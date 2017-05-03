Milli “Google Earth” sivil kullanıma açıldı [Güncellendi]

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Harita Genel Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de kullandığı Türkiye’nin uydu görüntülerini sivil kullanıma açtı. Göktürk – 2 uydusundan gelen görüntüler doğrultusunda hazırlanıp hazırlanmadığını bilmediğimiz görseller, Google Earth haritaları kadar kapsamlı. Yerli olanaklarla elde edilen böylesi bir içeriğin sunulmuş olması son derece önemli.

Tabi görüntüler, askeri ölçekte kullanılanlar kadar berrak değil ancak güncelliği nedeni ile zaman zaman tercih edilebilir. Sadece Türkiye sınırlarına ilişkin detaylı görüntülerin yer aldığı haritalar, fazlasıyla detaylı görüntüler sunuyor. Bilindiği üzere Göktürk – 2 uydusundan alınan görüntüler, 2,5 metre siyah – beyaz, 5 metre de renkli olabilecek kapasitede. Uydu 700km yükseklikte güneşe eş zamanlı bir yörüngede hareket ediyor. Dolayısıyla dünyanın her yerinden alınan görüntüleri Ankara’daki merkeze aktarıyor.

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Harita Genel Komutanlığı’nın bir Windows uygulaması haline getirerek sunduğu görüntülere ulaşmak için burada yer alan bağlantıyı kullanabilirsiniz. Sunucular yoğunluk nedeni ile zaman zaman yanıt vermeyebiliyor. Windows dışı sistemlerde kullanılabilecek bir uygulama ise bulunmuyor.