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Astronot alımlarına rekor başvuru

NASA'nın 2017 yılı için açtığı astronot alımlarına rekor başvuru geldi. Önceki yılları üçe katlayan yeni rekora göre 18 binden fazla ABD'li uzay seyahatine çıkmak istiyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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1
28
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA'nın gelecek nesil astronot alımlarına rekor sayıda başvuru geldi. Uzay ajansı 18,300'den fazla ABD'linin astronot olmak için başvuru yaptığını açıkladı. Geçtiğimiz Aralık ayının 14'ünde başlayan başvurular, Perşembe günü sonlanmıştı. 

Astronot başvurularında son rekor 1978 yılına aitti ve o zamanlar yalnızca 8 bin kişi başvuru yapmıştı. 2017 yılının rekoru 1978'i çok büyük farkla geçerken; 2012 ve 2013 yıllarını da üçe katladı. NASA'nın yeni başvuru dönemini sosyal medya üzerinden de duyurması, bu seneki patlamanın sebebi olarak gösteriliyor.

Farklı alanlarda eğitim geçmişine sahip birçok Amerikalının Mars'a yolculuk sürecine bizzat katılmak istemesinde şaşırtıcı bir taraf görmediğini söyleyen NASA yetkilisi Charles Bolden,"Yalnızca birkaç özel yetenekli erkek ve kadın astronot olmak için seçilebilecekler." ifadesini kulandı.

NASA'ya 18,000'den fazla başvuru gitmiş olmasına rağmen, Bolden'ın da belirttiği gibi çok azı bu göreve layık görülecekler. 18 aylık uzun inceleme sürecinin ardından sadece 8-14 kişi astronot olma hakkı kazanacak. 2017'nin ortalarında açıklanması beklenen bu finalist grubu, daha sonra 2 yıllık zorlu bir eğitim sürecinden geçecek.

http://www.space.com/31987-nasa-astronaut-applications-smash-record.html Yorum Yaz
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deoksiriboz1001 3 yıl en beğenilen
Gene gelmiş yurdumun aynştaynları nasa ya önümüzdeki yıllar için vizyonuna ışık tutuyor.
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kemak 3 yıl
Millet patır patır uzaya çıkıyor bizde burada savaş içindeyiz
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Physicist_Emre 3 yıl
Alım yaparken hangi özelliklere bakacaklar acaba mühendis statüsünde insanlar mı yoksa normal vatandaşlarda seçilecek mi.
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fthkn 3 yıl Physicist_Emre
Physicist_Emre

Alım yaparken hangi özelliklere bakacaklar acaba mühendis statüsünde insanlar mı yoksa normal vatandaşlarda seçilecek mi.

mühendis de normal vatandaş ama bir eğitimi var. Yani eğitimsiz gitmenin anlamı yok. Bir iş ilanı gibi düşün. Tabi sıradışı yetenekli birini arıyorlar sanırım. O yüzden uzay mühendisliği ile ilgili olanları değil tüm ülkeyi kapsayacak biçimde iş ilanı veriyorlar.
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Ciclista 3 yıl
Dönüş yok değil mi bunda?
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deoksiriboz1001 3 yıl en beğenilen
Gene gelmiş yurdumun aynştaynları nasa ya önümüzdeki yıllar için vizyonuna ışık tutuyor.
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Berkæn 3 yıl deoksiriboz1001
deoksiriboz1001

Gene gelmiş yurdumun aynştaynları nasa ya önümüzdeki yıllar için vizyonuna ışık tutuyor.

