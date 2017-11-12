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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Milli Savunma Bakanı: O iş bitti, S-400 füzeleri satın alınmıştır

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Rusya'dan S-400 füzelerinin satın alındığını belirterek, "O iş bitti, S-400 füzeleri satın alınmıştır." dedi. Ayrıca EUROSAM hakkında açıklamalarda bulundu.
1 yıl
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31
Savunma Sanayi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Milli Savunma Bakanı: O iş bitti, S-400 füzeleri satın alınmıştır

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Giresun’da Merkez İlçe Olağan Kongresi’ne katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Canikli Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemini aldığını belirterek “O iş bitti, S-400 füzeleri satın alınmıştır. Bundan sonra artık detaylar ama onunla yetinmiyoruz kendi savunma sistemimizi geliştirmek için EUROSAM Konsorsiyumu ile ayrı bir çalışma yapıyoruz. Yine hava savunma sistemi geliştirilmesi çerçevesinde ama orada özellikle bu teknolojiye yerli imkanlarla kendimizin sahip olmasını hedefliyoruz.” dedi.
Türkiye'nin kendisine yönelik saldırılarla tamamıyla mücadele edebilen bir ülke olduğunu vurgulayan Bakan Canikli, şöyle konuştu:

"Türkiye S-400'lerin dışında ayrıca uzun vadeli kendi yerli milli kapasitesini geliştirmek amacıyla hava savunma sistemi geliştirmek, üretmek ve kullanmak için EUROSAM Konsorsiyumu'nu oluşturan ülkelerle ön anlaşmayı gerçekleştirdi. Çok da pahalı sistemler, çok kullanıyoruz. Bin 400 kilometre sınır var; Suriye ve Irak sınırı. Terörist her yerden gelebiliyor. Hem onları takip edeceksiniz, gözleyeceksiniz, bulduğunuz zaman da onları imha edeceksiniz; bu kolay değil, anlatıldığı gibi kolay bir iş değil ama hamdolsun bugün Türkiye tüm bunları en iyi şekilde yapabilen, yönetebilen, terörle ve Türkiye'ye yönelik saldırıların tamamıyla mücadele edebilen bir Türkiye'dir."


https://www.ntv.com.tr/turkiye/milli-savunma-bakani-canikli-o-is-bitti-s-400-fuzeleri-satin-alinmistir,097OlGjhQEytFnN9T45BpQ Yorum Yaz
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tahir40 1 yıl
Öncelikle bakanımızın "aldık" derken sipariş verdik para ödedik demek istediğini sanıyorum, yoksa neyi aldınız diye sormak icap eder :)
Keşke anlaşma imzalandı mı, teslim tarihi, ortak üretim ya da teknoloji transferi olacak mı, hava savunma sistemimize entegre edebilecek miyiz yoksa noktasal koruma için mi milyarlarca $ harcadık gibi soruları yanıtlasaydı Sn. Bakan...
Öncelikle bakanımızın "aldık" derken sipariş verdik para ödedik demek istediğini sanıyorum, yoksa neyi aldınız diye sormak icap eder :)Keşke anlaşma imzal...
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Yanıtla +20
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dartanyan96 1 yıl grik3
grik3
yavaş yavaş büyüyoruz ve gelişiyoruz. yolumuz açık olsun. hayırlı olsun


Halkın vergileri ile kredi çekilip Rusya'ya borçlanarak alınan bir sistem, ihtiyacımız olan bir sistem.Gelişme göstergesi değil,parayı verdiğin an alırsın.İphone üretmek ya da satın almak farklı kavramlar.
grik3yavaş yavaş büyüyoruz ve gelişiyoruz. yolumuz açık olsun. hayırlı olsunHalkın vergileri ile kredi çekilip Rusy...
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1 Yanıt Yanıtla +17
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hexedemical 1 yıl grik3
grik3
yavaş yavaş büyüyoruz ve gelişiyoruz. yolumuz açık olsun. hayırlı olsun


