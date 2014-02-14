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Microsoft'tan bugüne kadar 200 milyon Windows 8 lisans satışı

5 yıl
9b
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35
İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'tan bugüne kadar 200 milyon Windows 8 lisans satışı

PC pazarındaki durgunluğun en büyük sebeplerinden birisi olarak gösterilen Windows 8 işletim sistemi, lisans satışlarında da beklenen seviyelere ulaşamadı.

Microsoft'tan yapılan açıklamalara göre bugüne kadar satılan Windows 8 lisans sayısı 200 milyonu geride bıraktı. İlk ay 40 milyon satan Windows 8, geçen Mayıs 100 milyon rakamına ulaşmıştı.

Mayıs ayına kadar Windows 8'in Windows 7 ile aynı hızda satıldığı belirtilmişti. Ancak bu tarihten sonra bir yavaşlama yaşayan Windows 8, yeni rakamlar itibariyle Windows 7'nin gerisinde kaldı. Windows 7 ilk 12 ayda 240 milyon satmıştı. Windows 8 ise 200 milyon rakamına 15 ayda erişti.

Açıklanan rakamların içerisine üreticilere satılan lisanslar ve yükseltme lisanları dahil ediliyor. Toplu alımlar ve Windows RT sayılarının buna sahil olup olmadığı konusunda bir açıklama yapılmıyor. 


http://www.zdnet.com/microsoft-more-than-200-million-windows-8-licenses-sold-7000026325/ Yorum Yaz
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deadric 5 yıl en beğenilen
Babanın şirketi olmadığı için üzülmemişsindir.
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acbold 5 yıl
Windows 7 ile 8 satış rakamlarını karşılaştırmak anlamsız. Windows 7 den önce sağlam bir işletim sistemi yoktu. Ama Windows 8 çıktığında Windows 7 vardı ve büyük çoğunluk gerek duymayacaktır Windows 8. Bu yüzden satışlar az, bu Windows 8 başarısız demek anlamına gelmez.
Windows 7 ile 8 satış rakamlarını karşılaştırmak anlamsız. Windows 7 den önce sağlam bir işletim sistemi yoktu. Ama Windows 8 çıktığında Windows 7 vardı ve büyü...
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khytr89 5 yıl
Sirf 29tl ye upgrade edildigi icin almistim.. olan paraya oldu yine win 7 deyim..
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xaimwadi 5 yıl
İyi ki bu hackerlar var :-)
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TiSKE 5 yıl
Size bir tiyo vereyim
Bizim işletmeye yeni PC alırız
ancak içinde genelde W8 en düşük sistem old için format atıp W7 prof kurarız
Çünki network uyumlu değil
Sonra da her sene 2 - 3 tane windows lisans alırız

