Migros, Fitwell işbirliği ile yürüyen herkese Money Puan dağıtacak

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Perakende sektöründe öncü uygulamalarıyla Türk tüketicisinin hayatına değer katan Migros, tüketicilerle birlikte yürüttüğü özel projelerle, iyi yaşama destek vermeye devam ediyor. Son olarak, Türkiye’nin önde gelen sağlık ve fitness uygulaması FitWell ile işbirliği yapan Migros, sağlıklı bir yaşamın en temel unsurlarından biri olan hareketi tüketicilerin günlük hayatına sokacak projelerine bir yenisini daha ekledi.

Uygulamaları indir kazanmaya başla

12 Mayıs- 31 Mayıs 2016 tarihleri arasında geçerli olacak Harekete Geç kampanyasından yararlanmak isteyenlerin akıllı cihazlarına Migros mobil uygulamasından veya Fitwell uygulamasından kayıtlı Money Club veya Money Club özellikli kartlarıyla giriş yapmaları ve ‘Harekete Geç’ kampanyasına dahil olmaları yeterli olacak. Fitwell ile Harekete Geç kampanyasına katılan kullanıcılar, Fitwell uygulaması üzerinden ‘Kişisel Programını Oluştur-Migros ile Harekete Geç’ özel menüsünde kişisel programını oluşturarak kendisi için sistem tarafından sunulan programı tamamlayacak.

Yürüyen kazanıyor

Her gün kullanıcılar 10.000 adım ve üzeri yürüdüklerinde 1 Money ile ödüllendirilecekler ve ay sonunda kazandıkları moneyleri Migros ve Macrocenter mağalazalarında kullanabilecekler veya Fitwell Premium üyeliğini satın alabilecekler. Hareket ederek kazanılan Money’ler Fitwell uygulaması üzerinde ‘ÖDÜLÜNÜ AL’ butonuna bastıktan sonra, bir sonraki ayın 7’sine kadar uygulamaya kayıt edilen tutar karta yüklenecek ve 30 Haziran 2016 tarihine kadar kullanılabilecek. Ayrıca kampanyanın ilerleyen aşamalarında farklı egzersizleri tamamlayan kullanıcıları farklı ödüller de bekliyor olacak.

Migros Marka İletişimi ve CRM Direktörü Kına Demirel, “Money Club programı uygulamalarıyla müşterilerimizin tüm yaşam alanlarını bütünsel olarak ele alıyoruz. Migros’un müşterilerini ‘dengeli beslenme’ ve ‘hareket etme’ konusunda sağlıklı yaşama yönlendiren uygulamalarımızı ‘İyi Yaşam’ çatısı altında birleştirerek daha kapsamlı bir hale getirdik. Bu çerçevede geçtiğimiz dönemde yapmış olduğu ‘Harekete Geç’ kampanyamız çok ilgi çekti. İller birbiriyle yarıştı ve en hareketli 2 ilimize sağlıklı yaşam parkuru kazandırdık. Bu sene Türkiye’nin önde gelen sağlık ve fitness uygulaması FitWell ile işbirliği yaparak, ‘Harekete Geç’ kampanyamızı çok daha ileri bir boyuta taşıyoruz. Müşterilerimiz hareket ederek aynı zamanda Money de kazanacaklar” dedi.

FitWell kurucusu Barış Özaydınlı, “Vücudumuz sahip olduğumuz ve olabileceğimiz en iyi ve gelişmiş araç. Ona iyi bakarsak o da uzun yıllar bize iyi bakar. Migros geçtiğimiz yıllarda da insanları harekete geçirmek için kendi uygulamaları üzerinden kampanya düzenlemişti. İnsanları harekete geçirerek, sağlık bilincini artırmak amacıyla güçlerimizi bir araya getirdik. Dilerim birçok insanı bu kampanya sayesinde daha hareketli hale getireceğiz. Kampanyayı uzun soluklu planlıyoruz, kullanıcılardan ilgi görmesi durumunda insanlara sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak ve daha çok hareket ettirmek için başka sürprizlerimiz de olacak” dedi.