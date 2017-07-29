Middle-earth: Shadow of War Mobile indirmeye sunuldu

Warner Bros. Interactive Entertainment tarafından ayın başlarında tanıtılan Middle-earth: Shadow of War mobil oyunu indirmeye sunuldu. Konsol ve PC oyunu ile yakın bir düzlemde seyreden oyun sıra tabanlı RPG tarzında ilerliyor.

Orta Dünya hikayesi

Talion ile başladığınız oyunda dalga dalga gelen düşman birliklerine karşı mücadele ediyorsunuz. İlerledikçe yeni kahramanlar açıyor ve kadronuza katıyorsunuz. Celebrimbor, Eltariel, Gimli, Boromir ve Aragorn bunlar arasında.

Her karakter kendine özel yeteneklere sahip. Kadroyu oluştururken bunları göz önüne almak gerekiyor. Ayrıca para kazandıkça karakterleri yükseltmek ve güçlendirmek gerekiyor zira zor bölümlerde bosslar karşısında dayanmak zorlaşıyor. Senaryoda Orta Dünya’nın belirli bölümlerinde Orc komutanlarını yenerek fethetmeniz gerekiyor.

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Oyuncular ayrıca Nemesis sisteminde yendikleri Orc’ları kadrolarına katabiliyor. Bunun için kalelerinde üretilen özel bir enerji birimine ihtiyaç duyuyor. Orc sayılarını arttırmak enerji biriminin çokluğuna bağlı.

Oyuncular Fellowship adında klanlar kurabiliyor veya klanlara katılabiliyor. Senaryo olarak ilerleyen hikaye yanında yakında PvP tarzında etkinlikler de olacak. Oyun ücretsiz olarak sunuluyor. Ön kayıt yaptıranlara Android tarafında Shelob, iOS tarafında ise Ratbag’dan oluşan bir küçük Orc ordusu hediye edilecek.

Middle-earth: Shadow of War: Google Play II App Store