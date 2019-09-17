Microsoft’un yeni Surface dizüstüsünde Ryzen işlemcisi kullanılabilir

AMD, Zen mimarisiyle işlemci pazarında oldukça etkili bir şekilde payını yükseltmeyi başardı. Üstelik yakaladığı ivmeyi Zen 2 ile sürdürmeyi de başaran firma buna karşın dizüstü segmentinde hala oldukça düşük bir paya sahip.

Microsoft da Ryzen APU tercih edebilir

Buna karşın yeni ortaya çıkan sızıntıya göre Microsoft’un Surface 3 dizüstüsünde Ryzen APU’larını görmemiz olası. Henüz hangi APU’nun kullanılacağı ve yonganın detayları belli olmasa da ikisi de 4 çekirdekli olan Ryzen 5 3550H ve Ryzen 7 3750H üzerinde duruluyor.

Vega GPU’suyla gelen modellerle eğer başarılı bir ürün ortaya konulabilirse kırmızı ekibin imzasını taşıyan daha fazla mobil çözümün piyasaya akın etmesi olası. Mevcut konsollarında kırmızı ekiple işbirliği içerisinde olan yazılım devinin yeni tercihi Ryzen işlemcilerini iyi bir alternatif olarak görmesinden kaynaklanıyor olabilir.

https://www.tweaktown.com/news/67618/amd-rumored-zen-2-inside-next-gen-microsoft-surface-devices/index.html

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Diğer taraftanizüstülerinde sadeceişlemci seçeneği bulunmayabilir. İlk 2 nesilde olduğu gibi Intel’in yongasını taşıyan seçeneklerin de sunulması bekleniyor. Son olarak 2 Ekim’de düzenlenecek etkinlikte yeni dizüstüye dair daha fazla detayın açıklanması bekleniyor.