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Microsoft'tan kritik hata: Meltdown ve Spectre yamaları sorunlu çıktı

Yazılım devi Microsoft'un işlemci açıklarını kapatmaya yönelik yayınladığı güncellemeler AMD işlemcili cihazlarda sorun çıkardı. Şirket söz konusu güncellemeleri geri çekmiş durumda.
1 yıl
5,2b
1
65
Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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Microsoft, AMD işlemcili Windows cihazlar için yayınladığı Meltdown ve Spectre güncellemelerinde bazı sorunlar olduğunu doğruladı. Şirket etkilenen cihazlarda daha fazla problem yaşanmaması adına yamaları geçici olarak geri çekti.
Yazılım devi Intel, AMD ve ARM yongalarındaki güvenlik açıkları ortaya çıktıktan sonra geçen hafta Meltdown ve Spectre düzeltmelerini acil durum önleminin bir parçası olarak yayınlamıştı. Ancak bu yamaların birçoğu AMD'li cihazlara ya yüklenemedi ya da mavi ekran (BSOD) hatası vermesine neden oldu.
Ayrıca Bkz. "Amazon'un sesli asistanı Alexa, Windows 10 PC'lere geliyor"
Bu sorunlar ilk kez Windows 10 için yayınlanan KB4056892 numaralı toplu güncellemede ortaya çıktı. Sadece birkaç gün sonra ise kullanıcılar Windows 7 Meltdown ve Spectre düzeltme yamasının da (KB4056894) aynı hatadan etkilendiğini bildirmeye başladılar.
Microsoft, yayınladığı destek dokümanında bir düzeltme sunulana kadar etkilenen AMD işlemcili cihazlarda Windows işletim sistemi güncellemelerini duraklatma kararı aldığını açıkladı. Yazılım devi böylece AMD'li bilgisayarlarda ortaya çıkan bu sorunları da doğrulamış oldu.
Öte yandan bu güncellemelerin sadece AMD'li sistemlerde sorun çıkardığını ve diğer tüm cihazlara düzgün şekilde yüklenebildiğini de belirtmek gerekir.

Geri çekilen güncellemeler

Microsoft yaptığı açıklamada, aşağıda listelenen güncellemelerin AMD işlemcili sistemlerde sorunlara neden olduğunu ve düzeltilene kadar geçici olarak geri çekildiklerini duyurdu:
  • 3 Ocak 2018 - KB4056897
  • 9 Ocak 2018 - KB4056894
  • 3 Ocak 2018 - KB4056888
  • 3 Ocak 2018 - KB4056892
  • 3 Ocak 2018 - KB4056891
  • 3 Ocak 2018 - KB4056890
  • 3 Ocak 2018 - KB4056898
  • 3 Ocak 2018 - KB4056893
  • 9 Ocak 2018 - KB4056895
Microsoft, şu anda sorunları çözmek için AMD ile birlikte çalıştığını ve düzeltme hazır olduğunda Windows Update ve Güncelleme Kataloğu aracılığıyla yeniden sunulacağını söyledi.

https://support.microsoft.com/en-us/help/4056892/windows-10-update-kb4056892 Yorum Yaz
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blue7 1 yıl en beğenilen donanımcı123
donanımcı123
Hadi bakalım "amd windows güncellemesiyle açığı kapattı sorun yok" diyen ryzen severleri sahneye alalım. Daha windows yamanız bile doğru düzgün çalışmıyor ama hala tek derdiniz intel [:\-]

...dedi sevgili extreme intel fanboy bey...
Ve bir intel i9 7900x kullanıcısı olarak bu gözü dönmüş fanboyluğu hayretler içerisinde seydrediyorum.
Bu açıktan tüm işlemciler etkilenmişken, hepimiz aynı gemideyken böyle sığ düşünceliler hâlen boş fanbyoluklar ve sidik yarışları peşinde, tabi Intel babamızın firması AMD ise can düşmanımız. AMD'ye ölümmmm!
donanımcı123Hadi bakalım "amd windows güncellemesiyle açığı kapattı sorun yok" diyen ryzen severleri sahneye alalım. Daha windows yamanız bil...
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OverClocK1ng 1 yıl
Her zaman dalga geçtiğim Microfos işte. Ne yapsa Fos. Hatta MicroFOS dedim diye ceza bile aldım. Hesaba giremedim 3 ay. Alın işte görün de hakkımı helal etmiyorum bilin.
Haksız yere verdiğiniz cezadan..
Her zaman dalga geçtiğim Microfos işte. Ne yapsa Fos. Hatta MicroFOS dedim diye ceza bile aldım. Hesaba giremedim 3 ay. Alın işte görün de hakkımı helal etmiyor...
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blue7 1 yıl Zafer Korkmaz
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Allah'tan da mı korkmazsın sen yalan söyleyip iftira atarken?
Not: İşlemciyi senin için sökmedim anakartım arızalandı değişim bekliyorum diye kenarda duruyordu zaten.
Allah'tan da mı korkmazsın sen yalan söyleyip iftira atarken?Not: İşlemciyi senin için sökmedim anakartım arızalan...
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programmer_onur 1 yıl
KB4056897'de muhtemelen güme gitti:

