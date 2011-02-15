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Microsoft'un Windows Phone 7 için planladığı güncellemeler ortaya çıktı

Microsoft'un mobil işletim sistemi Windows Phone 7 için 2011 yılında yayınlayacağı güncellemeler hakkında bilgiler ortaya çıktı. 2011 yılı içinde yayınlanacak 4 güncelleme sonrasında Windows Phone 7,
8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Cep İşletim Sistemleri
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Microsoft'un Windows Phone 7 için planladığı güncellemeler ortaya çıktı
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Yazılım devi Microsoft'un mobil işletim sistemi Windows Phone 7 için yayınlayacağı yazılım güncellemelerine ait detaylar ortaya çıktı.

Microsoft'un Nokia ile yaptığı anlaşma sonrası dünya piyasasındaki Windows Phone 7 satışlarının ciddi bir şekilde artması beklenirken, yayınlanacak olan güncellemelerle de Windows Phone 7'deki bazı eksiklerin giderilmesi ve daha fonksiyonel hale getirilmesi planlanıyor.

Microsoft'un Windows Phone 7 için planladığı yol haritasında 4 tane önemli güncelleme yer alacak gibi görünüyor. Steve Ballmer (Microsoft CEO'su), yaptığı açıklamayla Windows Phone 7 için yayınlanacak ilk önemli güncellemenin tarihini Mart ayı olarak belirtti. Bu güncelleme sonrasında işletim sisteminin kazanacağı en büyük yeniliğin "Kopyala-Yapıştır" desteği olacağı ifade edilirken, Verizon ve Sprint gibi operatörleri de kazanmak için CDMA desteğinin Windows Phone 7 için hazır hale getirilmesi bekleniyor.

2011 yılı içinde yayınlanması beklenen 2. güncellemes sonrasında Windows Phone 7, 3. parti uygulamalarda da çoklu işlem (multi tasking) yeteneğine kavuşacak. Çoklu işlem sırasında açık olan uygulamalara erişmek için "Geri" tuşuna basık tutulması yeterli olacak. Geri tuşuna basık tutulduğu zaman çalışan uygulamaları gösteren bir liste görünecek ve listeden çalışan uygulamalar arasında geçiş gerçekleştirilebilecek. Microsoft'un iddiasına göre çoklu işlem hizmeti telefonun batarya ömrüne ağır yük bindirmeden gerçekleşecek.

Windows Phone 7'nin güncellenme sürecinde işletim sistemine dahil edilecek olan bir diğer yenilik, internet tarayıcısı konusunda ortaya çıkacak. Microsoft'un bilgisayar kullanıcıları için hazırladığı en son internet tarayıcısı olan Internet Explorer 9'un mobil sürümü, 2011 yılı içinde Windows Phone 7 için hazır hale gelecek. Microsoft'un iPhone 4'te yer alan Safari tarayıcısından daha hızlı olduğunu iddia ettiği mobil tarayıcının Flash desteği sunup sunmayacağı veya Apple gibi HTML 5'i destekleyip desteklemeyeceği net bir dille ifade edilmedi fakat Steve Ballmer'ın "eksiksiz" internet deneyimi sözü, Windows Phone 7'de Flash desteğinin olacağını işaret ediyor.

Microsoft'un Windows Phone 7 için planladığı güncellemeler ortaya çıktı
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Windows Phone 7 için 2011 yılı içerisinde düşünülen en dikkat çekici güncelleme ise Kinect desteğiyle gelecek gibi görünüyor. Microsoft'un oyun konsolu Xbox 360 için hazırlanan hareket algılayıcılı kontrolcüsü Kinect ile Windows Phone 7 işletim sistemli cihazlar 2011 yılında yayınlanacak bir güncelleme sonrasında etkileşimli hale gelecek. Xbox Live desteğiyle oyun konusunda iddiasını ortaya koyan işletim sisteminin bu güncelleme sonrasında Kinect desteğini de arkasına alarak mobil oyun pazarına yeni bir soluk getirmesi bekleniyor.

Microsoft'un Windows Phone 7 için planladığı güncellemeleri listeleyecek olursak;

  1. Kopyala-Yapıştır desteği (Mart 2011)
  2. Üçüncü parti yazılımlar için çoklu işlem desteği (2011)
  3. Internet Explorer 9'un mobil sürümü (2011)
  4. Kinect desteği (2011)

Bu güncellemeler sonrasında akıllı telefon pazarında Android ve iOS'un gerisinde kalan Windows Phone 7'nin nasıl bir çıkış yakalayacağı merak ediliyor.

