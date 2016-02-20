Astronot alımlarına rekor başvuru

NASA'nın gelecek nesil astronot alımlarına rekor sayıda başvuru geldi. Uzay ajansı 18,300'den fazla ABD'linin astronot olmak için başvuru yaptığını açıkladı. Geçtiğimiz Aralık ayının 14'ünde başlayan başvurular, Perşembe günü sonlanmıştı.

NASA'ya 18,000'den fazla başvuru gitmiş olmasına rağmen, Bolden'ın da belirttiği gibi çok azı bu göreve layık görülecekler. 18 aylık uzun inceleme sürecinin ardından sadece 8-14 kişi astronot olma hakkı kazanacak. 2017'nin ortalarında açıklanması beklenen bu finalist grubu, daha sonra 2 yıllık zorlu bir eğitim sürecinden geçecek.

http://www.space.com/31987-nasa-astronaut-applications-smash-record.html

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Astronot başvurularında son rekor 1978 yılına aitti ve o zamanlar yalnızca 8 bin kişi başvuru yapmıştı. 2017 yılının rekoru 1978'i çok büyük farkla geçerken; 2012 ve 2013 yıllarını da üçe katladı. NASA'nın yeni başvuru dönemini sosyal medya üzerinden de duyurması, bu seneki patlamanın sebebi olarak gösteriliyor.Farklı alanlarda eğitim geçmişine sahip birçok Amerikalının Mars'a yolculuk sürecine bizzat katılmak istemesinde şaşırtıcı bir taraf görmediğini söyleyen NASA yetkilisi Charles Bolden,"Yalnızca birkaç özel yetenekli erkek ve kadın astronot olmak için seçilebilecekler." ifadesini kulandı.