betanews.com/...

extremetech.com/...
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borealatis 1 yıl
İntel işlemcimizden bu meltdown yamasını nasıl kaldırabiliriz ?
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mito1172 1 yıl borealatis
yüklü güncellemelerden
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INumber1OneI 1 yıl
microsoft artık bu ufak hatalardan ne zaman vazgeçicek acaba
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DH Misafiri 1 yıl
11 saatir açamıyorum pc mi ne olduğunuda anlamadım masaüstü geliyor sonra siyah oluyor sonra tekrar geliyor tekrar kapanıyor meğerse sorunum şurda yazan 3 Ocak 2018 - KB4056892 mış hani geri çekilmişti ? neyse allahtan 11 saatin ardından açabildim pc yi
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mito1172 1 yıl DH Misafiri
işlemcin eskiyse ve amd ise düzeltme gelmiş bilgi ve link altta.
BİLGİ
support.microsoft.com/...
LİNK BU KONUDA
forum.donanimhaber.com/...
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sercanyurtseven 1 yıl
Amd a10 7890k apu işlemci, Asus A88xm-a anakart ve win10 pro kullanıyorum. Otomatik güncelleme ile 3 Ocak 2018 - KB4056892 numaralı güncellemeyi halâ indiriyor. Güncelleme geri falan çekilmemiş. Alsuite 3 programı o yüzden çalışmıyor.
Edit: Bugün Asus un sitesinde anakartın driverlarına baktım Alsuite in yeni sürümü çıkmış. Onu indirip deneyeceğim.
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Türkçesever 1 yıl
Microsoft gibi büyük bir şirket nasıl böyle acemilikler yapabiliyor, anlamıyorum; anlamak da istemiyorum. Linux dağıtımlarında yanlış hatırlamıyorsam Ubuntu haricinde bir hata yaşanmamıştı. Zaten Ubuntu benim gözümde en başarısız dağıtımlardan bir tanesi. Özellikle bilgisayara Amazon'u önyüklü olarak önümüze getirmesiyle Linux ve açık kaynak felsefesiyle bağdaşmayan işler yaptı bence.
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emmare 1 yıl
asus uygulaması allsuite3 te de hataya neden oldu.."uygulama bir istisna attı" hatası vermeye başladı mecburen "92" ile biten güncellemeyi kaldırmak zorunda kaldım..
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mito1172 1 yıl emmare
Zaten allsuite 3 sorunlu çalışan bir programdı bu yüzden betası test ediliyor.
rog.asus.com/...
EKLEME: Bilmeyenin işine yarar belki.
Yeni Windows Yamaları, PC'leri Yavaşlatacak!
Microsoft yaptığı açıklamada yayınlayacağı yeni yamalarının eski PC'leri yavaşlatacağını duyurdu!

