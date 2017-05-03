Milli “Google Earth” sivil kullanıma açıldı [Güncellendi]

Tabi görüntüler, askeri ölçekte kullanılanlar kadar berrak değil ancak güncelliği nedeni ile zaman zaman tercih edilebilir. Sadece Türkiye sınırlarına ilişkin detaylı görüntülerin yer aldığı haritalar, fazlasıyla detaylı görüntüler sunuyor. Bilindiği üzere Göktürk – 2 uydusundan alınan görüntüler, 2,5 metre siyah – beyaz, 5 metre de renkli olabilecek kapasitede. Uydu 700km yükseklikte güneşe eş zamanlı bir yörüngede hareket ediyor. Dolayısıyla dünyanın her yerinden alınan görüntüleri Ankara’daki merkeze aktarıyor.
Harita Genel Komutanlığı’nın bir Windows uygulaması haline getirerek sunduğu görüntülere ulaşmak için burada yer alan bağlantıyı kullanabilirsiniz. Sunucular yoğunluk nedeni ile zaman zaman yanıt vermeyebiliyor. Windows dışı sistemlerde kullanılabilecek bir uygulama ise bulunmuyor.
Yorum Yaz Paylaş Tweetle
halka açık kısmı bile bu şekildeyse demekki askeri açıdan baya ilerlediler
elin Amerikalısın bizim sokağın köşesinde ne var onu bile biliyor.