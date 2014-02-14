Microsoft'tan bugüne kadar 200 milyon Windows 8 lisans satışı

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PC pazarındaki durgunluğun en büyük sebeplerinden birisi olarak gösterilen Windows 8 işletim sistemi, lisans satışlarında da beklenen seviyelere ulaşamadı.
Microsoft'tan yapılan açıklamalara göre bugüne kadar satılan Windows 8 lisans sayısı 200 milyonu geride bıraktı. İlk ay 40 milyon satan Windows 8, geçen Mayıs 100 milyon rakamına ulaşmıştı.
Mayıs ayına kadar Windows 8'in Windows 7 ile aynı hızda satıldığı belirtilmişti. Ancak bu tarihten sonra bir yavaşlama yaşayan Windows 8, yeni rakamlar itibariyle Windows 7'nin gerisinde kaldı. Windows 7 ilk 12 ayda 240 milyon satmıştı. Windows 8 ise 200 milyon rakamına 15 ayda erişti.
Açıklanan rakamların içerisine üreticilere satılan lisanslar ve yükseltme lisanları dahil ediliyor. Toplu alımlar ve Windows RT sayılarının buna sahil olup olmadığı konusunda bir açıklama yapılmıyor.
http://www.zdnet.com/microsoft-more-than-200-million-windows-8-licenses-sold-7000026325/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bizim işletmeye yeni PC alırız
ancak içinde genelde W8 en düşük sistem old için format atıp W7 prof kurarız
Çünki network uyumlu değil
Sonra da her sene 2 - 3 tane windows lisans alırız
Microsoft hem office hem de windowsta yenisi çıkınca başka lisans satmıyor
Yani W8 lisans alınca bir alt sürümü kullanabiliyorsun
Aynısı Office te de geçerli.
office 2013 lisans aldık ama offfice 2010 kullanıyoruz şimdilik yetiyor PC leri kasmaya gerek yok
W8 lisans alanların da coğu muhtemelen W7 kullanıyordur
Dizüstü ve masaüstünde de, klasik masaüstülü pencereli normal windows tarzında kullanıyorum hiçbir kısıtlama hissetmiyorum. Üstelik performansı bugüne kadar ki tüm windowslardan çok daha iyi.
Özellikle 2009 yılında vistalı aldığım laptop, windows 8 lisansıyla resmen hayat buldu. Şimdi alet çok çok akıcı çalışıyor. Vista ile windows 8 farkı inanılmaz.
Kimse windows 8 e ikinci vista vakası demesin. Vista tam bir rezaletti, bilgisayarları düzgün kullanamıyorduk. Windows 8 de microsoft tabletleri de düşünmüş olsa da sistemi çok güzel çalıştırıyor. Kısaca bence Windows 8 harika bir işletim sistemi.
Sırf bir başlat menüsü için yapılan bu kadar karalama büyük bir haksızlık.
Sürücü uyumsuzluğu da var. Firmalar hala update çıkarmıyor!
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