Google hizmetleri üzerinden yemek siparişi verilebilecek

Google'ın yıllar boyunca üzerinde çalıştığı şeylerden biri, ürün ve hizmetlerinin kullanımını kolay ve vazgeçilmez kılmak. Kullanıcıların webde gezinirken ihtiyaçları olduğu birçok şeye pratik bir şekilde ulaşabilmelerini sağlayan şirket, artık yemek siparişlerine de el atıyor.

Kullanıcıların işi kolaylaşacak

Ülkemizde ve dünyada artık yemek siparişleri internet üzerinden, birçok alternatif şirket kullanılarak verilebiliyor ve Google bu işi de pratikleştirme peşinde. Gelen haberlere göre kullanıcılar artık yemeklerini doğrudan Google Arama, Google Haritalar ve Google Asistan'dan sipariş edebilecekler.

https://www.blog.google/products/assistant/order-your-favorite-food-with-google/

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Saydığımız Google servislerinden şimdilikvegibi yemek hizmetlerinden "Çevrimiçi Sipariş Ver" düğmesine basarak sipariş verilebiliyor. Google'ın bu özelliğine zaman kullanıma sunacağı ve hangiile anlaşacağı ise şimdilik belli değil.