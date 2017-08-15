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Microsoft ve Intel, Bitcoin teknolojisini işletmelere getiriyor

Dünyanın önde gelen teknoloji devleri Microsoft ve Intel, işletmelerin blockchain teknolojisinden kolayca faydalanmasını sağlayacak Coco isimli bir framework geliştirdi.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Onur Seven
Haber Editörü
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Intel ve Microsoft dijital para birimlerine güç veren blockchain teknolojisini işletme getirmek için Coco adlı bir framework geliştirmiş durumda. İki teknoloji devinin ortak yürüttükleri projenin amacı blockchain teknolojisini özellikle işletmeler arasında yaygınlaştırmak. Sonuçta blockchain birçok modern işletmenin anahtarı olan güvenli ve hızlı işlemi mümkün kılıyor.
Microsoft, Coco framework'ün şu anda blockchain protokol teknolojisi ile ilişkili olan karmaşıklığı azaltmayı amaçladığını söyledi. Yazılım devine göre yeni framework -finansal hizmetler, tedarik zinciri ve lojistik, sağlık hizmetleri ve perakende gibi- sektörler arasında daha karmaşık gerçek dünya blockchain senaryolarının önünü açabilir.
Ayrıca Bkz. "Bitcoin 4.200 dolar seviyesini aştı"
Blockchain ağıyla entegre Coco framework'ü saniyede 1.600'ün üzerinde işlem hızının yanında kesintisiz ve gizli veri yönetimine olanak sağlayabiliyor. Yani bu girişimle birlikte gizlilik ve güvenlik sağlamakta zorluk çeken büyük şirketler kendileri için biçilmiş kaftan olan blockchain teknolojisinden daha kolay faydalanabilecekler.

https://www.engadget.com/2017/08/13/microsoft-and-intel-blockchain-framework/ Yorum Yaz
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deoks 1 yıl en beğenilen
Yahu bitcoin madem bu kadar değer kazanan ve stratejik denen bir ürün. Devletler nükleer santrallerinin yanına kurar devasa binaları, bitcoinin anasını ağlatırlar. Öyle küçük adamlara yedirmezler bu pastayı. Çok fazla şişiriliyor bence bu sanal para birimleri.
Yahu bitcoin madem bu kadar değer kazanan ve stratejik denen bir ürün. Devletler nükleer santrallerinin yanına kurar devasa binaları, bitcoinin anasını ağlatırl...
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Rolento 1 yıl
goo.gl/...
Sağlam bir kadrodan oluşan yeni bir oluşum.
Ekim ayına kadar üye olan herkese ücretsiz 50 coin veriyor.
''Eski Apple, Deutsche Bank ve IBM çalışanlarından oluşmakta olup onlarca yıllık güvenli, dağıtılmış ve bütünlüklü hacimsel sistemler kurma deneyimine sahiptirler.''
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Halilowich 1 yıl
Blockchain bitcoin teknolojisine dayanmıyor, bitcoin blockchain teknolojisine dayanıyor. Şu haberdeki metnin bitcoin ile alakası yok.
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omerfa 1 yıl Halilowich
Halilowich

Blockchain bitcoin teknolojisine dayanmıyor, bitcoin blockchain teknolojisine dayanıyor. Şu haberdeki metnin bitcoin ile alakası yok.

Aynen. Başlıklara biraz özen gösterin artık. Magazin haberciliğine benzemeye başladı
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Kerim5100 1 yıl
Bir bu eksikti
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deoks 1 yıl en beğenilen
Yahu bitcoin madem bu kadar değer kazanan ve stratejik denen bir ürün. Devletler nükleer santrallerinin yanına kurar devasa binaları, bitcoinin anasını ağlatırlar. Öyle küçük adamlara yedirmezler bu pastayı. Çok fazla şişiriliyor bence bu sanal para birimleri.
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St Batuhan 1 yıl deoks
deoks

Yahu bitcoin madem bu kadar değer kazanan ve stratejik denen bir ürün. Devletler nükleer santrallerinin yanına kurar devasa binaları, bitcoinin anasını ağlatırlar. Öyle küçük adamlara yedirmezler bu pastayı. Çok fazla şişiriliyor bence bu sanal para birimleri.

Keşke ülke olarak 7 sene önce bitcoin e girseydik. Yani köprü yapmaktansa bitcoin e yatırılsaydı para inan bana şu an karşılığını çok büyük olurdu. Yap-işlet-devret e ödenen para bile şu an bitcoin e yatırılsa 2 seneye ülke zengin olur adeta. O durumda çok daha hızlı bir şekilde projeler gerçekleştirilir ve şu an 2019 sonrası için mesela İstanbul amaçlı olan raylı sistem haritasının tüm projeleri yarılanmış olurdu.
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Virinom 1 yıl deoks
Ülke kafasına göre bir yere 300milyon dolaş yatırım yapamaz. Ama dünyada o parayı düşünmeden verecek milyarderler var. Yani senin o küçük dediğin adamların maddi gücü ülkelerden daha büyük aslında.
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