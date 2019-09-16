Navi 14 iş istasyonlarına geliyor, konsollara ışın izleme desteği kesin gibi

Vega grafik birimiyle pek de istediği sonuçları alamayan AMD’nin Navi 10 mimarisi tabanlı 7nm sürecindeki RX 5700 serisiyle yeniden çıkış yakaladığı görülüyor. Yakın dönemde üst seviyeye konumlanacak Navi 12 tabanlı RX 5800 ekran kartı serisi yanında bir de alt seviyede planlar var.

Navi 14 neler sunuyor?

Daha önce bazı AMD sürücülerinde Navi 14 kod numaraları ortaya çıkmış ve RX 5600 ekran kartı serisine yorumlanmıştı. Şimdi ise bir Linux sürücüsünde Navi 14 mimarisinin iş istasyonu için de kullanılacağı ifadeleri bulundu. İfadelerde iki iş istasyonu girdisine vurgu yapılıyor.

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RX 5600 ekran kartı serisinin biraz daha orta seviyeye yöneldiği ve GTX 16xx serisinin karşısına çıkacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte iş istasyonu tarafında da AMD’nin giriş seviyesinde birtakım seçenekler sunacağı anlaşılıyor. AMD’nin iş istasyonu tarafında Vega grafik birimi ile yoluna devam etmek istediği ve yakın zamanda Arcturus adıyla bir güncelleme yapılacağı dile getirilmişti.

Diğer taraftan uzun süredir AMD’nin eleştiri konusu haline gelen ışın izleme teknolojisinden de haberler var. Nvidia’nın önemli bir avantajı haline gelen ışın izleme teknolojisi yeni nesil konsollarda yerini alacak. Gears 5 yapımcısı Colin Penty, Project Scarlett kod adlı yeni nesil Xbox konsolunun kendisinde büyük heyecan uyandırdığını ve özel ışın izleme donanımının çok başarılı olduğunu ifade etti.

Normalde AMD ne zaman ışın izleme teknolojisini grafik mimarilerine getireceğini net bir şekilde belirtmiyor ancak en erken Aralık 2020 tarihinde piyasaya çıkacak Xbox konsolunda olacağı artık kesin gibi. Muhtemelen PS5 konsolunda da ışın izleme teknolojisini göreceğiz.