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Microsoft'dan BlueTrack'li, dokunarak kaydırma özelliğine sahip Explorer Touch Mouse

7 yıl
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Çevre Birimleri
Shady
Haber Editörü
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Microsoft'dan BlueTrack'li, dokunarak kaydırma özelliğine sahip Explorer Touch Mouse
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Dünyanın önde gelen yazılım firmalarından Microsoft'un ürün gamında yer alan donanımsal çözümlere bir yenisini daha ekledi. Her ne kadar resmi olarak duyurusu yapılmamış olsa da Microsoft, Londra'da düzenlediği etkinlikte Explorer Touch Mouse ismini verdiği yeni faresini tanıttı.

Yüzey serbestliği kazandıran Microsoft'un BlueTrack teknolojisiyle donatılan Explorer Touch Mouse, üzerinde 5 adet kişiselleştirilebilir tuşu bulunduruyor. Tasarımı itibariyle daha çok dizüstü bilgisayar kullanıcılarına hitap eden farenin, Arc Touch'da olduğu gibi, dokunmaya duyarlı kaydırma bölümüne sahip olduğu görülüyor. Bu bölüm ile kullanıcılar daha hassas bir şekilde kaydırma yapabilirken; fare, bu bölüme dokunulması halinde hafif bir titreşim ile kullanıcıyı uyarıyor.

Etkinliğe katılma fırsatı yakalayan Pocket Lint'in açıklamalarına göre Explorer Touch Mouse, bu ayın sonundan itibaren İngiltere'de 70 sterlinlik satış fiyatıyla raflardaki yerini alacak.

Microsoft'dan BlueTrack'li, dokunarak kaydırma özelliğine sahip Explorer Touch Mouse
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birolmth 7 yıl
einhander
aslında fıkır guzel kullanıma nasıl yansır onu kullanan arkadaslardan ogrenırız belkıde ılerıde standartlasan bır ozellık olur

bu olay zaten logitech mx air da vardı 1 2 senedir yani ben mx air denedim o ayrıca havada biile çalışıyrdu yani:D
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umutarslan.com 7 yıl
Tanarri
Şimdi bunlar moda olur ama şahsen hissederek kaydırmak varken.. pek bana göre değil!

benim ellerim çabuk terliyor ve abur cubur yerim genelde.kesin çalışmaz o zaman.laptobun padini bile zor kullanıyorum bazen :D ama fikir olarak güzel.en azından mekanik parça azalıyor
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einhander 7 yıl
aslında fıkır guzel kullanıma nasıl yansır onu kullanan arkadaslardan ogrenırız

belkıde ılerıde standartlasan bır ozellık olur
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Tanarri 7 yıl
Şimdi bunlar moda olur ama şahsen hissederek kaydırmak varken.. pek bana göre değil!
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say me 7 yıl
İngiltere satış fiyatı 181TL gibi bir rakama tekabül ediyor.Türkiye'ye geldiğinde de fiyatının 250TL yi bulması muhtemel.
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eric13 7 yıl
70 dolar oluyor ingilterede hersey pahalı
amerikada 700 dolar olan ingilterede 700 poundan satılıyor ona kalmışsa
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