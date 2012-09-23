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Microsoft'tan Sculpt Comfort klavye modeli

6 yıl
3,1b
1
11
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 8 ve Windows Phone 8 işletim sisteminin son hazırlıklarını tamamlama aşamasında olan Microsoft, yıllardır devam ettirdiği çevre bileşeni ürünlerine de yeni modeller eklemeyi ihmal etmiyor.

Firma son olarak Windows 8 için tasarladığı Sculpt Comfort Keyboard klavye modelini resmi olarak tanıttı.

Ergonomik ve kolay bir kullanım sunan ürün, üzerinde barındırdığı Windows 8 kısayolları ile masaüstü bilgisayarlar için kullanışlı bir eklenti haline geliyor. 

Ürünün boşluk tuşu ise özel olarak tasarlanmış. İki bölünen boşluk tuşunun sol kısmı istenirse backspace olarak kullanılabiliyor. 

Microsoft, yaptığı araştırmada kullanıcıların yüzde 90'ının sağ baş parmağı ile boşluk tuşuna bastığını ve tuşun sol kısmının atıl kaldığını tespit etmiş. Bu nedenle verimliliği artırmak için backspace ve boşluk tuşları birlikte kullanılmış.

Ürün Microsoft'un klasik eğimli tasarımını da yansıtıyor. Klavye ilerleyen haftalarda 60$ karşılığında satışa sunulacak.

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DH Misafiri 5 yıl
Atladığınız bir ayrıntı var arkadaşlar. Klavye ofis klavyesi. Ben duruşma katibiyim. Ve Q klavye kullanıyorum. Dolayısıyla bu klavye ile sadece yazı yazılır. OYUN oynanmaz. Yani Shift AWD ve sol baş parmak space de olacak şekilde denk geldiğinden sıkıntı olabilr. Ama space de fonksiyonel. İstenirse space olarak kalabilir.
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asaral1903 6 yıl
enter tuşu küçük klavyeleri sevmiyorum
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marseltalon 6 yıl asaral1903
asaral1903

enter tuşu küçük klavyeleri sevmiyorum

Türkiye için Tr klavye ve büyük enterli klavye gelir büyük ihtimal,bu arada ben de küçük enterli klavye sevmiyorum...
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crossmatch 6 yıl
Sol elle fare kullanmaya başlarsam microsoftun tezi gerçekleşicektir.
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IhtiyarDelikanli 6 yıl
wave serisi muthişti kayboldu gitti
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JohnLord 6 yıl
yok kardeş hızlı yazarken bile sol baş parmağımı kullanıyorum boşluk için bu klavye tutma almak zorunda değiliz zaten :D
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JiggySaw 6 yıl
Spacebar ın yarısının backspace e çevrilebilmesi güzel bir şey ama bana sol başparmağımla spacebar a basmak daha doğal geliyor, bilmiyorum, benim için tersi daha iyi olurdu. Kullanıcıların 90%'ı sağ başparmağını kullanıyor demişler ama pek inandırıcı gelmedi bana, sağ elimi klavyeye nasıl yerleştirince baş parmağım spacebar a geliyor ki? Ben sol elimi Shift-A-W-D-Spacebar olarak kullanırım genelde, 10 parmak kullananlar nasıl kullanıyor bilmiyorum artık, belki onlar için daha mantıklıdır...
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Piêr Dé Sans 6 yıl JiggySaw
JiggySaw

Spacebar ın yarısının backspace e çevrilebilmesi güzel bir şey ama bana sol başparmağımla spacebar a basmak daha doğal geliyor, bilmiyorum, benim için tersi daha iyi olurdu. Kullanıcıların 90%'ı sağ başparmağını kullanıyor demişler ama pek inandırıcı gelmedi bana, sağ elimi klavyeye nasıl yerleştirince baş parmağım spacebar a geliyor ki? Ben sol elimi Shift-A-W-D-Spacebar olarak kullanırım genelde, 10 parmak kullananlar nasıl kullanıyor bilmiyorum artık, belki onlar için daha mantıklıdır...

Zaten haberde "istenirse" demiş. Yani fonksiyonel muhtemelen. Eğer isterseniz space olarak ayarlayıp kullanabileceksiniz anlamını çıkarttım ben.
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Guest-F8946C419 6 yıl ekrem71

10 parmak için biçilmiş kaftan.

Çünkü belirli parmakları temel tuşlarda tutup baş parmak space tuşunda iken hata yapınca düzeltmek için parmakla backspace e basmak cok zaman kaybettiriyor idi. Şimdi bu sorun aşılmış bence..
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say me 6 yıl
soldaki shift tuşuda muhteşemmiş aynı space/back space gibi
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