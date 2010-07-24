Microsoft ve ARM yeni bir anlaşma imzaladı: Microsoft kendi işlemcisini mi geliştirecek ?

Geçtiğimiz günlerde 2010 mali yılı finansal sonuçlarını açıklayan Microsoft, 18.76 milyar dolarlık net kâr ile dikkat çekici bir sonuca imza atmış olsa da şirketin tepe yöneticisi Steve Ballmer için "koltuğunu yeni birine bırakmalı" tartışmaları bir süredir devam etmekte. Steve Ballmer'ın, yeni açılımlar sağlayamadığı ve heyecan verici gelişmelere öncülük edemediği yönünde bir takım eleştirilere maruz kaldığı bugünlerde önemli bir gelişme yaşandı ve uzun süredir adı Intel ile anılan Microsoft, ARM ile yeni bir iş birliğine imza attı.

İngiltere merkezli ARM Holdings, geliştirdiği düşük güç tüketimli mobil işlemci mimarileriyle bugün başta cep telefonları olmak üzere ultra-taşınabilir cihazların oluşturduğu pek çok segmentte lider durumda. Yongada sistem tasarımları Apple, Nvidia, Qualcomm, Texas Instruments, Marvell ve Samsung gibi endüstri devleri tarafından kullanılan ARM Holdings, işlemci üretiminden çok, geliştirdiği mikroişlemci mimarilerini, yarıiletken firmalarına lisanslıyor ve onlara çeşitli değişiklikler yapmak hakkı tanıyor.

Özellikle Apple A4, Samsung Hummingbird ve Qualcomm Snapdragon gibi işlemcilerle gündemde olan ARM Holdgins, Cortex A8 mimarisiyle akıllı telefon dünyasına ağırlığını koyarken, çift çekirdekli yeni nesil mikroişlemci tasarımlarıyla önümüzdeki yıllarda da liderliğini sürdürmek istiyor. Intel'in Atom Z600 serisiyle girmeyi planladığı ultra-düşük güç tüketimli mobil işlemci pazarında lider olan firma, özellikle son dönemdeki çıkışıyla Microsoft'un da ilgisini çekmiş olacak ki iki firma arasında önemli bir iş birliği anlaşması yapıldı.

Dünyanın en büyük yazılım şirketi olmasının yanında kadrosunda çok sayıda deneyimli donanım mühendisine de yer veren Microsoft'un, ARM ile yaptığı iş birliği, önemli gelişmelere gebe olabilir. Yapılan kimi açıklamalara göre Microsoft bu hamlesiyle, Apple'ın yaptığını yapıp kendi işlemcisini geliştirebilir. Hatırlanacağı üzere Apple, P.A Semiconductor ve Intrinsity firmalarını satın alarak ARM tabanlı işlemci tasarımına yoğunlaşmış ve önce iPad ardından da iPhone 4'te kullanılan A4 işlemcisini tasarlamıştı.

Microsoft gelecek planlarıyla ilgili henüz net bir açıklama da bulunmuş olmasa da, ARM anlaşmasının arkasında yatan asıl neden Xbox Portable olabilir. Redmond merkezli firmanın taşınabilir oyun konsolu üzerinde çalıştığı yıllardır sık sık gündeme gelen bir iddia. Firma cephesinden şimdiye kadar bu konuyu destekleyici net bir yorum yapılmasa da tahminler firmanın, Nintendo DS ve Apple iPhone/iPod Touch/iPad'in ortaya koyduğu pazar potansiyelinden (mobil oyun) pay kapmak istediği yönünde.

Xbox Portable'a ek olarak Microsoft'un, Windows Phone 7 tabanlı yeni nesil akıllı telefonlar için işlemci geliştirmek istemesi de söz konusu olabilir. Daha önce Anandtech tarafından açıklanan bir bilgiye göre Intel'in yeni Atom Z600 serisi mobil işlemci ailesi Windows Phone 7 yerine sadece MeeGo ve Android platformuna destek sunacak ve bu noktada Microsoft, Windows Phone 7 ve sonrası için iş birliği içerisinde olduğu telefon üreticilerine, kendi tasarldığı yüksek optimizasyonlu işlemciler sunabilir.

Bu noktada yüksek optimizasyon önemli bir ifade zira Microsoft - ARM anlaşmasını sıradan bir "lisanslamadan" daha fazlasını içerdiği, Microsoft'a doğrudan mimariye erişim hakkın sunduğu belirtiliyor. Microsoft genel yöneticisi KD Hallman konuyla ilgili açıklamasında "ARM teknolojisine erişim ile birlikte ARM tabanlı ürünler için ar-ge aktiviterimizi geliştirebileceğiz..." ifadelerine yer verdi. Yani Microsoft, özellikle Marvell ve Quallcomm'un bir dereceye kadar yaptığı mimari optimizasyonlara ağırlık verebilir.

Investec analistlerine göre, yapılan bu anlaşmayla birlikte Microsoft, Windows 7 platformunu ARM'a açabilir ancak bu gelişmeler hakkında henüz firmalardan herhangi bir resmi açıklama henüz yapılmadı. Microsoft için özellikle taşınabilir oyun konsolu, tablet ve akıllı telefonlar için ARM tabanlı yeni bir işlemci geliştirebileceği spekülasyonlar ağırlık kazanmış durumda. Ancak her üç segmentte de en önemli parametlerden birinin SoC tasarımında yer verilecek grafik ünitesi olduğunu da biliyoruz.

Microsoft'un mevcut pozisyonu dikkate alındığında olası bir ARM işlemci tasarımında nasıl bir adım atacağı merak konusu. Şu an da Samsung ve Apple da dahil olmak üzere pek çok firma ARM tabanlı yongada sistem çözümlerinde, Imagination firması tarafından geliştirilen PowerVR grafik ünitelerine yer veriyor. Ancak unutulmamalıdır ki, bu firmanın hissedarlar arasında Intel ve Apple da yer alıyor ve bu Microsoft'un işini zorlaştıran bir durum yaratabilir. Öte yandan seçenekler sadece PowerVR ile de sınırlı değil.

Tegra 2 platformunu geliştiren Nvidia da olası bir iş birliği durumunda Microsoft'a, SoC platformuna uygun GPU tasarımı sağlayabilir. Nvidia'ya ek olarak ARM'ın kendi geliştirdiği Mali GPU serisi de dikkat çekici bir seçenek olarak tercih edilebilir veya Microsoft, Nintendo'nun 3DS modelinde yapıldığı gibi daha önce adı pek duyulmamış, bir tasarım firması ile anlaşabilir. Şu anda netliğe kavuşan tek bir nokta var, Microsoft, ARM ile iş birliği anlaşması imzaladı ve mikroişlemci tasarımlarına erişim hakkı elde etti. Xbox Portable, Windows Phone 7 veya tablet bilgisayarlar... Microsoft'un bundan sonraki hamlesinin ne olduğunu zaman gösterecek, ve gelişmeler yaşandıkça biz de sizlerle paylaşmayı sürdüreceğiz.