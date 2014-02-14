Microsoft'tan bugüne kadar 200 milyon Windows 8 lisans satışı





PC pazarındaki durgunluğun en büyük sebeplerinden birisi olarak gösterilen Windows 8 işletim sistemi, lisans satışlarında da beklenen seviyelere ulaşamadı.





Microsoft'tan yapılan açıklamalara göre bugüne kadar satılan Windows 8 lisans sayısı 200 milyonu geride bıraktı. İlk ay 40 milyon satan Windows 8, geçen Mayıs 100 milyon rakamına ulaşmıştı.





Mayıs ayına kadar Windows 8'in Windows 7 ile aynı hızda satıldığı belirtilmişti. Ancak bu tarihten sonra bir yavaşlama yaşayan Windows 8, yeni rakamlar itibariyle Windows 7'nin gerisinde kaldı. Windows 7 ilk 12 ayda 240 milyon satmıştı. Windows 8 ise 200 milyon rakamına 15 ayda erişti.





Açıklanan rakamların içerisine üreticilere satılan lisanslar ve yükseltme lisanları dahil ediliyor. Toplu alımlar ve Windows RT sayılarının buna sahil olup olmadığı konusunda bir açıklama yapılmıyor.





http://www.zdnet.com/microsoft-more-than-200-million-windows-8-licenses-sold-7000026325/