Microsoft'dan IE, Office, Silverlight ve Windows'a yönelik 4 kritik güncelleme

Yazılım devi Microsoft, 3'ü Internet Explorer, MS Office ve Silverligh için olmak üzere 4 "kritik" güncellemeyi ilerleyen saatlerde yayınlamaya hazırlanıyor.

Microsoft tarafından "kritik" sınıfına dahil edilen 4 güncellemeden 3'ü Internet Explorer, MS Office ve Silverlight'taki uzaktan kod yürütülmesiyle ilgili açıkları gidereceği için büyük önem arz ediyor. Microsoft, Internet Explorer için "kritik" olan güncellemenin Windows XP'den bu yana çıkan tüm çıkan Windows sürümlerinde yüklü olan Internet Explorer 6'dan 10'a kadar bütün IE sürümlerindeki açığa düzelteceği vurgulanırken; Office için kritik olan güncelleme ise Office 2010'u hedef almakta.

Bu güncellemelerin yanı sıra "önemli" olarak nitelendirilen 3 farklı güncelleme de Office ve Windows'da da karşılaşılan sorunları gidermek için yayınlanacak.

Güncellemeler hakkında detaylı bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.