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Migros, Fitwell işbirliği ile yürüyen herkese Money Puan dağıtacak

Migros, Türkiye’nin önde gelen sağlık ve fitness uygulaması FitWell ile yaptığı işbirliğiyle müşterilerine kazandırmaya devam ediyor. İşte yeni kampanyanın detayları:
3 yıl
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Cep Telefonları
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Migros, Fitwell işbirliği ile yürüyen herkese Money Puan dağıtacak
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Perakende sektöründe öncü uygulamalarıyla Türk tüketicisinin hayatına değer katan Migros, tüketicilerle birlikte yürüttüğü özel projelerle, iyi yaşama destek vermeye devam ediyor. Son olarak, Türkiye’nin önde gelen sağlık ve fitness uygulaması FitWell ile işbirliği yapan Migros, sağlıklı bir yaşamın en temel unsurlarından biri olan hareketi tüketicilerin günlük hayatına sokacak projelerine bir yenisini daha ekledi.

Uygulamaları indir kazanmaya başla

12 Mayıs- 31 Mayıs 2016 tarihleri arasında geçerli olacak Harekete Geç kampanyasından yararlanmak isteyenlerin akıllı cihazlarına Migros mobil uygulamasından veya Fitwell uygulamasından kayıtlı Money Club veya Money Club özellikli kartlarıyla giriş yapmaları ve ‘Harekete Geç’ kampanyasına dahil olmaları yeterli olacak. Fitwell ile Harekete Geç kampanyasına katılan kullanıcılar, Fitwell uygulaması üzerinden ‘Kişisel Programını Oluştur-Migros ile Harekete Geç’ özel menüsünde kişisel programını oluşturarak kendisi için sistem tarafından sunulan programı tamamlayacak.

Yürüyen kazanıyor

Her gün kullanıcılar 10.000 adım ve üzeri yürüdüklerinde 1 Money ile ödüllendirilecekler ve ay sonunda kazandıkları moneyleri Migros ve Macrocenter mağalazalarında kullanabilecekler veya Fitwell Premium üyeliğini satın alabilecekler. Hareket ederek kazanılan Money’ler Fitwell uygulaması üzerinde ‘ÖDÜLÜNÜ AL’ butonuna bastıktan sonra, bir sonraki ayın 7’sine kadar uygulamaya kayıt edilen tutar karta yüklenecek ve 30 Haziran 2016 tarihine kadar kullanılabilecek. Ayrıca kampanyanın ilerleyen aşamalarında farklı egzersizleri tamamlayan kullanıcıları farklı ödüller de bekliyor olacak.

Migros Marka İletişimi ve CRM Direktörü Kına Demirel, “Money Club programı uygulamalarıyla müşterilerimizin tüm yaşam alanlarını bütünsel olarak ele alıyoruz. Migros’un müşterilerini ‘dengeli beslenme’ ve ‘hareket etme’ konusunda sağlıklı yaşama yönlendiren uygulamalarımızı ‘İyi Yaşam’ çatısı altında birleştirerek daha kapsamlı bir hale getirdik. Bu çerçevede geçtiğimiz dönemde yapmış olduğu ‘Harekete Geç’ kampanyamız çok ilgi çekti. İller birbiriyle yarıştı ve en hareketli 2 ilimize sağlıklı yaşam parkuru kazandırdık. Bu sene Türkiye’nin önde gelen sağlık ve fitness uygulaması FitWell ile işbirliği yaparak,   ‘Harekete Geç’ kampanyamızı çok daha ileri bir boyuta taşıyoruz. Müşterilerimiz hareket ederek aynı zamanda Money de kazanacaklar” dedi.
FitWell kurucusu Barış Özaydınlı, “Vücudumuz sahip olduğumuz ve olabileceğimiz en iyi ve gelişmiş araç. Ona iyi bakarsak o da uzun yıllar bize iyi bakar. Migros geçtiğimiz yıllarda da insanları harekete geçirmek için kendi uygulamaları üzerinden kampanya düzenlemişti. İnsanları harekete geçirerek, sağlık bilincini artırmak amacıyla güçlerimizi bir araya getirdik. Dilerim birçok insanı bu kampanya sayesinde daha hareketli hale getireceğiz. Kampanyayı uzun soluklu planlıyoruz, kullanıcılardan ilgi görmesi durumunda insanlara sağlıklı alışkanlıklar kazandırmak ve daha çok hareket ettirmek için başka sürprizlerimiz de olacak” dedi.

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Guest-05F99D7C6 3 yıl en beğenilen
Yaşadığı ili uçtan uca turlayacak kadar sıcak fırsatçı arkadaşlar neredesiniz?
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JackAvrupa 2 yıl
2 seneki önceki aynı kampanyadan 2500 money kazanmıştık ne günlerdi

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Huysuz İhtiyar 2 yıl
Biten kampanyayı hortlatıp durmayın. İki ay koştuk, 60 Money'i aldık. Bitti gitti.
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Kayra Han 2 yıl
Bu kampanya devam etmekte mi?
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donnie.darko 2 yıl
Bana yattı.
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necii 2 yıl
haziran ayinki yatmadi.yatan varmi acaba
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bilisim2222 2 yıl necii
necii
haziran ayinki yatmadi.yatan varmi acaba

Yatmamis??
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yumruyen 2 yıl
bu gece yatacak moneyler. 18 den 17 ye düştü uygulamada.
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Ömürcan 3 yıl
1 Money ne ya? 10 verselerdi en azından günde 100 k adım saydırırdım ben cihaza bi şekil
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aybey 3 yıl
Fit Well denilen uygulamaı indirimdim.
Kalori hesabı ile beslenmesemdehadi bizim yemeklerimide varmış deyip denedim. Başka yabancı bir uygulamda (Virtuagym Fitness'in Calorie, Carb & Fat Counter uygulması) sucuklu yumurtayı bırak envayi çeşit (pdide, lahmacun vs) varken fit well de bulamadım. Gram yok, porsiyon veya oz hesabı ile girdi yapılıyordu. Bıktım sildim. Calorie, Carb & Fat Counter uygulmasında kullanıcı kendi besinlerini oluşturabiliyor. daha faydalı bir uygulama. Tek eksiği google fit desteği yok
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zehirlimadde 3 yıl
cidden 1 money puan kaç tl?
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Ac1DBuRN 3 yıl
Ahmet bey haber editörümü yoksa Basın yayınlarını veya reklamları DH'de haber gibi sunan bir arkadaşımız mı çözemedim. Habermiş gibi başlayıp reklama dönen yazıları gördüğümde kapatıyorum direk pencereyi. Başlıkta veya bir bannerla reklamdır gibisinden ibare olsa keşke de hiç uğramasam. Sonuçta kimse yoğurdum ekşi demez ve sağlıklı bir haber veya inceleme olamaz.
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