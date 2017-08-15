Microsoft ve Intel, Bitcoin teknolojisini işletmelere getiriyor

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Intel ve Microsoft dijital para birimlerine güç veren blockchain teknolojisini işletme getirmek için Coco adlı bir framework geliştirmiş durumda. İki teknoloji devinin ortak yürüttükleri projenin amacı blockchain teknolojisini özellikle işletmeler arasında yaygınlaştırmak. Sonuçta blockchain birçok modern işletmenin anahtarı olan güvenli ve hızlı işlemi mümkün kılıyor.
Microsoft, Coco framework'ün şu anda blockchain protokol teknolojisi ile ilişkili olan karmaşıklığı azaltmayı amaçladığını söyledi. Yazılım devine göre yeni framework -finansal hizmetler, tedarik zinciri ve lojistik, sağlık hizmetleri ve perakende gibi- sektörler arasında daha karmaşık gerçek dünya blockchain senaryolarının önünü açabilir.Ayrıca Bkz. "Bitcoin 4.200 dolar seviyesini aştı"
Blockchain ağıyla entegre Coco framework'ü saniyede 1.600'ün üzerinde işlem hızının yanında kesintisiz ve gizli veri yönetimine olanak sağlayabiliyor. Yani bu girişimle birlikte gizlilik ve güvenlik sağlamakta zorluk çeken büyük şirketler kendileri için biçilmiş kaftan olan blockchain teknolojisinden daha kolay faydalanabilecekler.
https://www.engadget.com/2017/08/13/microsoft-and-intel-blockchain-framework/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sağlam bir kadrodan oluşan yeni bir oluşum.
Ekim ayına kadar üye olan herkese ücretsiz 50 coin veriyor.
''Eski Apple, Deutsche Bank ve IBM çalışanlarından oluşmakta olup onlarca yıllık güvenli, dağıtılmış ve bütünlüklü hacimsel sistemler kurma deneyimine sahiptirler.''
Aynen. Başlıklara biraz özen gösterin artık. Magazin haberciliğine benzemeye başladı
Keşke ülke olarak 7 sene önce bitcoin e girseydik. Yani köprü yapmaktansa bitcoin e yatırılsaydı para inan bana şu an karşılığını çok büyük olurdu. Yap-işlet-devret e ödenen para bile şu an bitcoin e yatırılsa 2 seneye ülke zengin olur adeta. O durumda çok daha hızlı bir şekilde projeler gerçekleştirilir ve şu an 2019 sonrası için mesela İstanbul amaçlı olan raylı sistem haritasının tüm projeleri yarılanmış olurdu.