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Microsoft ve ARM yeni bir anlaşma imzaladı: Microsoft kendi işlemcisini mi geliştirecek ?

Microsoft, ARM ile iş birliği anlaşması imzaladı. Microsoft ta Apple gibi kendi işlemcisini mi geliştirecek ?
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
5,4b
1
35
İşlemci
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Geçtiğimiz günlerde 2010 mali yılı finansal sonuçlarını açıklayan Microsoft, 18.76 milyar dolarlık net kâr ile dikkat çekici bir sonuca imza atmış olsa da şirketin tepe yöneticisi Steve Ballmer için "koltuğunu yeni birine bırakmalı" tartışmaları bir süredir devam etmekte. Steve Ballmer'ın, yeni açılımlar sağlayamadığı ve heyecan verici gelişmelere öncülük edemediği yönünde bir takım eleştirilere maruz kaldığı bugünlerde önemli bir gelişme yaşandı ve uzun süredir adı Intel ile anılan Microsoft, ARM ile yeni bir iş birliğine imza attı.

İngiltere merkezli ARM Holdings, geliştirdiği düşük güç tüketimli mobil işlemci mimarileriyle bugün başta cep telefonları olmak üzere ultra-taşınabilir cihazların oluşturduğu pek çok segmentte lider durumda. Yongada sistem tasarımları Apple, Nvidia, Qualcomm, Texas Instruments, Marvell ve Samsung gibi endüstri devleri tarafından kullanılan ARM Holdings, işlemci üretiminden çok, geliştirdiği mikroişlemci mimarilerini, yarıiletken firmalarına lisanslıyor ve onlara çeşitli değişiklikler yapmak hakkı tanıyor.

Microsoft ve ARM yeni bir anlaşma imzaladı: Microsoft kendi işlemcisini mi geliştirecek ?
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Özellikle Apple A4, Samsung Hummingbird ve Qualcomm Snapdragon gibi işlemcilerle gündemde olan ARM Holdgins, Cortex A8 mimarisiyle akıllı telefon dünyasına ağırlığını koyarken, çift çekirdekli yeni nesil mikroişlemci tasarımlarıyla önümüzdeki yıllarda da liderliğini sürdürmek istiyor. Intel'in Atom Z600 serisiyle girmeyi planladığı ultra-düşük güç tüketimli mobil işlemci pazarında lider olan firma, özellikle son dönemdeki çıkışıyla Microsoft'un da ilgisini çekmiş olacak ki iki firma arasında önemli bir iş birliği anlaşması yapıldı.

Dünyanın en büyük yazılım şirketi olmasının yanında kadrosunda çok sayıda deneyimli donanım mühendisine de yer veren Microsoft'un, ARM ile yaptığı iş birliği, önemli gelişmelere gebe olabilir. Yapılan kimi açıklamalara göre Microsoft bu hamlesiyle, Apple'ın yaptığını yapıp kendi işlemcisini geliştirebilir. Hatırlanacağı üzere Apple, P.A Semiconductor ve Intrinsity firmalarını satın alarak ARM tabanlı işlemci tasarımına yoğunlaşmış ve önce iPad ardından da iPhone 4'te kullanılan A4 işlemcisini tasarlamıştı.

Microsoft gelecek planlarıyla ilgili henüz net bir açıklama da bulunmuş olmasa da, ARM anlaşmasının arkasında yatan asıl neden Xbox Portable olabilir. Redmond merkezli firmanın taşınabilir oyun konsolu üzerinde çalıştığı yıllardır sık sık gündeme gelen bir iddia. Firma cephesinden şimdiye kadar bu konuyu destekleyici net bir yorum yapılmasa da tahminler firmanın, Nintendo DS ve Apple iPhone/iPod Touch/iPad'in ortaya koyduğu pazar potansiyelinden (mobil oyun) pay kapmak istediği yönünde.

