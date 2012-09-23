Microsoft'tan Sculpt Comfort klavye modeli

Haber Editörü
Windows 8 ve Windows Phone 8 işletim sisteminin son hazırlıklarını tamamlama aşamasında olan Microsoft, yıllardır devam ettirdiği çevre bileşeni ürünlerine de yeni modeller eklemeyi ihmal etmiyor.
Firma son olarak Windows 8 için tasarladığı Sculpt Comfort Keyboard klavye modelini resmi olarak tanıttı.
Ergonomik ve kolay bir kullanım sunan ürün, üzerinde barındırdığı Windows 8 kısayolları ile masaüstü bilgisayarlar için kullanışlı bir eklenti haline geliyor.
Ürünün boşluk tuşu ise özel olarak tasarlanmış. İki bölünen boşluk tuşunun sol kısmı istenirse backspace olarak kullanılabiliyor.
Microsoft, yaptığı araştırmada kullanıcıların yüzde 90'ının sağ baş parmağı ile boşluk tuşuna bastığını ve tuşun sol kısmının atıl kaldığını tespit etmiş. Bu nedenle verimliliği artırmak için backspace ve boşluk tuşları birlikte kullanılmış.
Ürün Microsoft'un klasik eğimli tasarımını da yansıtıyor. Klavye ilerleyen haftalarda 60$ karşılığında satışa sunulacak.
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Türkiye için Tr klavye ve büyük enterli klavye gelir büyük ihtimal,bu arada ben de küçük enterli klavye sevmiyorum...
Zaten haberde "istenirse" demiş. Yani fonksiyonel muhtemelen. Eğer isterseniz space olarak ayarlayıp kullanabileceksiniz anlamını çıkarttım ben.
10 parmak için biçilmiş kaftan.
Çünkü belirli parmakları temel tuşlarda tutup baş parmak space tuşunda iken hata yapınca düzeltmek için parmakla backspace e basmak cok zaman kaybettiriyor idi. Şimdi bu sorun aşılmış bence..