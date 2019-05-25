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Google hizmetleri üzerinden yemek siparişi verilebilecek

Arama devi Google, sadece bir arama motoru olmanın çok ötesinde bir şirket. Günlük hayatta yaptığımız birçok işi kolaylaştıran Google, şimdi de yemek siparişi vermemizi pratik bir hale getiriyor.
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Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Google'ın yıllar boyunca üzerinde çalıştığı şeylerden biri, ürün ve hizmetlerinin kullanımını kolay ve vazgeçilmez kılmak. Kullanıcıların webde gezinirken ihtiyaçları olduğu birçok şeye pratik bir şekilde ulaşabilmelerini sağlayan şirket, artık yemek siparişlerine de el atıyor.

Kullanıcıların işi kolaylaşacak

Ülkemizde ve dünyada artık yemek siparişleri internet üzerinden, birçok alternatif şirket kullanılarak verilebiliyor ve Google bu işi de pratikleştirme peşinde. Gelen haberlere göre kullanıcılar artık yemeklerini doğrudan Google Arama, Google Haritalar ve Google Asistan'dan sipariş edebilecekler.
Saydığımız Google servislerinden şimdilik DoorDash, Postmates, Delivery.com, Slice ve ChowNow gibi yemek hizmetlerinden "Çevrimiçi Sipariş Ver" düğmesine basarak sipariş verilebiliyor. Google'ın bu özelliği ülkemizde ne zaman kullanıma sunacağı ve hangi yemek şirketleri ile anlaşacağı ise şimdilik belli değil.

https://www.blog.google/products/assistant/order-your-favorite-food-with-google/ Yorum Yaz
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mrnick 2 hf.
Yemeksepetinin tahtını sallar mı
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WB 2 hf.
Yemeksepeti’nin durumu ne oluyor bu durumda?
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