Xbox Portable'a ek olarak Microsoft'un, Windows Phone 7 tabanlı yeni nesil akıllı telefonlar için işlemci geliştirmek istemesi de söz konusu olabilir. Daha önce Anandtech tarafından açıklanan bir bilgiye göre Intel'in yeni Atom Z600 serisi mobil işlemci ailesi Windows Phone 7 yerine sadece MeeGo ve Android platformuna destek sunacak ve bu noktada Microsoft, Windows Phone 7 ve sonrası için iş birliği içerisinde olduğu telefon üreticilerine, kendi tasarldığı yüksek optimizasyonlu işlemciler sunabilir.

Bu noktada yüksek optimizasyon önemli bir ifade zira Microsoft - ARM anlaşmasını sıradan bir "lisanslamadan" daha fazlasını içerdiği, Microsoft'a doğrudan mimariye erişim hakkın sunduğu belirtiliyor. Microsoft genel yöneticisi KD Hallman konuyla ilgili açıklamasında "ARM teknolojisine erişim ile birlikte ARM tabanlı ürünler için ar-ge aktiviterimizi geliştirebileceğiz..." ifadelerine yer verdi. Yani Microsoft, özellikle Marvell ve Quallcomm'un bir dereceye kadar yaptığı mimari optimizasyonlara ağırlık verebilir.

Investec analistlerine göre, yapılan bu anlaşmayla birlikte Microsoft, Windows 7 platformunu ARM'a açabilir ancak bu gelişmeler hakkında henüz firmalardan herhangi bir resmi açıklama henüz yapılmadı. Microsoft için özellikle taşınabilir oyun konsolu, tablet ve akıllı telefonlar için ARM tabanlı yeni bir işlemci geliştirebileceği spekülasyonlar ağırlık kazanmış durumda. Ancak her üç segmentte de en önemli parametlerden birinin SoC tasarımında yer verilecek grafik ünitesi olduğunu da biliyoruz.

Microsoft ve ARM yeni bir anlaşma imzaladı: Microsoft kendi işlemcisini mi geliştirecek ?
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Microsoft'un mevcut pozisyonu dikkate alındığında olası bir ARM işlemci tasarımında nasıl bir adım atacağı merak konusu. Şu an da Samsung ve Apple da dahil olmak üzere pek çok firma ARM tabanlı yongada sistem çözümlerinde, Imagination firması tarafından geliştirilen PowerVR grafik ünitelerine yer veriyor. Ancak unutulmamalıdır ki, bu firmanın hissedarlar arasında Intel ve Apple da yer alıyor ve bu Microsoft'un işini zorlaştıran bir durum yaratabilir. Öte yandan seçenekler sadece PowerVR ile de sınırlı değil.

Tegra 2 platformunu geliştiren Nvidia da olası bir iş birliği durumunda Microsoft'a, SoC platformuna uygun GPU tasarımı sağlayabilir. Nvidia'ya ek olarak ARM'ın kendi geliştirdiği Mali GPU serisi de dikkat çekici bir seçenek olarak tercih edilebilir veya Microsoft, Nintendo'nun 3DS modelinde yapıldığı gibi daha önce adı pek duyulmamış, bir tasarım firması ile anlaşabilir. Şu anda netliğe kavuşan tek bir nokta var, Microsoft, ARM ile iş birliği anlaşması imzaladı ve mikroişlemci tasarımlarına erişim hakkı elde etti. Xbox Portable, Windows Phone 7 veya tablet bilgisayarlar... Microsoft'un bundan sonraki hamlesinin ne olduğunu zaman gösterecek, ve gelişmeler yaşandıkça biz de sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.