kardeş senin gelişmişlik zekan baya bi farklı
grik3yavaş yavaş büyüyoruz ve gelişiyoruz. yolumuz açık olsun. hayırlı olsunkardeş senin gelişmişlik zekan baya bi ...
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1 Yanıt Yanıtla +7
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mavizaman 1 yıl
tamamen batı bloğuna entegre olmaktan çıkıp diğer cepheden de alışvverişe başladık batı bloğu henüz cevap vermedi bakalım hangi kartı oyuna sürecekler.nato yetkilisi "bunun sonuçları olur" demişti.
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DH Misafiri 1 yıl
Sonunda adamı kanser edecekler kardeşim kaç defa daha söylenecek yazılacak bitek sistem değil teknolojide satın alındı adamlar gelip fabrikayı kuracak üretimini herşeyini öğretecek. Yok efendim iphone almakmış almakla kalmıyoruz iphonu apple den tüm lisanslarını alıp kendi ülkende üretmeye başlıyorsun. Üretmekle kalmayıp bu lisansların üzerine eklemeler yapma hakkına da sahipsin kuru kuru almıyorsun bunu aldın değiştiremezsin yada geliştiremezsin değil yani. Hazır alınacak sistemlerde var çünkü tüm fabrikanın kurulması ve üretilmesi 1 günde olmuyor şuan acilen ihtiyacımız var. Bu projeyle temel atıyoruz uzun vade için italya ve fransayla da ortaklaşa yep yeni bir ürün imalatına da giriyoruz. Arkadaş ağzı olan yazıyor gözü olan da işine gelen yorumu okuyup beğeniyor hey gidi hey. Söz de aydınlananlar ezikledikleriyle aynı kefedeler farkında değiller...
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Merkur 1 yıl
He he o is bitti verdik gazi artik nezaman gelirse ozaman da baska bisey uydururuz，nasilsa unutacak millet.
Geldikten sonra konusalim.
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BekirTemel 1 yıl
Helal be yürü be bakan
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12 Angry Men 1 yıl
Yaw he he
Almanya 2. savasında yerle bir oldu, calısacak nufusu bıle yoktu hepsi savasta ölmüşlerdi. Ona rağmen kısa bir sürede toparlanıp, nufusuna gore dunyanın en buyuk sanayı ulkesı oldular. İşçi gucu olarak da türkleri çalıştırdılar.
Hele bazı yorumlar tam bir komedi.
Para verip yabancı bır ulkeden silah satın alıyoruz, adam yazmış turkıye guclenıyor, turkıye gelişiyor diye. Burada guclenen ve gelısen bırı varsa o da rusyadır. Adamlar sılahı uretıp sana satıyorlar, senın paranlşa daha da gelısıyorlar. Ayrıca yarın bır gun anlaşmazlık cıkarsa sılahın kontrolu kendılerınde olacak.
Bunun için güzel bir laf vardır, başkasının şeyiyle gerdeğe girilmez diye.
Sen mağazadan telefon alınca veya bılgısayar topladıgında gelişmiş ve guclu mu olmuş oluyorsun ? Senın paranla o fırmalar gelısıyor.
Biride ecdad demiş, yıl olmuş 2017 hala adamın aklı atla kılıç dönemınde kalmış. O eskıdendi nufusu fazla olan guclu oluyordu cunku teknolojı yoktu herkes at ve kılıçla savasıyordu. Osmanlının yıkılma sebebi teknolojıye ayak uyduramamasıydı.
Artık nufusunun bır anlamı yok, kımın elınde guclu sılah ve teknolojı varsa o gucludur.
Ornek olarak israilin 8.5 milyon nufusu var ama tek başına tum orta doğu ulkelerıne kafa tutuyor. O kadar arap ulkesı var hıcbırı israile karşı gelemıyor, işte güç budur. Oyle ecdad masallarıyla olmuyor o işler, eskıdendi uyan artık.
Ne zaman s400 gibi bir fuzeyı biz gelsıtırırız o zaman gelişmiş oluruz. Para verıp satın alınca gelişmiş olmuyorsun, tam tersi daha çok dışarıya bagımlı olmuş oluyorsun.
1 Yanıt Yanıtla +3
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FatihAsl 1 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men

Yaw he he

Almanya 2. savasında yerle bir oldu, calısacak nufusu bıle yoktu hepsi savasta ölmüşlerdi. Ona rağmen kısa bir sürede toparlanıp, nufusuna gore dunyanın en buyuk sanayı ulkesı oldular. İşçi gucu olarak da türkleri çalıştırdılar.

Hele bazı yorumlar tam bir komedi.

Para verip yabancı bır ulkeden silah satın alıyoruz, adam yazmış turkıye guclenıyor, turkıye gelişiyor diye. Burada guclenen ve gelısen bırı varsa o da rusyadır. Adamlar sılahı uretıp sana satıyorlar, senın paranlşa daha da gelısıyorlar. Ayrıca yarın bır gun anlaşmazlık cıkarsa sılahın kontrolu kendılerınde olacak.

Bunun için güzel bir laf vardır, başkasının şeyiyle gerdeğe girilmez diye.

Sen mağazadan telefon alınca veya bılgısayar topladıgında gelişmiş ve guclu mu olmuş oluyorsun ? Senın paranla o fırmalar gelısıyor.