Microsoft hem office hem de windowsta yenisi çıkınca başka lisans satmıyor
Yani W8 lisans alınca bir alt sürümü kullanabiliyorsun
Aynısı Office te de geçerli.
office 2013 lisans aldık ama offfice 2010 kullanıyoruz şimdilik yetiyor PC leri kasmaya gerek yok
W8 lisans alanların da coğu muhtemelen W7 kullanıyordur
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PC_Bros2000 5 yıl
çok normal eskiden sağlam bir sistem yoktu (vista bunada dahil)insanlar elestiremiyordu normal olarak ve ilk ciktiginde birsuru hata vardi hepimiz biliyoruz eee simdi win 7 yerini sağlama aldi insanlar benimsediler win 8 gelince de insanlar kotulemeye basladilar yok soyle yok boyle oysa eskiden win 7 ilk ciktigindada vardi o sorunlar ama onrarin bilmedigi birsey var windows xp deki uzun destek suresi vermiyecek o hataya dusmediler xp nin suresi bitiyor cogu win 7 ye gececektir win 7 de bittiginde mecburen win 8 e gececekler microsoft bunu biliyor peki hala inanmadiysaniz irternette birsuru kotuleme var win 8 icin herkez 7 dekal diyor sende korkup gecemiyorsun eskiden bu kadar da olmasa zamaninda ayni kisiler win 7 ye gecme vista da kal diyorlardi
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DH Misafiri 5 yıl
fiyatları Ne Kadar ??
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Guest-9978C176-E 5 yıl
videolara baktımda , aslında en iyi isletim sistemi macos, keske ibmpc uyumlu cıkaraydılarda bizde kullanabilserydik....
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kymelria 5 yıl
Windows XP ye SP18 çıkartıp parayla satsaydı W8den daha çok satar, daha çok para kazanırdı.
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Glorfindel1907 5 yıl
devir torrent devri yine iyi satmışlar
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carter 5 yıl
Adamlar yenilik yapalım derken iyice batırdı. Vista neyse bu da o.
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DH Misafiri 5 yıl
bazılarınız Microsoft ta çalışacak özgüvene ama bir o kadarda cahilliğe sahip ;D siz daha iyisini yapın
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suvari25 5 yıl
Evdeki 3 bilgisayarda da lisanslı birer windows 8 var (biri tablet, biri laptop, biri de masaüstü) Özellikle windows 8 li tabletten inanılmaz memnunum. Modern arayüz tablette önemini gösteriyor. Uygulamalarla gerçek tablet deneyimi yaşatabiliyor ve böylece arayüz dokunmatiğe çok uygun bir hal almış oluyor. Tabiki deli gibi oyun oynayacaklar uzak dursun ama sağolsun markkette asphalt 8 falan var oyun oynamak da güzel oluyor hem de bedava.
Dizüstü ve masaüstünde de, klasik masaüstülü pencereli normal windows tarzında kullanıyorum hiçbir kısıtlama hissetmiyorum. Üstelik performansı bugüne kadar ki tüm windowslardan çok daha iyi.
Özellikle 2009 yılında vistalı aldığım laptop, windows 8 lisansıyla resmen hayat buldu. Şimdi alet çok çok akıcı çalışıyor. Vista ile windows 8 farkı inanılmaz.
Kimse windows 8 e ikinci vista vakası demesin. Vista tam bir rezaletti, bilgisayarları düzgün kullanamıyorduk. Windows 8 de microsoft tabletleri de düşünmüş olsa da sistemi çok güzel çalıştırıyor. Kısaca bence Windows 8 harika bir işletim sistemi.
Sırf bir başlat menüsü için yapılan bu kadar karalama büyük bir haksızlık.
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umut_baris 5 yıl suvari25
suvari25

Evdeki 3 bilgisayarda da lisanslı birer windows 8 var (biri tablet, biri laptop, biri de masaüstü) Özellikle windows 8 li tabletten inanılmaz memnunum. Modern arayüz tablette önemini gösteriyor. Uygulamalarla gerçek tablet deneyimi yaşatabiliyor ve böylece arayüz dokunmatiğe çok uygun bir hal almış oluyor. Tabiki deli gibi oyun oynayacaklar uzak dursun ama sağolsun markkette asphalt 8 falan var oyun oynamak da güzel oluyor hem de bedava.

Dizüstü ve masaüstünde de, klasik masaüstülü pencereli normal windows tarzında kullanıyorum hiçbir kısıtlama hissetmiyorum. Üstelik performansı bugüne kadar ki tüm windowslardan çok daha iyi.

Özellikle 2009 yılında vistalı aldığım laptop, windows 8 lisansıyla resmen hayat buldu. Şimdi alet çok çok akıcı çalışıyor. Vista ile windows 8 farkı inanılmaz.

Kimse windows 8 e ikinci vista vakası demesin. Vista tam bir rezaletti, bilgisayarları düzgün kullanamıyorduk. Windows 8 de microsoft tabletleri de düşünmüş olsa da sistemi çok güzel çalıştırıyor. Kısaca bence Windows 8 harika bir işletim sistemi.

Sırf bir başlat menüsü için yapılan bu kadar karalama büyük bir haksızlık.

Sürücü uyumsuzluğu da var. Firmalar hala update çıkarmıyor!
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Erıs 5 yıl
Windows 7 satışlarını durdurmasaydı
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okan_cehapelioglu 5 yıl
yine baya satmış
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MustafaNr 5 yıl
Yaptıkları Tek Hata Metro Arayüzü İdi Birde Msconfig Ekranını Değiştirmeseler İyiydi.Ama Açılma Hızı Benim Tek Çekirdekli Sistemde Bile SSD Varmış Gibi Çalışıyor.
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