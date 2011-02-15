Microsoft'un Windows Phone 7 için planladığı güncellemeler ortaya çıktı

Yazılım devi Microsoft'un mobil işletim sistemi Windows Phone 7 için yayınlayacağı yazılım güncellemelerine ait detaylar ortaya çıktı.

Microsoft'un Nokia ile yaptığı anlaşma sonrası dünya piyasasındaki Windows Phone 7 satışlarının ciddi bir şekilde artması beklenirken, yayınlanacak olan güncellemelerle de Windows Phone 7'deki bazı eksiklerin giderilmesi ve daha fonksiyonel hale getirilmesi planlanıyor.

Microsoft'un Windows Phone 7 için planladığı yol haritasında 4 tane önemli güncelleme yer alacak gibi görünüyor. Steve Ballmer (Microsoft CEO'su), yaptığı açıklamayla Windows Phone 7 için yayınlanacak ilk önemli güncellemenin tarihini Mart ayı olarak belirtti. Bu güncelleme sonrasında işletim sisteminin kazanacağı en büyük yeniliğin "Kopyala-Yapıştır" desteği olacağı ifade edilirken, Verizon ve Sprint gibi operatörleri de kazanmak için CDMA desteğinin Windows Phone 7 için hazır hale getirilmesi bekleniyor.

2011 yılı içinde yayınlanması beklenen 2. güncellemes sonrasında Windows Phone 7, 3. parti uygulamalarda da çoklu işlem (multi tasking) yeteneğine kavuşacak. Çoklu işlem sırasında açık olan uygulamalara erişmek için "Geri" tuşuna basık tutulması yeterli olacak. Geri tuşuna basık tutulduğu zaman çalışan uygulamaları gösteren bir liste görünecek ve listeden çalışan uygulamalar arasında geçiş gerçekleştirilebilecek. Microsoft'un iddiasına göre çoklu işlem hizmeti telefonun batarya ömrüne ağır yük bindirmeden gerçekleşecek.

Windows Phone 7'nin güncellenme sürecinde işletim sistemine dahil edilecek olan bir diğer yenilik, internet tarayıcısı konusunda ortaya çıkacak. Microsoft'un bilgisayar kullanıcıları için hazırladığı en son internet tarayıcısı olan Internet Explorer 9'un mobil sürümü, 2011 yılı içinde Windows Phone 7 için hazır hale gelecek. Microsoft'un iPhone 4'te yer alan Safari tarayıcısından daha hızlı olduğunu iddia ettiği mobil tarayıcının Flash desteği sunup sunmayacağı veya Apple gibi HTML 5'i destekleyip desteklemeyeceği net bir dille ifade edilmedi fakat Steve Ballmer'ın "eksiksiz" internet deneyimi sözü, Windows Phone 7'de Flash desteğinin olacağını işaret ediyor.

Windows Phone 7 için 2011 yılı içerisinde düşünülen en dikkat çekici güncelleme ise Kinect desteğiyle gelecek gibi görünüyor. Microsoft'un oyun konsolu Xbox 360 için hazırlanan hareket algılayıcılı kontrolcüsü Kinect ile Windows Phone 7 işletim sistemli cihazlar 2011 yılında yayınlanacak bir güncelleme sonrasında etkileşimli hale gelecek. Xbox Live desteğiyle oyun konusunda iddiasını ortaya koyan işletim sisteminin bu güncelleme sonrasında Kinect desteğini de arkasına alarak mobil oyun pazarına yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.

Microsoft'un Windows Phone 7 için planladığı güncellemeleri listeleyecek olursak;

Kopyala-Yapıştır desteği (Mart 2011) Üçüncü parti yazılımlar için çoklu işlem desteği (2011) Internet Explorer 9'un mobil sürümü (2011) Kinect desteği (2011)

Bu güncellemeler sonrasında akıllı telefon pazarında Android ve iOS'un gerisinde kalan Windows Phone 7'nin nasıl bir çıkış yakalayacağı merak ediliyor.