Microsoft ve Intel, Bitcoin teknolojisini işletmelere getiriyor

Intel ve Microsoft dijital para birimlerine güç veren blockchain teknolojisini işletme getirmek için Coco adlı bir framework geliştirmiş durumda. İki teknoloji devinin ortak yürüttükleri projenin amacı blockchain teknolojisini özellikle işletmeler arasında yaygınlaştırmak. Sonuçta blockchain birçok modern işletmenin anahtarı olan güvenli ve hızlı işlemi mümkün kılıyor.

Microsoft, Coco framework'ün şu anda blockchain protokol teknolojisi ile ilişkili olan karmaşıklığı azaltmayı amaçladığını söyledi. Yazılım devine göre yeni framework -finansal hizmetler, tedarik zinciri ve lojistik, sağlık hizmetleri ve perakende gibi- sektörler arasında daha karmaşık gerçek dünya blockchain senaryolarının önünü açabilir.

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Blockchain ağıyla entegre Coco framework'ü saniyede 1.600'ün üzerinde işlem hızının yanında kesintisiz ve gizli veri yönetimine olanak sağlayabiliyor. Yani bu girişimle birlikte gizlilik ve güvenlik sağlamakta zorluk çeken büyük şirketler kendileri için biçilmiş kaftan olan blockchain teknolojisinden daha kolay faydalanabilecekler.

https://www.engadget.com/2017/08/13/microsoft-and-intel-blockchain-framework/