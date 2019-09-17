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    Microsoft’un yeni Surface dizüstüsünde Ryzen işlemcisi kullanılabilir

    Tanıtımına oldukça yaklaştığımız yeni Surface cihazlarıyla ilgili ortaya çıkan detay ileleyen dönemde AMD’nin yüzünü güldüreceğe benziyor.
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    İşlemci
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    AMD, Zen mimarisiyle işlemci pazarında oldukça etkili bir şekilde payını yükseltmeyi başardı. Üstelik yakaladığı ivmeyi Zen 2 ile sürdürmeyi de başaran firma buna karşın dizüstü segmentinde hala oldukça düşük bir paya sahip.

    Microsoft da Ryzen APU tercih edebilir 

    Buna karşın yeni ortaya çıkan sızıntıya göre Microsoft’un Surface 3 dizüstüsünde Ryzen APU’larını görmemiz olası. Henüz hangi APU’nun kullanılacağı ve yonganın detayları belli olmasa da ikisi de 4 çekirdekli olan Ryzen 5 3550H ve Ryzen 7 3750H üzerinde duruluyor.
    Vega GPU’suyla gelen modellerle eğer başarılı bir ürün ortaya konulabilirse kırmızı ekibin imzasını taşıyan daha fazla mobil çözümün piyasaya akın etmesi olası. Mevcut konsollarında kırmızı ekiple işbirliği içerisinde olan yazılım devinin yeni tercihi Ryzen işlemcilerini iyi bir alternatif olarak görmesinden kaynaklanıyor olabilir.

    Diğer taraftan Surface 3 dizüstülerinde sadece AMD işlemci seçeneği bulunmayabilir. İlk 2 nesilde olduğu gibi Intel’in yongasını taşıyan seçeneklerin de sunulması bekleniyor. Son olarak 2 Ekim’de düzenlenecek etkinlikte yeni dizüstüye dair daha fazla detayın açıklanması bekleniyor.

    https://www.tweaktown.com/news/67618/amd-rumored-zen-2-inside-next-gen-microsoft-surface-devices/index.html Yorum Yaz
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