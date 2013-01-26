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Midi Controller Jacket V1.0 ile müzik yapmanın yeni yolu

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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Midi Controller Jacket V1.0 ile müzik yapmanın yeni yolu

Kickstarter ile birçok ilginç proje hayat bulmaya devam ediyor. Bu sefer karşımıza çıkan proje, Midi Controller isimli bir ceket oldu.
MACHINA tarafından Kickstarter üzerinde başlatılan proje, Midi Controller Jacket V1.0 ismine sahip ve ceket üzerinde bulunan elektronik bir takım aparatlar yardımıyla müzik yapılmasına imkan sağlıyor. Üzerinde dokunma ve hareket sensörleri bulunana cekette, ayrıca çeşitli butonlar ve çok yönlü ayar tuşu yer alıyor. Projenin daha iyi olması için dünya çapındaki en iyi müzisyen ve DJ'ler ile çalıştıklarını belirten MACHINA, ceket üzerinde endüstriyel sınıf malzemelerin kullanıldığı belirtiyor. Ceketin kablosuz olarak bağlantı kuracağı iOS üzerinde çalışan uygulama da geliştiren firma, cihazı hakkında oldukça iddialı.
 
Midi Controller Jacket V1.0 ile müzik yapmanın yeni yolu
MACHINA Midi Controller Jacket V1.0 projesi için $74,500 gibi oldukça yüksek bir değer belirlenmiş durumda. Şuana kadar $11,262 toplamış durumda olan ve bitimine 23 gün kalan projenin, başarıya ulaşması için çok daha falza bağışa ihtiyacı var. Ayrıca hazırlanmış tanıtım videosuna aşağıdan ulaşarak ürün hakkında daha iyi bilgi sahibi olabilirsiniz.
http://www.kickstarter.com/projects/machina/midi-controller-jacket-v01

http://www.kickstarter.com/projects/machina/midi-controller-jacket-v01 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 6 yıl
Hi,
Don't really speak German, but from what I gather, you're asking about washability. The jacket is washable by hand, with no problem. The jacket is sealed, so no water goes in. The jacket allows for a new way of making music, through body motions: vimeo.com/...
If you guys have any questions, and post it in English, I'm happy to answer.
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GoldPunch 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Hi,
Don't really speak German, but from what I gather, you're asking about washability. The jacket is washable by hand, with no problem. The jacket is sealed, so no water goes in. The jacket allows for a new way of making music, through body motions: vimeo.com/...
If you guys have any questions, and post it in English, I'm happy to answer.

Thanks for information. By the way, who are you? Are you producer?
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OverClocK1ng 6 yıl
Hiç bir şeye benzetemedim. Bundan bir cacık olmaz.
Tabi bazı arkadaşlar benimle aynı fikirde olmayacaklardır.
Eksiyi basacaklar ama bu da benim fikrim...
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DH Misafiri 6 yıl
arkadaşlar oryantal midiler de desteklenecek mi, düğünlerde kullanmak üzere mesleki amaçlı bu ceketlerden almak istiyorum. zenciye takınca hiphap müzik çıkıyor peki oryantal bayan bir arkadaşa bunu taksak oryantal melodi çıkarmı, acil cvp lütfen !!!
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GlowCrow 6 yıl
Bu ceketi yıkaması bile problem olur :D
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Be All My Sins Remembered 6 yıl
Hep ios olur zaten
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sertacaygun 6 yıl
Müziğin geldiği hal...
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turbo-powwer 6 yıl
Guzel proje , tam Step up'lik olmus
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