efsane

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fthkn 3 yıl
Açıkçası böylesi elemelerden geçip de en ufak bir hatada ölebileceğiniz bir göreve gitmek bana hala uzay çalışmalarının ilkel koşullarda yapıldığını gösteriyor. Uzaya robotların gitmesi gerek ve artık yüzde yüz güvenli bir yöntem olmalı atmosferi delebilecek. Yumuşak bir yöntem bulunmalı. Bence hiç zor değil. Ekipman robotlarla gönderilir. Astronot ise daha hafif ve asla infilak etme tehlikesi olmayan bir aerodinamik tasarımlı araçla çıkarılır atmnosfer dışına. Atmosferle savaşmayan onu kavrayan bir teknoloji. İnternette özellikle zeitgeist ile ilgili arama yapınca karşınıza böyle tasarımlar çıkıyor. Aklınız da çıkıyor aynı ana tabi. Ama yok yapmıyorlar. Şu petrol belası bütün insanlığı yok edene kadar vazgeçmeyecek. İnsanlık birleşip madem ölüyoruz petrolden kurtulmak için ölelim demedikten sonra hiçbir şey ileriye gitmez. Sanıyorsunuz ki teknoloji geliştir uzaya bile gittik falan. Aslında yapılabileceğin milyon birini bile göremedik rant kavgası yüzünden.
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mbald 3 yıl fthkn
fthkn
Açıkçası böylesi elemelerden geçip de en ufak bir hatada ölebileceğiniz bir göreve gitmek bana hala uzay çalışmalarının ilkel koşullarda yapıldığını gösteriyor. Uzaya robotların gitmesi gerek ve artık yüzde yüz güvenli bir yöntem olmalı atmosferi delebilecek. Yumuşak bir yöntem bulunmalı. Bence hiç zor değil. Ekipman robotlarla gönderilir. Astronot ise daha hafif ve asla infilak etme tehlikesi olmayan bir aerodinamik tasarımlı araçla çıkarılır atmnosfer dışına. Atmosferle savaşmayan onu kavrayan bir teknoloji. İnternette özellikle zeitgeist ile ilgili arama yapınca karşınıza böyle tasarımlar çıkıyor. Aklınız da çıkıyor aynı ana tabi. Ama yok yapmıyorlar. Şu petrol belası bütün insanlığı yok edene kadar vazgeçmeyecek. İnsanlık birleşip madem ölüyoruz petrolden kurtulmak için ölelim demedikten sonra hiçbir şey ileriye gitmez. Sanıyorsunuz ki teknoloji geliştir uzaya bile gittik falan. Aslında yapılabileceğin milyon birini bile göremedik rant kavgası yüzünden.

' Şu petrol belası bütün insanlığı yok edene kadar vazgeçmeyecek'

Bi bitmediniz,komplo teorilerinden başka ürettiğiniz bir şey yok.
Sonra ülkede niye ayakları yere sağlam basan proje yok derler.
Mesele dışardan bakıldığı kadar basit değiildir basit olduğunu düşünüyorsanız yapın projeyi de ülkemiz gelişsin ben nasıl yapıyım istese onlar yapar diyorsanız da maalesef söyledikleriniz komplo teorisinden öteye geçmiyor,internette olan-olmayan herşeyden haber olduklarından ve herşeyi değerlendirdiklerinden haberdar olabilirsiniz.
Ama maalesef sizin gibilerin yaptığı yaptığı yorumlar daha kavramlara bile hakim olmadığınızı gösteriyor bu da ülkemiz insanının genel tutumu maalesef.
Bilmeden biliyormuş gibi yapmak.
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fthkn 3 yıl
SgtLittleNoob
Türkiyeden başvuru alırlarsa şöyle tablolar yaşanabilir;-İngilizce seviyeniz ne durumda?-Derdimi anlatacak kadar biliyorum.-Derdiniz ne?-İngilizce bilmiyorum.

En ciddi konularda bile gevşeklik yapmayı bildiğimiz için bize bir şey olmaz. Aynen devam.
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FRAPS_TR 3 yıl
Nereye sıçacak bu astronotlar.
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C.CEMİL 3 yıl
milli ve yerli astronot yok mu :)
artık bu tür konularda başlık hep milli ve yerli diye başlardı ,lakin bu defa olmamış :)
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teramit 3 yıl
S. Hawking
İşçilikten farkı yok astronotluğun.

evet, tek farkı yükler hafif :)
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kadirirdem 3 yıl
valla değişik bir iş açıkca sı ben de merak ediyorum...
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Guest-05F99D7C6 3 yıl
Türkiye'den başvuru alırlarsa şöyle tablolar yaşanabilir;
-İngilizce seviyeniz ne durumda?
-Derdimi anlatacak kadar biliyorum.
-Derdiniz ne?
-İngilizce bilmiyorum.


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