 

 

 


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Guest-25CF1EFB4 8 yıl
millet koskoca bir şirketten kopyala yapıştır özelliğini bekleyecek kadar deli mi? bence de kopyala ama microsoft'a yapıştır:):):)
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Hazar 8 yıl
iPhone'ın yolundan gitmesi ilginç. Multitasking ve kopyala-yapıştır. Ayıp yahu. Daha acı olan, bu iki özellik başından beri WinMobile / CE serisinde var olan şeyler...
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Python 8 yıl
olmayan bişeyi yapsın ama nerde illaki varolan şeyi yapacaklar biraz degişiklik şart
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Al PaC 8 yıl
Windows Phone icin büyük, insanlık için küçük bir adım.
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Stygián 8 yıl
Şu flash desteğini getirmek bu kadar zor mu arkadaş hala yok hala söz veriyorlar
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murdocklawless 8 yıl
microsoft'un aklı varsa bu sistemin shell'ini tamamen özelleştirilebilir yapmalı.
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mutlu234 8 yıl
gerçekten bu kopyala yapıştır yok muydu şimdiye kadar. büyük eksik bence de
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Mr. Jingles 8 yıl
Aman ne büyük yenilikler. Gören de çok büyük şeyler yapıldı zannedecek. Resmen Apple'ı taklit ediyorlar. Apple bu yüzden büyük eleştiriler almıştı, bu adamlar hiç mi ders çıkarmıyorlar anlamıyorum ki? Kullanıcıyı aptallaştıran bir sistem. Kullandığım 6600'da kopyala-yapıştır ve multitasking yapabiliyordum. Hey gidi Symbian hey senin 8 yıl önce yaptıklarını hala yapmaktan aciz işletim sistemleri var. Tabi insanlar için önemli olan şey işlevsellik değil, göze hitap eden havalı bir arayüz olması yeterli. Varsın multitasking yapmasın varsın kopyala-yapıştır yapmasın. :)
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koxp94 8 yıl

sugar_klavyeci

Aman ne büyük yenilikler. Gören de çok büyük şeyler yapıldı zannedecek. Resmen Apple'ı taklit ediyorlar. Apple bu yüzden büyük eleştiriler almıştı, bu adamlar hiç mi ders çıkarmıyorlar anlamıyorum ki? Kullanıcıyı aptallaştıran bir sistem. Kullandığım 6600'da kopyala-yapıştır ve multitasking yapabiliyordum. Hey gidi Symbian hey senin 8 yıl önce yaptıklarını hala yapmaktan aciz işletim sistemleri var. Tabi insanlar için önemli olan şey işlevsellik değil, göze hitap eden havalı bir arayüz olması yeterli. Varsın multitasking yapmasın varsın kopyala-yapıştır yapmasın. :)

6600 ın zamanında symbianın kaç yıllık bir gelişim olduğunu ve WP7'nin çok kısa sürede sıfırdan yazıldığını biliyor musun ki
iOS ta bile kaçıncı sürümde kopyala-yapıştır geldi
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sportifsan 8 yıl
Kopyala yapıştır benim eski telefonumda vardı :D 7610 muydu neydi. Daha dokunmatik ekranlara koyamamışlar mı bu özelliği ya:D
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xense 8 yıl
yaw ne salak düşünce olmuş. tamam bazı oyunlarda haraketler görünmesin isteyebilirsin tamam ama başka bir islevselliğini göremedim. kontoller olmadan oyun dediler şimdi telefonla oynanabilecek demişler. benim beklediğim etkileşim kinect özelliğinin telefonda olması. eskiden prototip diye vardı ama; delefonu dik koyup şöyle masa üzerine bir klavye imgesi oluşturup gerçek klavye ile kullanmak ekrana donumadan multi touch desteği mesela bunlar telefonda kinek ile yaratılabilecek özellik ama videodaki büyük bir gelişim değil. saçma olmuş. daha verimli sonuçlar beklerdim microsofttan açıkçası.
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Rock_Rage 8 yıl
Video guzelmis farklı oyunlarda daha gusel seylerde olabilir yaratıcılıca baglı telefonun bi ozellik katacagı en azından kesin bos bir sey olmucak arkadasınızla yolda iken bile beraber oynayabilirsiniz.
SAYGILARLA
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bykrm 8 yıl
Kinect ne alaka nası bişe olcakki? Telefonumu kontrol edicez ?
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yozcaliskan 8 yıl
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anelka39 8 yıl

bykrm
Kinect ne alaka nası bişe olcakki? Telefonumu kontrol edicez ?

Telefonu kinectle etkinlestirip telefonu TV ye baglayip tekefondaki oyunu kinect ten oynayabiliriz mesela
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mustafacan34 8 yıl
Beklediğim bir haberdi kinect dünyayı kasıp kavurdu satış rakamlarına bakın,wp7 ye kinect çok iyi gelecek göreceksiniz,nokianın niye microsoftu tercih ettiği ortada değil mi sizce:))
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