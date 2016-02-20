Astronot alımlarına rekor başvuru

NASA'nın gelecek nesil astronot alımlarına rekor sayıda başvuru geldi. Uzay ajansı 18,300'den fazla ABD'linin astronot olmak için başvuru yaptığını açıkladı. Geçtiğimiz Aralık ayının 14'ünde başlayan başvurular, Perşembe günü sonlanmıştı.
Astronot başvurularında son rekor 1978 yılına aitti ve o zamanlar yalnızca 8 bin kişi başvuru yapmıştı. 2017 yılının rekoru 1978'i çok büyük farkla geçerken; 2012 ve 2013 yıllarını da üçe katladı. NASA'nın yeni başvuru dönemini sosyal medya üzerinden de duyurması, bu seneki patlamanın sebebi olarak gösteriliyor.
Farklı alanlarda eğitim geçmişine sahip birçok Amerikalının Mars'a yolculuk sürecine bizzat katılmak istemesinde şaşırtıcı bir taraf görmediğini söyleyen NASA yetkilisi Charles Bolden,"Yalnızca birkaç özel yetenekli erkek ve kadın astronot olmak için seçilebilecekler." ifadesini kulandı.
NASA'ya 18,000'den fazla başvuru gitmiş olmasına rağmen, Bolden'ın da belirttiği gibi çok azı bu göreve layık görülecekler. 18 aylık uzun inceleme sürecinin ardından sadece 8-14 kişi astronot olma hakkı kazanacak. 2017'nin ortalarında açıklanması beklenen bu finalist grubu, daha sonra 2 yıllık zorlu bir eğitim sürecinden geçecek.
http://www.space.com/31987-nasa-astronaut-applications-smash-record.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle
mühendis de normal vatandaş ama bir eğitimi var. Yani eğitimsiz gitmenin anlamı yok. Bir iş ilanı gibi düşün. Tabi sıradışı yetenekli birini arıyorlar sanırım. O yüzden uzay mühendisliği ile ilgili olanları değil tüm ülkeyi kapsayacak biçimde iş ilanı veriyorlar.
efsane
' Şu petrol belası bütün insanlığı yok edene kadar vazgeçmeyecek'
Bi bitmediniz,komplo teorilerinden başka ürettiğiniz bir şey yok.
Sonra ülkede niye ayakları yere sağlam basan proje yok derler.
Mesele dışardan bakıldığı kadar basit değiildir basit olduğunu düşünüyorsanız yapın projeyi de ülkemiz gelişsin ben nasıl yapıyım istese onlar yapar diyorsanız da maalesef söyledikleriniz komplo teorisinden öteye geçmiyor,internette olan-olmayan herşeyden haber olduklarından ve herşeyi değerlendirdiklerinden haberdar olabilirsiniz.
Ama maalesef sizin gibilerin yaptığı yaptığı yorumlar daha kavramlara bile hakim olmadığınızı gösteriyor bu da ülkemiz insanının genel tutumu maalesef.
Bilmeden biliyormuş gibi yapmak.
En ciddi konularda bile gevşeklik yapmayı bildiğimiz için bize bir şey olmaz. Aynen devam.
artık bu tür konularda başlık hep milli ve yerli diye başlardı ,lakin bu defa olmamış :)
evet, tek farkı yükler hafif :)
-İngilizce seviyeniz ne durumda?
-Derdimi anlatacak kadar biliyorum.
-Derdiniz ne?
-İngilizce bilmiyorum.
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