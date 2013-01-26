Midi Controller Jacket V1.0 ile müzik yapmanın yeni yolu





Kickstarter ile birçok ilginç proje hayat bulmaya devam ediyor. Bu sefer karşımıza çıkan proje, Midi Controller isimli bir ceket oldu.

MACHINA tarafından Kickstarter üzerinde başlatılan proje, Midi Controller Jacket V1.0 ismine sahip ve ceket üzerinde bulunan elektronik bir takım aparatlar yardımıyla müzik yapılmasına imkan sağlıyor. Üzerinde dokunma ve hareket sensörleri bulunana cekette, ayrıca çeşitli butonlar ve çok yönlü ayar tuşu yer alıyor. Projenin daha iyi olması için dünya çapındaki en iyi müzisyen ve DJ'ler ile çalıştıklarını belirten MACHINA, ceket üzerinde endüstriyel sınıf malzemelerin kullanıldığı belirtiyor. Ceketin kablosuz olarak bağlantı kuracağı iOS üzerinde çalışan uygulama da geliştiren firma, cihazı hakkında oldukça iddialı.

MACHINA Midi Controller Jacket V1.0 projesi için $74,500 gibi oldukça yüksek bir değer belirlenmiş durumda. Şuana kadar $11,262 toplamış durumda olan ve bitimine 23 gün kalan projenin, başarıya ulaşması için çok daha falza bağışa ihtiyacı var. Ayrıca hazırlanmış tanıtım videosuna aşağıdan ulaşarak ürün hakkında daha iyi bilgi sahibi olabilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/machina/midi-controller-jacket-v01

http://www.kickstarter.com/projects/machina/midi-controller-jacket-v01