Microsoft'un yeni internet tarayıcısı Spartan ortaya çıktı

Microsoft'un yeni bir internet tarayıcısı üzerinde çalıştığı bir süredir konuşuluyordu. Spartan kod adını taşıyan yazılımın ilk ekran görüntüsü ortaya çıktı. Internet Explorer ekibinden bağımsız olarak ayrı bir proje takımının Eylül ayından bu yana üzerinde çalıştığı tarayıcı, Google Chrome gibi ekstra yüklerin olmadığı, hafif ve rahat çalışan yapısıyla Internet Explorer'dan ayrılacak.

21 Ocak'ta gerçekleştirilecek Windows 10 etkinliğinde gösterilmesi belenen tarayıcı, şu an 3. tasarım seviyesine gelmiş durumda. Haberimize konu olan görsel ise tarayıcının Kasım ayında tamamlanan 2. tasarımından dolayısıyla piyasaya çıkacak versiyon daha estetik ve işlevsel bir görünüme sahip olacak diyebiliriz. Farklı özelliklere sahip olacak tarayıcıyı kullanıcılar sesle kontrol edecek ve örneğin Facebook.com'a gitme talimatını, klavyeye dokunmadan sesle verebilecekler. Bu noktada işleri kolaylaştıran ise Cortana olacak gibi görünüyor.

Spartan aynı zamanda farklı tarayıcıları kendi içerisinde çalıştırabilecek. Eğer bu tarayıcılar bilgisayarda kurulu ise Spartan, ekranı dörde bölerek herhangi bir sayfayı dört farklı modda gösterebilecek. Henüz hangi isimle lanse edileceği bilinmeyen Spartan, en azından ilk etapta Internet Explorer'ın yerini almayacak ve ayrı bir seçenek olarak gelecek. Orta-uzun vadede ise Microsoft'un nasıl bir karar vereceğini bekleyip göreceğiz. Bu arada Internet Explorer 12 de, önceki sürümlere göre hem tasarım hem de altyapı olarak en büyük değişimi geçiriyor.



