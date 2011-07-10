Microsoft'dan BlueTrack'li, dokunarak kaydırma özelliğine sahip Explorer Touch Mouse

Dünyanın önde gelen yazılım firmalarından Microsoft'un ürün gamında yer alan donanımsal çözümlere bir yenisini daha ekledi. Her ne kadar resmi olarak duyurusu yapılmamış olsa da Microsoft, Londra'da düzenlediği etkinlikte Explorer Touch Mouse ismini verdiği yeni faresini tanıttı.

Yüzey serbestliği kazandıran Microsoft'un BlueTrack teknolojisiyle donatılan Explorer Touch Mouse, üzerinde 5 adet kişiselleştirilebilir tuşu bulunduruyor. Tasarımı itibariyle daha çok dizüstü bilgisayar kullanıcılarına hitap eden farenin, Arc Touch'da olduğu gibi, dokunmaya duyarlı kaydırma bölümüne sahip olduğu görülüyor. Bu bölüm ile kullanıcılar daha hassas bir şekilde kaydırma yapabilirken; fare, bu bölüme dokunulması halinde hafif bir titreşim ile kullanıcıyı uyarıyor.

Etkinliğe katılma fırsatı yakalayan Pocket Lint'in açıklamalarına göre Explorer Touch Mouse, bu ayın sonundan itibaren İngiltere'de 70 sterlinlik satış fiyatıyla raflardaki yerini alacak.