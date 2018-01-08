Amazon'un sesli asistanı Alexa, Windows 10 PC'lere geliyor

HP, Acer ve Asus gibi önde gelen Windows 10 PC üreticileri Las Vegas'ta devam eden CES 2018 kapsamında dijital asistan Alexa'yı kendi cihazlarına getirmek için Amazon'la ortaklık kurduklarını açıkladı. Yani bahsi geçen şirketlerin yeni bilgisayarlarına entegre edecekleri Alexa, Microsoft'un sanal asistanı olan Cortana'nın karşısına bir rakip olarak çıkacak.

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2018 içerisinde piyasaya sürülecek belirli Acer Aspire, Switch, Swift ve Spin dizüstü bilgisayar modellerinin yanı sıra Asus ZenBook/VivoBook ve HP Pavilion Wave PC'ler Alexa entegrasyonuna sahip olacak. Alexa'yı destekleyen PC'ler bu yılın ilerleyen aylarında yayınlanayacak bir Windows 10 uygulamasıyla sesli asistanı kullanabilecekler.

Cortana'nın geleceği tehlikeye mi giriyor?

Hatıryacağınız üzere geçtiğimiz yıl Microsoft ve Amazon, sesli asistanları Cortana ve Alexa'nın birbirleriyle iletişime geçebilmeleri için bir anlaşma yapmıştı. Haberimize konu olan girişimin bu ortaklıkla bir alakasının olmadığını belirtelim. Alexa'nın Windows 10 bilgisayarlara adım atmasının Cortana'nın geleceğini nasıl etkileyeceği ise daha şimdiden merak konusu olmuş durumda.

https://www.acer.com/ac/en/US/press/2018/325207