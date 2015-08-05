Microsoft yeni doküman paylaşma servisi Docs'u genel kullanıma açtı

Günümüzde hali hazırda Google Docs ve Microsoft'un OneDrive gibi servisleri doküman paylaşmak için oldukça yaygın. Ancak Microsoft bunu yeterli görmemiş olacak ki yeni bir servisi daha hayata soktu. Docs adındaki yeni servis diğer bulut çözümlerinden farklı olarak yalnızca doküman yüklenmesine ve paylaşılmasına izin veriyor.

Yeni servise Microsoft Office programları ile oluşturulmuş dokümanların yanında PDF dosyaları ve Sway sunumları da yüklenebilirken, bu dosyaları dilerseniz herkese açık şekilde de paylaşabiliyorsunuz. Ancak herkese açık olarak paylaşma seçeneği diğer servislere göre biraz farklı. Normal bir bulut sunucusunda herkese açık paylaştığınız bir dokümanın görüntülenmesi için genellikle ulaştırmak istediğiniz kişilere bağlantısını göndermeniz gerekiyor. Docs üzerine ise yüklediğiniz ve paylaşıma açtığınız dokümanlara arama üzerinden erişilebiliyor. Aynı şekilde bir belge aradığınız zaman arama fonksiyonunu kullanmak harcadığımız zamanı önemli ölçüde azaltabilir.

Bu önemli özellik ile birlikte yeni servisin zamanla önemli bir sanal kütüphaneye dönüşeceğini öngörebiliriz. Henüz Beta aşamasında olan ancak Türkçe dil desteği de bulunan servise docs.com/tr-tr adresinden ulaşabilirsiniz.

https://docs.com/tr-tr/?omkt=tr-tr