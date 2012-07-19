Microsoft'un yeni Wedge klavye ve fare modelleri internete sızdı





Yazılım konusunda bu yıl önemli değişikliklere imza atacak olan Microsoft, donanım ürünlerini de bu değişime dahil edebilir. İnternete sızan son görüntüler; Redmond merkezli teknoloji devinin Wedge adlı yeni bir klavye ve fare serisi üzerinde çalıştığını ortaya çıkardı.

WinMag sitesi tarafından paylaşılan Wedge Mobile klavye, taşınabilirliği yüksek bir yapıya sahip ve yeni Windows logosunu içeriyor. Plastik bir kılıfla gelen sade tasarımlı tuş takımının çok yakında resmiyet kazanması bekleniyor.

Wedge Mobile klavyeye eşlik edeceği öne sürülen Wedge Touch fareye ait görüntü ise, resmi bir ilan sayesinde gün yüzüne çıktı. 360 derece kaydırma özelliği ve çoklu dokunmatik desteğine sahip olduğu tahmin edilen fiziksel butonsuz fare, Microsoft'un Windows 7 için geliştirdiği Touch Mouse modelinin devamı niteliğinde çıkış yapacak.

Serinin isminden de anlaşılacağı üzere cihazlar, takoz şeklinde dizayn edilmiş. Özellikle de farenin bir takozdan farksız olduğunu söyleyebiliriz. Windows 8 için geliştirilen Wedge serisinin birden fazla klavye/fare setini kapsadığı düşünülüyor. Cihazların Windows 8 ile birlikte, yani 26 Ekim gibi piyasaya sürüleceği bildirilmiş. Ancak bu konuda hakkında henüz kesin bir bilgi yok.

Ünlü perakendeci BestBuy'ın alışveriş sitesindeki ilanlar doğru bilgi içeriyorsa Wedge Mobile klavye 68.99$, Wedge Touch fare ise; 60.99$ fiyat etiketiyle tüketicinin beğenisine sunulacak. Microsoft, siteden kısa süre içerisinde kaldırılan ürünler hakkında açıklama yapmaktan kaçındı.

http://www.ubergizmo.com/2012/07/microsoft-wedge-touch-mouse-spotted-in-the-wild/