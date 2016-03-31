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Windows 10 oyunları yakında FreeSync, G-Sync ve mod desteği sunacak

Windows 10 oyunlarında mod yapma desteğinin yanı sıra FreeSync ve G-Sync teknolojileri desteklenmiyordu. Microsoft bu tür önemli sorunları yakında çözeceğini söylüyor.
3 yıl
3,5b
1
10
Oyunlar
Alkan Adakaner
Haber Editörü
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Windows 10 oyunları yakında FreeSync, G-Sync ve mod desteği sunacak
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Microsoft, Windows Store'da satılan Windows 10 destekli oyunlarda FreeSync, G-Sync, mod desteği, çoklu GPU desteği sunmuyordu. Ayrıca oyunları zorunlu olarak tam ekran modunda oynamak zorunda kalıyorduk. Şimdi bu sorunların kısa süre sonra çözüleceği açıklandı.
Mayıs ayından itibaren oyunlarda zorunlu olan V-sync teknolojisi opsiyonel hale gelecek ve FreeSync ile G-Sync desteği sunulacak. Ayrıca mod yapma desteği ve zorunlu tam ekran modunun kaldırılması ise Mayıs ayından sonraki güncellemede gelecek.
The Witcher 3: Wild Hunt'ın UWP (Universal Windows Platform) sürümünü de gösteren Xbox bölümünün başkanı Phil Spencer bu platformdan alınan oyunların her türlü kontrolcüde çalışması için çabalayacaklarını belirtti. Yani Steam karşısındaki önemli eksiklikler Mayıs ayından itibaren teker teker giderilecek.

http://www.tweaktown.com/news/51375/windows-10-games-soon-support-freesync-sync-mods/index.html Yorum Yaz
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sorceress 3 yıl en beğenilen
erken gelen adam
Windows Store kullanan var mı ki?

Ben kullanıyorum.
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.rkan 3 yıl
Gears of War için hali hazırda Ultra Geniş Ekran desteği geldi ve geriye kalan problemler bir nebze olsun düzeltildi. Umarım Xbox Live'da olduğu gibi PC içinde kaliteli bir içerik sunabilirler ayrıca henüz oyun sayısı az olsa da ileriye dönük; EA Access'te olduğu gibi PC'yi de içeren bir Gold üyelik sistemi iyi olurdu.
Gears of War için hali hazırda Ultra Geniş Ekran desteği geldi ve geriye kalan problemler bir nebze olsun düzeltildi. Umarım Xbox Live'da olduğu gibi PC içinde ...
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smart1978 3 yıl
Guzel gelismeler.
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metebyr 3 yıl
enpara %50 iade steam için bu ay bitiyor ama windows markette devam edecek bu yüzden geliştirsinler de gow, quantum break, tomb raider, forza vs alıcaz yarı fiyatına rezil olmayalım -_-
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DarkHellKnightX 3 yıl
erken gelen adam
Windows Store kullanan var mı ki?

Sen kullanmıyor musun? Kara cuma indirimlerinde çoğu uygulama müzik film 0.1$ oluyor en azından o sıralarda girip bak.
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tahir40 3 yıl
Bana Microsoft'un daha önce yaptığı Games for Windows Live rezatelini hatırlattı. Kendi oyununu üretip satan EA Ubi gibi firmalar bize rakip oluyor diye tepki verdi, çok da uzun ömürlü olmadı. Zaten Microsof'un huyudur, bişi yapar sonra kendi bile destek vermez, bugün WindowsLive zorunluluğu olan oyunlardan aldıysanız Win8 falan kuruluysa genelde oyun açılmaz siz de niye çalışmıyor diye kalırsınız. Yani oyun satan yeterince platform var, Microsoft onların da ekmeğini nasıl çalarım diye düşünmek yerine adam gibi işletim sistemi yapmaya odaklansa iyi eder.
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Biyturs_OnSr 3 yıl
Seviyoruz seni Alkan Adakaner


Gelişmeler güzel. Phil'in röportajlarında her zaman duyuyorum. Her seferinde Steam'in tahtına göz dikmediklerini, Steam'in yerinin ayrı olduğunu söylüyorlar, yani Steam oyuncularının taraf tutmaları gereken bir durum yok. Phil kendisi kullanıyor zaten Steam
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simbolmina 3 yıl Biyturs_OnSr
Biyturs_OnSr
Seviyoruz seni Alkan Adakaner


Gelişmeler güzel. Phil'in röportajlarında her zaman duyuyorum. Her seferinde Steam'in tahtına göz dikmediklerini, Steam'in yerinin ayrı olduğunu söylüyorlar, yani Steam oyuncularının taraf tutmaları gereken bir durum yok. Phil kendisi kullanıyor zaten Steam


Urkutmek istemiyor sadece, dünyada kim steam yerinde olmak istemez? Kaldı ki kendi mağazalarına özel oyunlar olduğu gibi witcher3 gibi oyunları da mağazaya ekleyecekler. Yani Steamden daha iyi bir platform olmak istiyorlar. Xbox live uygulamasını her oyuna açtıklarında kısmen buna erisecekler de.
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sorceress 3 yıl en beğenilen
erken gelen adam
Windows Store kullanan var mı ki?

Ben kullanıyorum.
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adam olun 3 yıl
Windows Store kullanan var mı ki?
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smart1978 3 yıl adam olun
Evet kullaniyorum.
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.rkan 3 yıl
Gears of War için hali hazırda Ultra Geniş Ekran desteği geldi ve geriye kalan problemler bir nebze olsun düzeltildi. Umarım Xbox Live'da olduğu gibi PC içinde kaliteli bir içerik sunabilirler ayrıca henüz oyun sayısı az olsa da ileriye dönük; EA Access'te olduğu gibi PC'yi de içeren bir Gold üyelik sistemi iyi olurdu.
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smart1978 3 yıl
Guzel gelismeler.
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windows 10, windows store ve
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