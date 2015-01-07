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Microsoft'un yeni internet tarayıcısı Spartan ortaya çıktı

4 yıl
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Tarayıcılar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Microsoft'un yeni internet tarayıcısı Spartan ortaya çıktı
Microsoft'un yeni bir internet tarayıcısı üzerinde çalıştığı bir süredir konuşuluyordu. Spartan kod adını taşıyan yazılımın ilk ekran görüntüsü ortaya çıktı. Internet Explorer ekibinden bağımsız olarak ayrı bir proje takımının Eylül ayından bu yana üzerinde çalıştığı tarayıcı, Google Chrome gibi ekstra yüklerin olmadığı, hafif ve rahat çalışan yapısıyla Internet Explorer'dan ayrılacak.
21 Ocak'ta gerçekleştirilecek Windows 10 etkinliğinde gösterilmesi belenen tarayıcı, şu an 3. tasarım seviyesine gelmiş durumda. Haberimize konu olan görsel ise tarayıcının Kasım ayında tamamlanan 2. tasarımından dolayısıyla piyasaya çıkacak versiyon daha estetik ve işlevsel bir görünüme sahip olacak diyebiliriz. Farklı özelliklere sahip olacak tarayıcıyı kullanıcılar sesle kontrol edecek ve örneğin Facebook.com'a gitme talimatını, klavyeye dokunmadan sesle verebilecekler. Bu noktada işleri kolaylaştıran ise Cortana olacak gibi görünüyor.
Spartan aynı zamanda farklı tarayıcıları kendi içerisinde çalıştırabilecek. Eğer bu tarayıcılar bilgisayarda kurulu ise Spartan, ekranı dörde bölerek herhangi bir sayfayı dört farklı modda gösterebilecek. Henüz hangi isimle lanse edileceği bilinmeyen Spartan, en azından ilk etapta Internet Explorer'ın yerini almayacak ve ayrı bir seçenek olarak gelecek. Orta-uzun vadede ise Microsoft'un nasıl bir karar vereceğini bekleyip göreceğiz. Bu arada Internet Explorer 12 de, önceki sürümlere göre hem tasarım hem de altyapı olarak en büyük değişimi geçiriyor.


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YOURMOVE 4 yıl
Mozilla akar :)
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Her isi ters giden adam 4 yıl
bu ne abi ? Bırak bu işleri microsoft.
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OverClocK1ng 4 yıl
Dünyanın en kararsız şirketi Microsoft, bunda da bir cayma yapar. Ya o takıma para gitmesin diye takımı dağıtır, tarayıcıyı iptal eder, ya başka bir şeyler falan.
Microsoft bu. Rahat batar. O ister ki yatsın , paralar gelsin...
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GenkaNuan 4 yıl
Tasarımı berbat samsungla falan mı anlaştılar anlamadim ki artık çoğu tasarım felaket
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Basteryus 4 yıl
Gerçek görseller geldi.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


alttaki resim yukardakiler baz alınarak hazırlanmış

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Kaynak: neowin.net/...

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Gece772 4 yıl
İE eskide kalmıştı iyi oldu....
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alprkrkmz 4 yıl
Bu görsel fake cikti fx57 hocam.
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Oluruna Bırak! 4 yıl
Boyle bir haber yok bu bir yalan haber.bu yalan haberi fx57 erdi abinin paylaşması hiç iç açıcı değil.
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1BilimAdamı 4 yıl
Ispartan olmasını isterdim
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infom@n 4 yıl
Yeni CEO süper çalışıyor.
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QuickPlay 4 yıl
demek chromeyi bundan indiricez artık
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MALTHAEL 4 yıl
Hayırlısı bakalım microsoft herşeyi silbaştan yapıyor birde XBOX ONE ı sil baştan yaparlarsa tam olacak .
DX 12 nin fazala bir getirisi olmayacak diyorlar XO için bakalım beklemedeyiz . Öte yandan Phil SPENCER ocak ayı oyunları konuşma ayı gibi bir şey demişti beklentiler büyüdü yine altında ezilmeseler bari .
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Bl00dyHell 4 yıl
Chrome'da ne ekstra yükü vark ki?
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umut_baris 4 yıl Bl00dyHell
Bl00dyHell

Chrome'da ne ekstra yükü vark ki?

Anlamsız şekilde cpu kullanımı ? O kadar cpu yu kullanmasına rağmen geç tepki vermesi?
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