Biride ecdad demiş, yıl olmuş 2017 hala adamın aklı atla kılıç dönemınde kalmış. O eskıdendi nufusu fazla olan guclu oluyordu cunku teknolojı yoktu herkes at ve kılıçla savasıyordu. Osmanlının yıkılma sebebi teknolojıye ayak uyduramamasıydı.

Artık nufusunun bır anlamı yok, kımın elınde guclu sılah ve teknolojı varsa o gucludur.

Ornek olarak israilin 8.5 milyon nufusu var ama tek başına tum orta doğu ulkelerıne kafa tutuyor. O kadar arap ulkesı var hıcbırı israile karşı gelemıyor, işte güç budur. Oyle ecdad masallarıyla olmuyor o işler, eskıdendi uyan artık.

Ne zaman s400 gibi bir fuzeyı biz gelsıtırırız o zaman gelişmiş oluruz. Para verıp satın alınca gelişmiş olmuyorsun, tam tersi daha çok dışarıya bagımlı olmuş oluyorsun.


eskiden ABD ya bağımlıydık. Şimdi bu bağımlılığa alternatif geldi, Rusya + Çin + Nato. Kıbrıs harekatında ABD bize ambargo uyguladı. unuttun galiba.
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furandor 1 yıl
Canlarım benim yine tüm bilgilerini döktürmüş forum gençleri.
Gelecekten ümitliyim 15 yıl sonra dünyanın 1 numarası olacagız inş bu forum gençleri sayesinde.
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xastxast 1 yıl
Ülkemiz dev adımlarla büyüyor ,parasını verip zar zorda olsa füze aldığımız için ecdadımız bizimle gurur duymalı.
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asau 1 yıl
Güzel gelişme, ama; Rusya ile sorun çıktığında kullanamayacağımız füzeleri n'apacağız? Rusya Eset'in hamisi, Ermenistan hava sahasının koruyucusu, Yunanistan'ın askeri işbirliği anlaşması ile müttefiği, İran ile Batı ittifakına karşı müttefiklik, hem Irak hem Suriye özerk Kürdistan'ın ikinci büyük hamisi, Kıbrıs (Rum) Cumhuriyetinin bütün tezlerinin yılmaz savunususu, vs vs.
Bi gürcistan kalıyo, o da müslüman olmayan tek ebedi dostumuz! Bu ebedi minik dostumuza büyük bir ülke olarak Rus ayısına karşı ne gibi koruma yapabileceğiz?
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Celest 1 yıl
Yanlız bunlar gerçek S-400 değil adamlar İTHAL versiyonunu verecekler.. Diğer ülkeler için üretilen olanlardan
hiç bir zaman kendi S-400 Lerine sahip olamayacağız bazı özellikler eksik bu üründe
3 Yanıt Yanıtla +5
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hamzasoph 1 yıl Celest
Celest

Yanlız bunlar gerçek S-400 değil adamlar İTHAL versiyonunu verecekler.. Diğer ülkeler için üretilen olanlardan
hiç bir zaman kendi S-400 Lerine sahip olamayacağız bazı özellikler eksik bu üründe

kesin öyledir adamlar elindeki teknoloji sırrını vermezler
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assasin34 1 yıl Celest
Dedi ve sütünden bir yudum içti.
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assasin34 1 yıl Celest
Celest
Yanlız bunlar gerçek S-400 değil adamlar İTHAL versiyonunu verecekler.. Diğer ülkeler için üretilen olanlardan
hiç bir zaman kendi S-400 Lerine sahip olamayacağız bazı özellikler eksik bu üründe

Dedi ve sütünden bir yudum içti.
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grik3 1 yıl
yavaş yavaş büyüyoruz ve gelişiyoruz. yolumuz açık olsun. hayırlı olsun
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dartanyan96 1 yıl grik3
grik3
yavaş yavaş büyüyoruz ve gelişiyoruz. yolumuz açık olsun. hayırlı olsun


Halkın vergileri ile kredi çekilip Rusya'ya borçlanarak alınan bir sistem, ihtiyacımız olan bir sistem.Gelişme göstergesi değil,parayı verdiğin an alırsın.İphone üretmek ya da satın almak farklı kavramlar.
1 Yanıt Yanıtla +17
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hexedemical 1 yıl grik3
grik3
yavaş yavaş büyüyoruz ve gelişiyoruz. yolumuz açık olsun. hayırlı olsun


kardeş senin gelişmişlik zekan baya bi farklı
1 Yanıt Yanıtla +7
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