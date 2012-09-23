Microsoft'tan Sculpt Comfort klavye modeli

Windows 8 ve Windows Phone 8 işletim sisteminin son hazırlıklarını tamamlama aşamasında olan Microsoft, yıllardır devam ettirdiği çevre bileşeni ürünlerine de yeni modeller eklemeyi ihmal etmiyor.





Firma son olarak Windows 8 için tasarladığı Sculpt Comfort Keyboard klavye modelini resmi olarak tanıttı.





Ergonomik ve kolay bir kullanım sunan ürün, üzerinde barındırdığı Windows 8 kısayolları ile masaüstü bilgisayarlar için kullanışlı bir eklenti haline geliyor.





Ürünün boşluk tuşu ise özel olarak tasarlanmış. İki bölünen boşluk tuşunun sol kısmı istenirse backspace olarak kullanılabiliyor.





Microsoft, yaptığı araştırmada kullanıcıların yüzde 90'ının sağ baş parmağı ile boşluk tuşuna bastığını ve tuşun sol kısmının atıl kaldığını tespit etmiş. Bu nedenle verimliliği artırmak için backspace ve boşluk tuşları birlikte kullanılmış.





Ürün Microsoft'un klasik eğimli tasarımını da yansıtıyor. Klavye ilerleyen haftalarda 60$ karşılığında satışa sunulacak.