziran başındaki Computex fuarında duyurulmuştu. Yaklaşık bir aylık zaman diliminde 30 milyon Windows 7 satılmış. Microsoft'un tarihindeki en büyük duyuru olarak nitelendirilen Windows 8'in sonbaharda geleceği herkes tarafından bilinse de, bu durum önceki yazılımın satışlarını pek etkilememiş.

Kurumsal masaüstü bilgisayarların yarısından fazlasında Windwos 7 yüklü olduğunu ekleyen Reller, birçoğunun Windows XP sürümünden yükseldiğini itiraf etti.

http://windowsteamblog.com/windows/b/bloggingwindows/archive/2012/07/09/upcoming-windows-milestones-shared-with-partners-at-wpc.aspx