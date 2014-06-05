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Microsoft'un önümüzdeki bir yıllık akıllı telefon planı internete sızdırıldı

4 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un önümüzdeki bir yıllık akıllı telefon planı internete sızdırıldı


Nokia'yı satın alarak Windows Phone ekosistemine donanım anlamında da dahil olan Microsoft'un önümüzdeki 12 aylık süreç boyunca hangi modelleri planladığı internete sızdırıldı. Evleaks tarafından sızdırılan bilgilere göre 2015 yaz dönemine kadar yaklaşık 8 yeni model tüketiciyi bekliyor olacak. 

Bu yıl için giriş seviyesi Lumia 530 modelini yaz sonlarında doğru piyasaya sürecek olan Microsoft, Tesla ve Superman adında iki orta seviye cihazını da sonbahar aylarına doğru piyasaya sürmüş olacak. Bu iki cihazın ilk WP 8.1 güncellemesi ile birlikte geleceği belirtiliyor. 

Yıl sonunda ise 3 boyutlu dokunmatik özellikleri olan McLaren kod adlı bir amiral gemi modeli piyasaya sürülecek. Bu cihazda 2K ekran, Snapdragon 805 yongaseti gibi özellikler olabileceği belirtiliyor.

Gelecek yıl ise Makepeace ve Dempsey kod adlı iki orta seviye modelin bahar döneminde piyasaya çıkacağı ifade ediliyor. Cityman kod adlı bir Phablet modeli yaz sonu/sonbahar başı, Talkman adlı yeni amiral gemi modelinin ise yine yaz sonu/sonbahar başı olarak piyasaya çıkması bekleniyor. 

Pazarda çeşitliliği artırmak adına geniş bir ürün yelpazesi sunan Microsoft bununla birlikte LG, HTC, Yezz, Prestigio, Foxconn, Blu gibi yirmiye yakın ortağının da rekabetini ensesinde hissedecek.  

http://wmpoweruser.com/nokia-roadmap-for-2014-2015-leaked/#more-123477 Yorum Yaz
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Illustrious. 4 yıl en beğenilen
Kod isimlerine gel
Şu 2K'lı cihaza "Elop" kod ismini verseydiniz enazından. Adam çok çalıştı, yakışır reize


Buarada "McLaren" iş yapar
Kod isimlerine gelŞu 2K'lı cihaza "Elop" kod ismini verseydiniz enazından. Adam çok çalıştı, yakışır reizeBuarada "McLaren" ...
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1 Yanıt Yanıtla +23
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evgireli 4 yıl
Evet hemen klüp kurulsun; ''Lumia McLaren almayı planlayanlar klübü''


ilk sıraya da beni yazın
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Bay H 4 yıl janparey
Snapdragon 805 kullanan hala bir telefon yok ve haberde verilen tek donanım bu. Nasıl bir geriden takip etme çözemedim.
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SDLGranada 4 yıl
Microsoft ta eski Nokia kafasıyla gidiyor şurasını eksik burasını fazla ve çok çeşit olarak yapıyor ayrıca markete önem çok düşük.Böyle gidersen yol görünüyor Microsoft :)
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criptex 4 yıl
Şu an donanıma değil yazılıma ihtiyacımız var. Yeni telefonlara gerek yok. Önce marketi eşdeğer seviyeye çekmek için Microsoft üreticilere destek vermeli. Yoksa cihaz kolay iş
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mkyb 4 yıl
Nokia sürekli yeni model çıkartacağına işletim sistemine çeki düzen vermeli.
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soneday 4 yıl
Hepsi aynı
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dreamblue35 4 yıl
bir firmanın 1 yıllık üretim planını elde etmek bu kadar kolay mı? siz siz olun kendinizden de şüphe duyun bakarsanız sizin bilgilerinizi de ele geçirirler firmaların endüstri casusluğu bu kadar kolay yapılabiliyorsa kim bilir kişisel anlamda neler yapılmaz
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jayjayokochaa 4 yıl
Nokia Düşmanı Mesut Çevik bu habere bozulup herkesi eksilemeye başlamış :)
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OldGamers86 4 yıl
Bir türlü göremedik şu 8.1'i. Aylar, yıllar geçmez umarım.
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ICromwelleI 4 yıl
Öncelikle olarak marketteki bazı sorunların düzeltilmesi çok çaplı sorunlar olmasada bazı uygulamalar yüklenmiyor yüklensede çalışmama gibi sorunları var. Bana kalırsa arayüz konusunda iyileştirmeler yapılmalı açıkcası çünkü açıkcası kutucuklarla hakikaten oynamak bazen sıkıntı oluyor heleki bildirim çubugunda bir kaç mesaj oldumu takılmalar yaşanabiliyor. Eğer bunları yaparsa Microsoft o zaman yükselişin vakti diyebiliriz.
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okan_cehapelioglu 4 yıl
şu arayüze de bi el atın
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hukuksever 4 yıl
Lumia pismanliktir
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CoreXXX 4 yıl
şu 930 çıksaydı başka bişey istemiom yaw:D telefonum bozuldu bozulacak başkada almıom 930 çıkacak diye. gerisi beni sallamaz:D
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