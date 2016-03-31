Windows 10 oyunları yakında FreeSync, G-Sync ve mod desteği sunacak

Microsoft, Windows Store'da satılan Windows 10 destekli oyunlarda FreeSync, G-Sync, mod desteği, çoklu GPU desteği sunmuyordu. Ayrıca oyunları zorunlu olarak tam ekran modunda oynamak zorunda kalıyorduk. Şimdi bu sorunların kısa süre sonra çözüleceği açıklandı.

Mayıs ayından itibaren oyunlarda zorunlu olan V-sync teknolojisi opsiyonel hale gelecek ve FreeSync ile G-Sync desteği sunulacak. Ayrıca mod yapma desteği ve zorunlu tam ekran modunun kaldırılması ise Mayıs ayından sonraki güncellemede gelecek.

The Witcher 3: Wild Hunt'ın UWP (Universal Windows Platform) sürümünü de gösteren Xbox bölümünün başkanı Phil Spencer bu platformdan alınan oyunların her türlü kontrolcüde çalışması için çabalayacaklarını belirtti. Yani Steam karşısındaki önemli eksiklikler Mayıs ayından itibaren teker teker giderilecek.

http://www.tweaktown.com/news/51375/windows-10-games-soon-support-freesync-sync-mods/index.html