Meltdown ve Spectre bellek açıklarının yamalarının bilgisayarlarda yavaşlığa sebep olacağı en baştan biliniyordu, peki performanstaki düşüş ne kadar kötü olacak? Microsoft gerçekleştirdiği birkaç benchmark testi ardından sonucu açıkladı. Meltdown ve Spectre birinci varyantın "minimal performans etkisi" olduğunu söyleyen şirket, Spectre'in ikinci varyantı için hazırlanan yamanın 2015 ve öncesine ait sistemlerde gözle görülür performans düşüşüne sebep olacağını açıkladı.
İLGİLİ HABER Intel'e dava şoku!
Eğer 6'ncı nesil veya daha yeni bir Intel Core işlemciniz varsa, performansınıza "tek haneli" bir yüzdede düşüş göreceksiniz, bu da bir çok kullanıcı için fark edilemeyecek bir miktar. Ancak eğer 4'üncü nesil veya öncesi bir işlemciye sahipseniz "daha ciddi yavaşlamalar" ile yüzleşeceksiniz.
İLGİLİ HABER Intel'e sert eleştiri!
Yeni sistemlerde bulunan bazı önlemler, yeni çalışma teknikleri donanımların genel olarak daha güçlü olması performanstaki düşüşü azaltıyor. Ayrıca Windows 10'un bellek ve kernel bellek arasındaki geçişlerde kullanılan eski tekniklerden kurtulması sayesinde eski Windows'lara göre daha az bir performans etkisi oluşuyor.
Bilgisayarlarınızı sadece web taramak için kullanıyorsanız pek bir sıkıntı yaşamayacaksınız, ancak PC'lerini iş ve oyun için kullanan ve her damla performansa önem veren kullanıcılar, eğer sistemleri yeni değilse aradaki farkı hissedecek. KAYNAK
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Sedat. 1 yıl
Arkadaşlar işlemcim intel ve Bugun 6 tane güncelleme gelmiş, Şimdi bunlari yükleyelim mi yüklemeyelim mi ? Yama geri çekildiyse bu gelen yamalar ne o zaman.. İşlemcim intel işletim sistemimde W7 64 bit Ultm.
1- 2018- x64 Tabanlı Sistemler için Windows 7 01 Tarihli Güvenlikle İlgili Aylık Kalite Toplaması (KB4056894)
2- 2018-01 Security and Quality Rollup for .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1 on Windows 7 and Server 2008 R2 for x64 (KB4055532)
3- Windows Kötü Amaçlı Yazılımları Temizleme Aracı x64 - Ocak 2018 (KB890830)
4- x64 için Windows 7 ve Windows Server 2008 R2 için Microsoft .NET Framework 4.7.1 (KB4033342)
5- x64 Tabanlı Sistemler İçin Windows 7 Güncelleştirmesi (KB2952664)
6- x64 Tabanlı Sistemler İçin Windows 7 Güncelleştirmesi (KB3181988)
1 Yanıt Yanıtla
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Guest-71C700AC1 1 yıl Sedat.
Sedat.
Arkadaşlar işlemcim intel ve Bugun 6 tane güncelleme gelmiş, Şimdi bunlari yükleyelim mi yüklemeyelim mi ? Yama geri çekildiyse bu gelen yamalar ne o zaman.. İşlemcim intel işletim sistemimde W7 64 bit Ultm.
1- 2018- x64 Tabanlı Sistemler için Windows 7 01 Tarihli Güvenlikle İlgili Aylık Kalite Toplaması (KB4056894)
2- 2018-01 Security and Quality Rollup for .NET Framework 3.5.1, 4.5.2, 4.6, 4.6.1, 4.6.2, 4.7, 4.7.1 on Windows 7 and Server 2008 R2 for x64 (KB4055532)
3- Windows Kötü Amaçlı Yazılımları Temizleme Aracı x64 - Ocak 2018 (KB890830)
4- x64 için Windows 7 ve Windows Server 2008 R2 için Microsoft .NET Framework 4.7.1 (KB4033342)
5- x64 Tabanlı Sistemler İçin Windows 7 Güncelleştirmesi (KB2952664)
6- x64 Tabanlı Sistemler İçin Windows 7 Güncelleştirmesi (KB3181988)

Bana gelmedi bu güncellemeler.. Geri çekilmiş olmasa gelirdi sanırsam..
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Arıkut 1 yıl
Yeni güncelleme ilgili kesin bir tarih bilgisi varmı acaba herhangi bir yerde?
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mito1172 1 yıl
bak süper bilgili forum üyesi sayesinde bu konuyu öğrendim kendisinin lakabı intel fanboy
neyse konuya geleyim ben bunu 1 hafta oldu yükleyeli hiç sorun yaşamadım nasıl iş çözemedim bir ben miyim gökten zembille inen acaba
neyse sielim bari güncellemeyi okunmuşluk da bir yere kadar
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donanımcı123 1 yıl mito1172
mito1172
bak süper bilgili forum üyesi sayesinde bu konuyu öğrendim kendisinin lakabı intel fanboy
neyse konuya geleyim ben bunu 1 hafta oldu yükleyeli hiç sorun yaşamadım nasıl iş çözemedim bir ben miyim gökten zembille inen acaba
neyse sielim bari güncellemeyi okunmuşluk a bir yere kadar


Sende amd fanboy mu oluyorsun bu durumda?
Farklı konuda güncellemeler geri çekildi dediğimizde "yok öyle bişi" diye cevap veriyordun millete bilmiş bilmiş. Kaynak verilince sus pus oldun, 2 dakika samimi olun.
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