Microsoft'un önümüzdeki bir yıllık akıllı telefon planı internete sızdırıldı









Nokia'yı satın alarak Windows Phone ekosistemine donanım anlamında da dahil olan Microsoft'un önümüzdeki 12 aylık süreç boyunca hangi modelleri planladığı internete sızdırıldı. Evleaks tarafından sızdırılan bilgilere göre 2015 yaz dönemine kadar yaklaşık 8 yeni model tüketiciyi bekliyor olacak.





Bu yıl için giriş seviyesi Lumia 530 modelini yaz sonlarında doğru piyasaya sürecek olan Microsoft, Tesla ve Superman adında iki orta seviye cihazını da sonbahar aylarına doğru piyasaya sürmüş olacak. Bu iki cihazın ilk WP 8.1 güncellemesi ile birlikte geleceği belirtiliyor.





Yıl sonunda ise 3 boyutlu dokunmatik özellikleri olan McLaren kod adlı bir amiral gemi modeli piyasaya sürülecek. Bu cihazda 2K ekran, Snapdragon 805 yongaseti gibi özellikler olabileceği belirtiliyor.





Gelecek yıl ise Makepeace ve Dempsey kod adlı iki orta seviye modelin bahar döneminde piyasaya çıkacağı ifade ediliyor. Cityman kod adlı bir Phablet modeli yaz sonu/sonbahar başı, Talkman adlı yeni amiral gemi modelinin ise yine yaz sonu/sonbahar başı olarak piyasaya çıkması bekleniyor.





Pazarda çeşitliliği artırmak adına geniş bir ürün yelpazesi sunan Microsoft bununla birlikte LG, HTC, Yezz, Prestigio, Foxconn, Blu gibi yirmiye yakın ortağının da rekabetini ensesinde hissedecek.

http://wmpoweruser.com/nokia-roadmap-for-2014-2015-leaked/#more-123477