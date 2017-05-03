Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Milli “Google Earth” sivil kullanıma açıldı [Güncellendi]

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan Milli Coğrafi Analiz Sistemi (CAS), özel bir uygulama haline getirilerek sivil kullanıma sunuldu. İndirme bağlantısı ve detaylar yazımızda:
2 yıl
17,3b
1
73
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Milli “Google Earth” sivil kullanıma açıldı [Güncellendi]
Tam Boyutta Gör

Harita Genel Komutanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de kullandığı Türkiye’nin uydu görüntülerini sivil kullanıma açtı. Göktürk – 2 uydusundan gelen görüntüler doğrultusunda hazırlanıp hazırlanmadığını bilmediğimiz görseller, Google Earth haritaları kadar kapsamlı. Yerli olanaklarla elde edilen böylesi bir içeriğin sunulmuş olması son derece önemli.

Tabi görüntüler, askeri ölçekte kullanılanlar kadar berrak değil ancak güncelliği nedeni ile zaman zaman tercih edilebilir. Sadece Türkiye sınırlarına ilişkin detaylı görüntülerin yer aldığı haritalar, fazlasıyla detaylı görüntüler sunuyor. Bilindiği üzere Göktürk – 2 uydusundan alınan görüntüler, 2,5 metre siyah – beyaz, 5 metre de renkli olabilecek kapasitede. Uydu 700km yükseklikte güneşe eş zamanlı bir yörüngede hareket ediyor. Dolayısıyla dünyanın her yerinden alınan görüntüleri Ankara’daki merkeze aktarıyor.

Milli “Google Earth” sivil kullanıma açıldı [Güncellendi]
Tam Boyutta Gör

Harita Genel Komutanlığı’nın bir Windows uygulaması haline getirerek sunduğu görüntülere ulaşmak için burada yer alan bağlantıyı kullanabilirsiniz. Sunucular yoğunluk nedeni ile zaman zaman yanıt vermeyebiliyor. Windows dışı sistemlerde kullanılabilecek bir uygulama ise bulunmuyor.

Güncelleme: İlk günlerde yaşanan yoğunluktan olsa gerek hem uygulamayı indirmekte zorlanmıştık hem de yeterince detaylı görüntüler alamamıştık. Aşağıda güncel olarak aldığımız bir görüntü var:

Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
MonsterMMORPG 2 yıl en beğenilen
harika adım
halka açık kısmı bile bu şekildeyse demekki askeri açıdan baya ilerlediler
2 Yanıt Yanıtla +87
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sistemli adam 2 yıl
Türk yapımı olduğu için direkt karalayacaklar çıkacaktır. Olsun, bu ülke böyle.
Yanıtla +57
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ozbey08 2 yıl
google eath sokat görüntüsü bile var 3d olarak etrafa bakabiliyorsun.
elin Amerikalısın bizim sokağın köşesinde ne var onu bile biliyor.
2 Yanıt Yanıtla +26
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
4 Avatar Avatar Avatar
koyuncuh 3 ay
Belki hort olacak ama
Sanırım indirilmiyor hala uygulama
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Her zaman ki gibi başka haritalar ile kıyaslayıp karalamışlar. Eleştirenler her şeyi devletten bekleyen zihniyet yurt dışında her işi devlet yapmıyor burada eleştireceğine otur kendini geliştir de daha iyisini yap.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
CASWMS1:hgk.sisgel.201701 birde şifre koymuşlar gül gül öldüm.. :))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Turk İsletim Sistemi Pardus diyorsunuz. Turk haritaniz Turk isletim sisminizde calismiyor. Windows ta calissin. Budan problem yok ama Turk isletim sistemi dediginiz sistemde Turk Haritasi calissin. Disa bagimliligi minimuma indirmek gerek bence.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Nasıl oluyor o hocam,nerden bakıyorsunuz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 2 yıl
Nasıl oluyor o hocam, nerden bakıyorsunuz tam olarak.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kartal Göz 2 yıl
Milli Google Earth.
Şu haber başlıkları atılırken daha ciddi davranılsa diyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
akibeel 2 yıl
Uygulamayı indirdim gayet güzel bir başlangıç ülkemiz adına
Fakat oturduğum evin 200mt ilerisine 5 yıldan beri konutlar yapılıyor hiçbiri görünmüyor. bu uydu hangi yılın resimlerini paylaşıyor merak ettim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 2 yıl
link mi bozuk açılmıyor halâ
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
e-Militarist 2 yıl Master_Evil
Master_Evil
link mi bozuk açılmıyor halâ