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gkoylu2005 9 yıl
Yorumlar çok teknik, bilgilerinize sağlık arkadaşlar. Çok beğenerek okudum yazıyı ve tüm yorumları ;)
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Volkanbaba 9 yıl
gkoylu2005

Yorumlar çok teknik, bilgilerinize sağlık arkadaşlar. Çok beğenerek okudum yazıyı ve tüm yorumları ;)

Gerçekten güzel yorumlar var bilgili arkadaşlardan
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korsanzeki168 9 yıl
ms de anladı x86 teknolojisinin geri kaldıgını
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ikista 9 yıl
arm'nin x86 lisansı yok, dolayısıyla masaüstü işlemci çıkartamaz. bildiğim kadarıyla x86 lisansı sadece intel, amd ve via'da bulunuyor.
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Dracos 9 yıl

ikista

arm'nin x86 lisansı yok, dolayısıyla masaüstü işlemci çıkartamaz. bildiğim kadarıyla x86 lisansı sadece intel, amd ve via'da bulunuyor.





arm hala 16 bit mi üretiyor peki sence, işlemciler risc ve cisc olarak tasarlanır yapılandırılır, arm cisc piyasasına girmiyor adamların çalışma alanı elektronik cihazlar ve düşük maliyetli amaca odaklı işlemciler dolayısı ile risc mimarisinde cpu çıkarıyor, x86 lisansı diye bir durum yok, windows mobile da 32bit ve arm işlemciler üzerinde çalışıyor şu an mesela gayet güzel ki 32bit olmasa işlemci çalışmaz 32 bitte os yani, zaten arm ın 64 bit işlemci de çıkardı yani çoktan ama dediğim gibi içerdiği register sayısı, bileşenler ve transistör sayısı bakımında elbette masaüstü işlemciler kadar güçlü olamaz ama yeri gelince onlardan çok daha hızlı olabilir
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...TALANCI... 9 yıl
AHA ŞİMDİ AYVAYI YEDİK!EĞER YAZILIMDAKİ GİBİ CPUDA DA TEKEL OLURSA YANDIĞIMIZIN RESMİDİR VALLA! :D :D ŞAKA BİR YANA MS İN İŞLEMCİ ÜRETMESİ ÖNEMLİ.. ÖZLLİKLE MOBİL CİHAZLAR SEKTÖRÜNDE ÖNEMLİ BİR ATILIMIN ELİ KULAĞINDA GALİBA. 1-2 SENE SONRA ÇOK BÜYÜK GELİŞİMLER GÖRECEĞİMİZ AŞİKARDIR....
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YediyuzYetmisYedi 9 yıl
ms bi oyun ceviriyor yakında belli olur herhalde
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hacı.basat 9 yıl
Zaten MS'un Windows7 nin ARM işlemcilerde de çalışacağına dair bir sözü vardı tutamamıştı, öyle görünüyorki Windows8 arm işlemcilerde de çalışacak.
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CrySystem 9 yıl
Microsofta laf atan arkadaş ne kullanıyor acaba
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sadtneverdie 9 yıl
gereksiz gereksiz yorumlar yapmayı bıraksanız nasıl olur? adam gibi işletim sistemi yaptılar win 7 kullanın. MS işlemci üretirse mavi ekran çıkarmış ıvırmış zıvırmış komiksiniz.
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s_demirci_53 9 yıl
bence microsoft işlemci yaparsa bu harika olur çünkü firma piyasadaki işlemcileri analiz ederek sistem çıkarıyor diye sanıyorum artık elinde yeteneğini bildiği bir işlemci için sistem yapacak. bence şaha kalkar.
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Guest-BF8E9B238 9 yıl
Arkadaşlar kafanızmı güzel?
Arm diyor, phone 7 diyor. Bunun pc lerdeki windows ile alakası yok. Arm işlemciler win 7 gibi bir işletim sistemini verimli şekilde çalıştıracak kapasitede değil zaten.
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viper 9 yıl
MS Apple'ın yolundan gidecekse önce adam gibi işletim sistemi yapsın. Intel'de çalışan MacOS'u gördük.
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DH Misafiri 9 yıl
Cpu read olamadı
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