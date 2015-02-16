Microsoft'un yeni görüntü analiz teknolojisi ilk kez bir insandan daha az hata yapmayı başardı

Sitemin her zaman insan tahminlerinin altında kalamadığı söyleniyor ancak bir ilk olarak insan tahminlerinin önünde yer alabilen bu teknoloji dikkat çekmeyi başarıyor.

Aşağıdaki fotoğrafta tahminlerin bir örneğini görebilirsiniz, paylaşılan bu fotoğrafta "deep learning" teknolojilerinin en çok hata yaptığı fotoğraflar gösteriliyor. Tahminlere bakılırsa sistemler objeleri doğru olarak ayırt edebiliyor fakat bu tarz fotoğraflarda bütünü tahmin etmekte zorlanıyor.

GT doğru cevabı temsil ederken altındaki sıralamalar ise teknolojilerin en popüler tahminlerini gösteriyor.

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Bir çok teknoloji genelde canlıları taklit ederek geliştirilmeye devam ediyor, ancak bu canlılar arasından en ilginç olanı ise insan. İnsan beynini örnek alarak geliştirilen bir çok yapay zeka teknolojisi de bulunuyor. Microsoft insan beynini taklit etme konusunda seviyeyi bir üst noktayı taşımaya başarmış durumda.İmagenet sitesinde yer alan büyük fotoğraf verisini kullanılarak yapılan testlerde sistemlerden gördükleri fotoğrafları tahmin etmeleri isteniyor. Google'ın "deep learning" teknolojisi %6.6 hata payı ile fotoğrafta gördüklerini doğru tahmin ederken Baidu bu hata payını %5.98'e çekiyor. Normal bir insan bilgisayarın karşısına geçtiğinde ise %5.1'lik hata ile gördüğü fotoğrafları tahmin ederken Microsoft ilk defa bu hata oranını insandan daha düşük bir seviyeye %4.94'e kadar indirmeyi başardı.