199.115.117.246/...
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DarthWorm 2 yıl
sunucu açılmıyor buradan indirin
gezginler.net/...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +289 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +104 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +86 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
17305 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
harita, Popüler ve
9 etiket daha tsk google earth MPopüler harita genel komutanlığı cas milli coğrafi analiz sistemi Savunma Sanayi Bilim ve Teknoloji Ahmet Gözütok
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 yıl Üniversite öğrencilerinden alzheimer hastaları için ''engelsiz bileklik'' 2 yıl TurkNet konuştu; Kota, AKN ve Altyapı gerçeği 2 yıl WhatsApp Durum özelliği Snapchat’ten daha fazla kullanıcıya sahip 2 yıl SpaceX ile uzaydan internet keyfi: İlk uydular 2019'da fırlatılıyor 2 yıl Apple'dan ABD'deki üretim ağına 1 milyar dolarlık destek 2 yıl Rovio’nun MOBA türündeki Battle Bay oyunu bu hafta global dağıtımda (Başladı) 2 yıl BTK başkanından AKK açıklaması: “Gerekirse müdahale ederiz!” [Video Eklendi] 2 yıl Tümosan’dan motorundan tasarımına %100 yerli Mentap projesi [GÜNCELLENDİ] 2 yıl Google Chrome tarayıcısı Windows üzerinde otomatik olarak 64-bit sürümüne geçiyor 2 yıl Google Docs tabanlı yeni bir yemleme yöntemi dalga dalga yayılıyor 2 yıl Bilgisayar işlemlerine gerek duymadan koşabilen robot üretildi 2 yıl Sony Xperia XA1 ve Xperia L1 raflara çıkıyor 2 yıl Turkcell 5G'ye hazırlıkta önemli bir testi tamamladı 2 yıl ABD Ulusal Güvenlik Ajansı milyonlarca kişinin telefon konuşmalarını takip etmiş 2 yıl İddia: iPhone 8 gelecek ay tanıtılabilir 2 yıl WhatsApp çalışmıyor, BTK'dan açıklama geldi [Güncellendi: Çalışıyor] 2 yıl AKN ve Kotada son durum: Vodafone'un kotalı tarifesi ve fiyatlar! 2 yıl Facebook Messenger’ın oyunları dünya çapında kullanıma sunuluyor 2 yıl Çift kameralı ilk Samsung telefon Galaxy C serisinden olabilir 2 yıl Razer DeathAdder Elite inceleme "450IPS tarama hızıyla rakipsiz" 2 yıl GÖRÜNTÜLENEN Milli “Google Earth” sivil kullanıma açıldı [Güncellendi] Sonraki Lockheed Martin blockchain teknolojisini kullanacak 2 yıl Korsan film indirenin internet bağlantısı yavaşlatılacak 2 yıl Saniyede 5 trilyon görüntü yakalayabilen dünyanın en hızlı kamerası 2 yıl Stephen King uyarlaması Kara Kule'nin ilk fragmanı yayınlandı 2 yıl Nükleer enerji öncelikli yatırımlar arasına alındı 2 yıl BTK Başkanı'ndan önemli Wikipedia açıklaması 2 yıl Netflix'in dizisini sızdıran hacker grubu, onlarca diziyi daha ele geçirmiş olabilir 2 yıl AKN konusunda merak ettiklerinizi sorun! TurkNet ile Röportaj yapacağız! (Güncellendi) 2 yıl Çin kendi Wikipedia'sını oluşturmak için kolları sıvadı 2 yıl Nissan Xtrail ve Qashqai yeni modelleri ile ne zaman Türkiye’de olacak? 2 yıl AMD’de mali kayıplar devam ediyor 2 yıl Play Store’daki “sahte HGS uygulaması” 4000 kişiyi etkiledi 2 yıl Intel 9 yıllık açığı yamadı 2 yıl Apple’ın mali tabloları beklentilerin biraz altında kaldı 2 yıl Wonder Woman'ın yeni tanıtım videosu yayınlandı 2 yıl iPhone 8’in çıkışı gelecek seneye ertelenebilir 2 yıl Harvard doktorunun salgınları engelleyecek fikri TED Ödülü'nü kazandı 2 yıl Microsoft Surface dizüstü modeli duyuruldu 2 yıl Twitter 24 saat yayın yapacak kanal için Bloomberg ile anlaştı 2 yıl Windows 10 S sürümüne merhaba deyin Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Ve yine aras kargo rezaleti
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Sony Mobile Türkiye ve Orta Doğu kapanıyor
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim