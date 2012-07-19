Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Çevre Birimleri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Microsoft'un yeni Wedge klavye ve fare modelleri internete sızdı

6 yıl
2,1b
1
9
Çevre Birimleri
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Microsoft'un yeni Wedge klavye ve fare modelleri internete sızdı
Tam Boyutta Gör

Yazılım konusunda bu yıl önemli değişikliklere imza atacak olan Microsoft, donanım ürünlerini de bu değişime dahil edebilir. İnternete sızan son görüntüler; Redmond merkezli teknoloji devinin Wedge adlı yeni bir klavye ve fare serisi üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı.
WinMag sitesi tarafından paylaşılan Wedge Mobile klavye, taşınabilirliği yüksek bir yapıya sahip ve yeni Windows logosunu içeriyor. Plastik bir kılıfla gelen sade tasarımlı tuş takımının çok yakında resmiyet kazanması bekleniyor.  
Wedge Mobile klavyeye eşlik edeceği öne sürülen Wedge Touch fareye ait görüntü ise, resmi bir ilan sayesinde gün yüzüne çıktı. 360 derece kaydırma özelliği ve  çoklu dokunmatik desteğine sahip olduğu tahmin edilen fiziksel butonsuz fare, Microsoft'un Windows 7 için geliştirdiği Touch Mouse modelinin devamı niteliğinde çıkış yapacak.
Serinin isminden de anlaşılacağı üzere cihazlar, takoz şeklinde dizayn edilmiş. Özellikle de farenin bir takozdan farksız olduğunu söyleyebiliriz. Windows 8 için geliştirilen Wedge serisinin birden fazla klavye/fare setini kapsadığı düşünülüyor. Cihazların Windows 8 ile birlikte, yani 26 Ekim gibi piyasaya sürüleceği bildirilmiş. Ancak bu konuda hakkında henüz kesin bir bilgi yok.
Ünlü perakendeci BestBuy'ın alışveriş sitesindeki ilanlar doğru bilgi içeriyorsa Wedge Mobile klavye 68.99$, Wedge Touch fare ise; 60.99$ fiyat etiketiyle tüketicinin beğenisine sunulacak. Microsoft, siteden kısa süre içerisinde kaldırılan ürünler hakkında açıklama yapmaktan kaçındı.

http://www.ubergizmo.com/2012/07/microsoft-wedge-touch-mouse-spotted-in-the-wild/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nurettinaz 6 yıl
Tasarim guzel ama denemden yorum yapmak yanlis olur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zece 6 yıl

merhaba. ben microsoft comfort-mouse-4500 aldım. bilgisayarımda kaçak windows 7 var. driver ı indirip kurmaya çalıştığımda uyum sorunu çıkartıyor ne yapmalıyım?


Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Prequel 6 yıl
microsoft klavye mouse almayın. usb alıcısı bozuldu mu çöp oluyor. sapasağlam setim var kenarda yatıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacarslan 6 yıl
Bilal Akgündüz
SajuukBilal Reyizden takoz benzetmesi :D-insert you rock here-
Kullanım kolaylığı sağlasın da varsın takoz olsun :)

Mouse'un pek kullanım kolaylığı sağlayacağını sanmam. Köşeleri elimizde nasır falan yapar herhalde.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
iAndroid 6 yıl
Benim farem daha güzel



Edit: Bilmeyenler için forum.donanimhaber.com/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hydrness2040 6 yıl
Microsoft'un Windows 7 için geliştirdiği Touch Mouse modelinin devamı niteliğinde çıkış yapacak.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bilal Akgündüz 6 yıl
Sajuuk
Bilal Reyizden takoz benzetmesi :D-insert you rock here-

Kullanım kolaylığı sağlasın da varsın takoz olsun :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Sajuuk 6 yıl
Bilal Reyizden takoz benzetmesi :D
-insert you rock here-
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 6 yıl Mobilite: Android göklerde, Galaxy S III 64GB, konsol seviyesinde mobil grafik ve daha fazlası... 6 yıl Huawei Ascend P1 video inceleme "En ince Android ile tanışın." Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Ancestors: The Humankind Odyssey 27
Bölüm Sonu Canavarı
Cyberpunk 2077 E3 2019'da Oynanabilir
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim