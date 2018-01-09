Microsoft'tan kritik hata: Meltdown ve Spectre yamaları sorunlu çıktı

Microsoft, AMD işlemcili Windows cihazlar için yayınladığı Meltdown ve Spectre güncellemelerinde bazı sorunlar olduğunu doğruladı. Şirket etkilenen cihazlarda daha fazla problem yaşanmaması adına yamaları geçici olarak geri çekti.

Yazılım devi Intel, AMD ve ARM yongalarındaki güvenlik açıkları ortaya çıktıktan sonra geçen hafta Meltdown ve Spectre düzeltmelerini acil durum önleminin bir parçası olarak yayınlamıştı. Ancak bu yamaların birçoğu AMD'li cihazlara ya yüklenemedi ya da mavi ekran (BSOD) hatası vermesine neden oldu.

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Bu sorunlar ilk kez Windows 10 için yayınlanan KB4056892 numaralı toplu güncellemede ortaya çıktı. Sadece birkaç gün sonra ise kullanıcılar Windows 7 Meltdown ve Spectre düzeltme yamasının da (KB4056894) aynı hatadan etkilendiğini bildirmeye başladılar.

Microsoft, yayınladığı destek dokümanında bir düzeltme sunulana kadar etkilenen AMD işlemcili cihazlarda Windows işletim sistemi güncellemelerini duraklatma kararı aldığını açıkladı. Yazılım devi böylece AMD'li bilgisayarlarda ortaya çıkan bu sorunları da doğrulamış oldu.

Öte yandan bu güncellemelerin sadece AMD'li sistemlerde sorun çıkardığını ve diğer tüm cihazlara düzgün şekilde yüklenebildiğini de belirtmek gerekir.

Geri çekilen güncellemeler

Microsoft yaptığı açıklamada, aşağıda listelenen güncellemelerin AMD işlemcili sistemlerde sorunlara neden olduğunu ve düzeltilene kadar geçici olarak geri çekildiklerini duyurdu:

3 Ocak 2018 - KB4056897

9 Ocak 2018 - KB4056894

3 Ocak 2018 - KB4056888

3 Ocak 2018 - KB4056892

3 Ocak 2018 - KB4056891

3 Ocak 2018 - KB4056890

3 Ocak 2018 - KB4056898

3 Ocak 2018 - KB4056893

9 Ocak 2018 - KB4056895

Microsoft, şu anda sorunları çözmek için AMD ile birlikte çalıştığını ve düzeltme hazır olduğunda Windows Update ve Güncelleme Kataloğu aracılığıyla yeniden sunulacağını söyledi.

https://support.microsoft.com/en-us/help/4056892/windows-10-update-kb4056892