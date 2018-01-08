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Amazon'un sesli asistanı Alexa, Windows 10 PC'lere geliyor

CES 2018 tüm hızıyla devam ederken HP, Acer ve Asus gibi önemli Windows 10 PC üreticileri yeni bilgisayarlarına Alexa'yı entegre edeceklerini duyurdu. Amazon'un sesli asistanı Cortana'ya rakip olacak.
1 yıl
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Windows
Onur Seven
Haber Editörü
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HP, Acer ve Asus gibi önde gelen Windows 10 PC üreticileri Las Vegas'ta devam eden CES 2018 kapsamında dijital asistan Alexa'yı kendi cihazlarına getirmek için Amazon'la ortaklık kurduklarını açıkladı. Yani bahsi geçen şirketlerin yeni bilgisayarlarına entegre edecekleri Alexa, Microsoft'un sanal asistanı olan Cortana'nın karşısına bir rakip olarak çıkacak.
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2018 içerisinde piyasaya sürülecek belirli Acer Aspire, Switch, Swift ve Spin dizüstü bilgisayar modellerinin yanı sıra Asus ZenBook/VivoBook ve HP Pavilion Wave PC'ler Alexa entegrasyonuna sahip olacak. Alexa'yı destekleyen PC'ler bu yılın ilerleyen aylarında yayınlanayacak bir Windows 10 uygulamasıyla sesli asistanı kullanabilecekler.

Cortana'nın geleceği tehlikeye mi giriyor?

Hatıryacağınız üzere geçtiğimiz yıl Microsoft ve Amazon, sesli asistanları Cortana ve Alexa'nın birbirleriyle iletişime geçebilmeleri için bir anlaşma yapmıştı. Haberimize konu olan girişimin bu ortaklıkla bir alakasının olmadığını belirtelim. Alexa'nın Windows 10 bilgisayarlara adım atmasının Cortana'nın geleceğini nasıl etkileyeceği ise daha şimdiden merak konusu olmuş durumda.

https://www.acer.com/ac/en/US/press/2018/325207 Yorum Yaz
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stalker(1979) 1 yıl en beğenilen
Daha cortanayı göremedik şimdi de Alexa mı çıktı :D
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1 Avatar
INumber1OneI 1 yıl
vay muhteşem ve beklenen haber gelmiş sonunda
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babaeski39 1 yıl
Türkiye'ye contana desteği gelmedi geliceğide zor ancak gelirse dil desteğide olursa ilgi olur
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Ray Kurzweil 1 yıl
CIA artık doğrudan PC'lerde desenize.
youtube.com/...
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ebagirtan 1 yıl
cortana bu sene türkçe dil desteği alacak diye biliyorum . alınca bizim için anlamı olur . alexa cortonanın bir kodu etmez gözümde .
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Ac1DBuRN 1 yıl
Cortana'ya kuma geliyor desenize :)
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kadirirdem 1 yıl
Cortana gelmedi ki daha :D Türkçe olana kadar bizim için önem yok.
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stalker(1979) 1 yıl en beğenilen
Daha cortanayı göremedik şimdi de Alexa mı çıktı :D
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isakoc 1 yıl stalker(1979)
Alexa asistan şuanda şirketlerin iş ve ürün çözümünde kullandıkları bir araç. yani kişisel piyasada pek yok ve alanında piyasasının açık ara en iyisi.
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