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Middle-earth: Shadow of War Mobile indirmeye sunuldu

Orta Dünya'nın hikayesini mobil platformlara da getiren Middle-earth: Shadow of War oyunu indirmeye sunuldu. Ön kayıt yaptıranları ise güzel hediyeler bekliyor.
1 yıl
6,1b
1
4
Mobil Oyunlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Warner Bros. Interactive Entertainment tarafından ayın başlarında tanıtılan Middle-earth: Shadow of War mobil oyunu indirmeye sunuldu. Konsol ve PC oyunu ile yakın bir düzlemde seyreden oyun sıra tabanlı RPG tarzında ilerliyor.

Orta Dünya hikayesi

Talion ile başladığınız oyunda dalga dalga gelen düşman birliklerine karşı mücadele ediyorsunuz. İlerledikçe yeni kahramanlar açıyor ve kadronuza katıyorsunuz. Celebrimbor, Eltariel, Gimli, Boromir ve Aragorn bunlar arasında.

Her karakter kendine özel yeteneklere sahip. Kadroyu oluştururken bunları göz önüne almak gerekiyor. Ayrıca para kazandıkça karakterleri yükseltmek ve güçlendirmek gerekiyor zira zor bölümlerde bosslar karşısında dayanmak zorlaşıyor. Senaryoda Orta Dünya’nın belirli bölümlerinde Orc komutanlarını yenerek fethetmeniz gerekiyor.

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Oyuncular ayrıca Nemesis sisteminde yendikleri Orc’ları kadrolarına katabiliyor. Bunun için kalelerinde üretilen özel bir enerji birimine ihtiyaç duyuyor. Orc sayılarını arttırmak enerji biriminin çokluğuna bağlı.

Oyuncular Fellowship adında klanlar kurabiliyor veya klanlara katılabiliyor. Senaryo olarak ilerleyen hikaye yanında yakında PvP tarzında etkinlikler de olacak. Oyun ücretsiz olarak sunuluyor. Ön kayıt yaptıranlara Android tarafında Shelob, iOS tarafında ise Ratbag’dan oluşan bir küçük Orc ordusu hediye edilecek.

Middle-earth: Shadow of War: Google Play II App Store

 

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***Leopard*** 1 yıl en beğenilen
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strathmorea 1 yıl
Şu anki 835 işlemcide win 10 rahatlıkla çalıştırırsın ama gel gör ki hala böyle oyunlar çıkıyor telefona. İlerle 4 düşmanı öldür sonra 10 adım git yine 4 düşman çıksın onları da öldür sonra 10 adım daha git...... Gerçekten oyun diye bunları çıkartmalarına inanamıyor insan. Mobil oyun gelirleri tavan yaptı ama oyun kalitesi aynı oranda aşağı iniyor. İğrenç
1 Yanıt Yanıtla
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***Leopard*** 1 yıl strathmorea
strathmorea
Şu anki 835 işlemcide win 10 rahatlıkla çalıştırırsın ama gel gör ki hala böyle oyunlar çıkıyor telefona. İlerle 4 düşmanı öldür sonra 10 adım git yine 4 düşman çıksın onları da öldür sonra 10 adım daha git...... Gerçekten oyun diye bunları çıkartmalarına inanamıyor insan. Mobil oyun gelirleri tavan yaptı ama oyun kalitesi aynı oranda aşağı iniyor. İğrenç

O tarz oyunları öncelikle bit kadar ekranda oynayamazsın , ikinci olarakta masaüstü gpu'ları çok çok güçlü mobil gpu'lardan.
Zaten bu tarz oyunlar hype inşa etmek için varlar.
Telefonda masaüstü işletim sistemleri zaten çalıştırılabiliyordu ki?
github.com/...
Şu demode donanımda dahi çalışıyor ki ARM tabanlı Raspberry Pi türevlerinde zaten çalışıyor.
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WinterSoldier10 1 yıl
Aynen. İnsan başlığa bir Andorid ekler. Nerede Ekrem71 orada vukuat var
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***Leopard*** 1 yıl en beğenilen
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